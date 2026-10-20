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IND vs NZ 1st T20: भारत-न्यूझीलंडचा पहिला टी-२० सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या

India vs New Zealand 1st T20 Live Streaming: भारत-न्यूझीलंड पहिला टी-२० सामना २२ ऑक्टोबरला होणार आहे. सामना टीव्हीवर कुठे पाहायचा, लाईव्ह स्ट्रीमिंग कुठे होणार आणि किती वाजता सुरू होणार, जाणून घ्या.
India vs New Zealand 1st T20 Live Streaming

India vs New Zealand 1st T20 Live Streaming

esakal

Varsha Balhe
Updated on

India vs New Zealand 1st T20 Live Streaming: भारतीय संघ लवकरच न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात भारताला १२ सामन्यांची मोठी मालिका खेळायची आहे. यामध्ये ५ टी-२०, ५ एकदिवसीय आणि २ कसोटी सामने खेळवले जाणार आहेत. भारतीय संघ न्यूझीलंडमध्ये पोहोचला असून, या दौऱ्याची सुरुवात टी-२० मालिकेने होणार आहे.

या मालिकेतील पहिला सामना २२ ऑक्टोबरला खेळवला जाणार आहे.भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला टी-२० सामना घरबसल्या कुठे पाहता येणार, तसेच टीव्ही आणि ओटीटीवर या सामन्याचं लाईव्ह प्रसारण कुठे होणार, जाणून घेऊया.

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