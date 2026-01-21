IND vs NZ, 1st T20I: न्यूझीलंडने जिंकला टॉस! भारताच्या संघात इशान किशन, रिंकू सिंगचे पुनरागमन, पाहा दोन्ही संघांची प्लेइंग-११

India vs New Zealand 1st T20I Playing XI: भारत आणि न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेला बुधवारपासून सुरुवात झाली आहे. दोन्ही संघांसाठी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी ही अंतिम तयारी असेल. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची आहे. या मालिकेतील पहिला सामना नागपूरमधील विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर होत आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडचा (New Zealand) कर्णधार मिचेल सँटेनरने (Mitchell Santner) नाणेफेक जिंकली आहे. त्याने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ (Team India) प्रथम फलंदाजी करेल. .IND vs NZ, ODI: 'मी नाव घेणार नाही, पण...' गावसकरांनी सांगितले न्यूझीलंडविरुद्धच्या पराभवाला कोण जबाबदार?.इशान किशन, रिंकू सिंगचे पुनरागमनया सामन्यासाठी इशान किशन (Ishan Kishan) तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल, हे यापूर्वीच कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्ट केले होते. कारण त्याचा टी२० वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघात समावेश आहे. इशान नोव्हेंबर २०२३ नंतर पहिल्यांदाच भारतासाठी टी२० सामना खेळताना दिसणार आहे. याशिवाय या सामन्यासाठी भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये रिंकू सिंगचेही (Rinku Singh) पुनरागमन झाले आहे.मात्र, दुखापतग्रस्त तिलक वर्माच्या जागेवर संधी मिळालेल्या श्रेयस अय्यरला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये निवडण्यात आलेले नाही. याशिवाय कुलदीप यादव, रवी बिश्नोई आणि हर्षित राणा यांनाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही..न्यूझीलंड संघात प्रमुख खेळाडूंचे पुनरागमनया मालिकेतून न्यूझीलंडचे अनेक खेळाडू पुनरागमन करत आहे, ज्यात सँटेनरचाही समावेश आहे. या मालिकेपूर्वी दोन्ही संघात वनडे मालिका झाली होती, जी न्यूझीलंडने जिंकली. या वनडे मालिकेसाठी न्यूझीलंडच्या काही खेळाडूंना विश्रांती देण्यात आली होती, तर काही खेळाडू दुखापतीतून सावरत होते, तसेच काही खेळाडू फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये व्यस्थ होते. पण आता टी२० मालिकेसाठी न्यूझीलंडच्या अनेक प्रमुख खेळाडूंचे संघात पुनरामन झाले आहे.याशिवाय पहिल्या टी२० सामन्यातून क्रिस्टियन क्लार्क आंतरराष्ट्रीय टी२० पदार्पण करत आहे. त्याने नुकत्याच झालेल्या वनडे मालिकेत प्रभावी कामगिरी केली होती..IND vs NZ: भारताला वनडेत सतावलेल्या 'त्या' खेळाडूला न्यूझीलडने T20 मालिकेसाठीही दिली अचानक संधी, कारण घ्या जाणून.दोन्ही संघांचे प्लेइंग इलेव्हन -भारत - संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराहन्यूझीलंड - टिम रॉबिन्सन, डेव्हॉन कॉनवे (यष्टीरक्षक), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, मिशेल सँटनर (कर्णधार), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, ईश सोधी, जेकब डफी.आमने-सामने कामगिरीभारत आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ) यांच्यात आत्तापर्यंत २५ टी२० सामने खेळले गेले आहेत. यातील १४ सामने भारताने आणि १० सामने न्यूझीलंडने जिंकले आहेत. एक सामना बरोबरीत सुटला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.