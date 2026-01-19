IND vs NZ, ODI: 'मी नाव घेणार नाही, पण...' गावसकरांनी सांगितले न्यूझीलंडविरुद्धच्या पराभवाला कोण जबाबदार?

Sunil Gavaskar on Team India lost ODI Series against New Zealand: भारतीय क्रिकेट संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेत २-१ अशा मानहानिकारक पराभवाला रविवारी (१८ जानेवारी) सामोरे जावे लागले. इंदोरला झालेल्या तिसऱ्या आणि निर्णायक वनडे सामन्यात न्यूझीलंडने ४१ धावांनी जिंकला. त्यामुळे न्यूझीलंडने तीन सामन्यांची मालिकाही जिंकली. भारतीय भूमिका वनडे मालिका जिंकण्याची ही न्यूझीलंडची पहिलीच वेळ होती. मात्र भारतीय संघाला (Team India) घरच्या मैदानावर पराभव स्वीकारावा लागल्याने मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. भारताचे माजी कर्णधार सुनील गासकरांनीही (Sunil Gavaskar) तिखट शब्दात भारतीय संघाकडून कुठे चूक झाली हे दाखवून दिले आहे..IND Vs NZ T20I : विराट,रोहित OUT; सूर्यकुमार यादव IN ! ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघात बदल, जाणून घ्या ५ सामन्यांचे संपूर्ण वेळापत्रक.या मालिकेतील पहिला सामना भारताने जिंकला होता. या सामन्यातही न्यूझीलंडने शेवटपर्यंत झुंज दिली होती. त्यानंतर न्यूझीलंडने चांगले पुनरागमन करत दुसरा आणि तिसरा सामना सहज जिंकला. न्यूझीलंडसाठी डॅरिल मिशेल (Daryl Mitchell) हा हुकमी एक्का ठरला. त्याने सलग दोन सामन्यात शतके केली. त्याने दुसऱ्या सामन्यात विल यंगसोबत १६२ धावांची मोठी भागीदारी केली होती. तसेच त्याने तिसऱ्या सामन्यात ग्लेन फिलिप्ससोबत २१९ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे तो दोन्ही सामन्यात सामनावीर ठरला. .मात्र या मालिकेत भारतीय संघाचे क्षेत्ररक्षण मात्र सुमार राहिले. मिळालेल्या संधींवर झेल घेता आले नाही. याबाबत कर्णधार शुभमन गिलनेही बोलताना त्यात सुधारणा आवश्यक असल्याचे मान्य केले होते. आता गावसकरांनीही हीच गोष्ट भारताच्या पराभवाला कारणीभूत ठरल्याचे म्हटले आहे..तिसऱ्या सामन्यानंतर न्यूझीलंडचे क्रिकेटपटू सायमन डूल यांच्याशी पोस्ट म२च शोमध्ये चर्चा करताना गावसकर म्हणाले, 'मला नावं घ्यायची नाहीयेत, पण काही खेळाडूंनी एकेरी धावा सहज होऊ दिल्या. हो, रोहित शर्माने चपळाई दाखवली, विराट कोहली, तर आपल्याला माहित आहे की तो एक मैदानातील चांगला खेळाडू आहे. पण पण मला वाटतं की क्षेत्ररक्षण यापेक्षा खूप चांगले व्हायला पाहिजे होते.'अशा एकेरी धावांमुळे गोलंदाजांनी निर्माण केलेला दबाव दूर होतो, हे देखील गावसकरांनी अधोरेखित केले. अशा एकेरी धावांमुळे डॅरिल मिशेल आणि ग्लेन फिलिप्स मैदानात स्थिरावले..IND vs NZ: रोहित शर्माचा फॉर्म खराब झाल्याची टीम इंडियाला चिंता? कर्णधार शुभमन गिल स्पष्टच बोलला, 'नेहमीच तो...'.दरम्यान, विराट कोहलीची या मालिकेतही शानदार कामगिरी राहिली. रविवारीही त्याने न्यूझीलंडने दिलेल्या ३३८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना १२४ धावांची खेळी करत झुंज दिली होती. मात्र त्याची ही झुंज अपयशी ठरली. त्याला वरच्या किंवा मधल्या फळीतीली फलंदाजांकडून अपेक्षित साथ मिळाली नव्हती. तरी त्याने नितीश रेड्डी (५३) आणि हर्षित राणा (५२) यांच्यासोबत विजय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अखेर न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी भारताला ४६ षटकातच २९६ धावांवर रोखले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.