New Zealand vs India, 1st Test, 3rd Day: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वेलिंग्टनच्या बेसिन रिझर्व्ह स्टेडियममध्ये पहिला कसोटी सामना गुरुवारपासून (१९ नोव्हेंबर) सुरू झाला आहे. या सामन्यात तिसऱ्या दिवशी भारताने ४८० धावांचा टप्पा ओलांडत ११८ धावांची मोठी आघाडी घेण्यात यश मिळवले आहे. तिसऱ्या दिवशी केएल राहुलने शतक (KL Rahul Century) केले, पण कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) याचे शतक थोडक्यात हुकले आहे. रिषभ पंतनेही (Rishabh Pant) चांगली फलंदाजी करत नाबाद अर्धशतक केले. .IND vs NZ, 1st Test: केएल राहुलने १३६ धावा करत गावसकरांचा ५० वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला, पण गौतम गंभीरपासून एक रन दूर राहिला! .या सामन्यात तिसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरू झाला, तेव्हा भारताने पहिल्या डावातील ४० व्या षटकापासून व १ बाद १५९ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली होती. यावेळी केएल राहुल ५२ धावांवर खेळत होता, तर देवदत्त पडिक्कल १६ धावांवर नाबाद होता. या दोघांनीही तिसऱ्या दिवशीही दमदार फलंदाजी केली. लंचब्रेकपर्यंक पडिक्कलने अर्धशतक पूर्ण केले होते. या दोघांनीही एकेरी-दुहेरी धावांसोबतच काही मोठे फटकेही मारताना शतकी भागीदारी पूर्ण करत पहिल्या सत्रात एकही विकेट न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना मिळू दिली नाही..दुसऱ्या सत्रातही दोघे चांगला खेळ करत होते. केएल राहुलने त्याचे १३ वे शतकही पूर्ण केले. हे त्याचे न्यूझीलंडमधील पहिले शतकही ठरले. त्यामुळे तो दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, इग्लंड आणि न्यूझीलंड या चारही देशात कसोटी शतक करणारा भारताचा पहिलाच सलामीवीर देखील ठरला.केएल राहुल आणि पडिक्कल यांची भागीदारी चांगली रंगली होती. पडिक्कलही शतक करेल, अशी चिन्ह होती. पण ८० व्या षटकानंतर नवीन चेंडू मिळल्याचा काईल जेमिसनने फायदा घेतला आणि त्याने पडिक्कलला ८० धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे पडिक्कलची राहुलसोबतची १६५ धावांची भागीदारीही तुटली. .IND vs NZ, 1st Test: देवदत्त पडिक्कलची सेन्चुरी हुकली, पण केएल राहुलसोबतच्या दीडशतकी भागीदारीनं घडवला इतिहास.पण पडिक्कल बाद झाल्यानंतरही कर्णधार शुभमन गिलने राहुलसोबत फलंदाजी करताना आक्रमक खेळ केला आणि अर्धशतक ठोकले. यादरम्यान, केएल राहुल १०४ व्या षटकात २९० चेंडूत ९ चौकार आणि २ षटकारांसह १३६ धावा करून बाद झाला. त्याला नॅथम स्मिथने त्रिफळाचीत केले. त्याने आणि गिलने ९१ धावांची भागीदारी केली.केएल राहुल बाद झाल्यानंतरही गिलला यष्टीरक्षक रिषभ पंतची साथ मिळाली होती. एक बाजू गिलने सांभाळत शतकाकडे वाटचाल केली होती, तर दुसऱ्या बाजूने रिषभ पंत आक्रमक खेळत होता. त्यामुळे पंतनेही अर्धशतक केले. भारताच्या पाचही फलंदाजांनी ५० धावांचा टप्पा ओलांडला..गिल आणि पंत यांनी शतकी भागीदारीही झाली, मात्र याचवेळी शुभम गिलला १२५ व्या षटकात गिलला जेकॉब डफीने त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे १४६ चेंडूत ९८ धावा करून गिल बाद झाला. यापूर्वी त्याला डीआरएसमुळे जीवदान मिळाले होते. त्याचा त्याने फायदा घेत चांगली खेळी केली. पण त्याचं शतक फक्त २ धावांनी हुकलं.त्यानंतर १२५ व्या षटकानंतर तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला. भारताच्या पहिल्या डावात १२५ षटकात ४ बाद ४८६ धावा केल्या. रिषभ पंत ५५ धावांवर नाबाद आहे, तर अंशुल कंबोज शून्यावर नाबाद आहे. भारताकडे तिसऱ्या दिवसाखेर ११८ धावांची आघाडी आहे.या सामन्यात न्यूझीलंडने पहिल्या डावात ३६८ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.