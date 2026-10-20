IND vs NZ 1st T20: भारत-न्यूझीलंडचा पहिला टी-२० सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या

India vs New Zealand 1st T20 Live Streaming: भारतीय संघ लवकरच न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात भारताला १२ सामन्यांची मोठी मालिका खेळायची आहे. यामध्ये ५ टी-२०, ५ एकदिवसीय आणि २ कसोटी सामने खेळवले जाणार आहेत. भारतीय संघ न्यूझीलंडमध्ये पोहोचला असून, या दौऱ्याची सुरुवात टी-२० मालिकेने होणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना २२ ऑक्टोबरला खेळवला जाणार आहे.भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला टी-२० सामना घरबसल्या कुठे पाहता येणार, तसेच टीव्ही आणि ओटीटीवर या सामन्याचं लाईव्ह प्रसारण कुठे होणार, जाणून घेऊया..भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी सज्ज झाला आहे. न्यूझीलंडमधील परिस्थिती भारतीय संघासाठी आव्हानात्मक असणार आहे. याआधी २०२२ मध्ये या दोन्ही संघांमध्ये टी-२० मालिका खेळवली गेली होती. त्या मालिकेतील सामने बरोबरीत राहिले होते..IND vs WI : भारत अन् वेस्ट इंडिज संघावर आयसीसीने केली कारवाई; वन डे मालिकेत नेमकं असं काय घडलेलं?.यावेळी भारतीय संघात अनुभवी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारचे पुनरागमन झाले आहे. तब्बल चार वर्षांनंतर तो भारतीय टी-२० संघात खेळताना दिसणार आहे. त्याचबरोबर १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला अंतिम संघात संधी मिळते का, हे पाहणंही महत्त्वाचं असणार आहे..पहिला सामना कुठे पाहता येणार?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-२० मालिकेतील पहिला सामना पाहण्यासाठी चाहत्यांना टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कचा पर्याय आहे. तसेच हा सामना SonyLIV या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही लाईव्ह पाहता येणार आहे..कुठे होणार पहिला सामना?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ५ सामन्यांच्या टी-२० मालिकेला २२ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना ख्राईस्टचर्च येथे खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी १२.३० वाजता सुरू होईल. पहिला सामना जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असेल..VIRAT KOHLI FAVOURITE DISH: जगभरातील महागड्या डिशपेक्षा विराट कोहलीला आवडतो आईच्या हातचा 'हा' पदार्थ; दिल्लीला गेल्यावर करतो खास मागणी.भारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्यातील टी-२० मालिकेचं वेळापत्रक२२ ऑक्टोबर - पहिला टी-२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दुपारी १२.३० वा.)२४ ऑक्टोबर - दुसरा टी-२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दुपारी १२.३० वा.)२७ ऑक्टोबर - तिसरा टी-२० सामना, वेलिंग्टन (वेळ - दुपारी १२.३० वा.)३० ऑक्टोबर - चौथा टी-२० सामना, ऑकलंड (वेळ - दुपारी १२.३० वा.)१ नोव्हेंबर - पाचवा टी-२० सामना, हॅमिल्टन (वेळ - दुपारी १२.३० वा.).भारताचा टी-२० संघश्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.न्यूझीलंडचा टी-२० संघमिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन ऍलन, मायकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवॉन कॉनवे, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री, बेव्हॉन जेकब्स, काईल जेमिसन, ऍडम मिल्ने, डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट, नॅथन स्मिथ, ब्लेअर टिकनर.