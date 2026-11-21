New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्यात केएल राहुलने खणखणीत शतक केले आहे. यासह त्याने मोठे विक्रमही केले. वेलिंग्टन येथे गुरुवारपासून (१९ नोव्हेंबर) या कसोटी सामन्याला सुरुवात झाली असून तिसऱ्या दिवशी केएल राहुलने शतक (KL rahul Century) पूर्ण केले..या सामन्यात न्यूझीलंडचा पहिला डाव ३६८ धावांवर संपल्यानंतर भारतीय संघाच्या पहिल्या डावाची सुरुवात केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी केली. या दोघांनीही चांगली सुरुवात करताना सलामीला १३० धावांची भागीदारी केली. जैस्वालने आक्रमक खेळ करत ८९ चेंडूत ८५ धावांची खेळी केली. जैस्वाल बाद झाल्यानंतर देवदत्त पडिक्कलनेही केएल राहुलची चांगली साथ दिली. या दोघांनी तिसऱ्या दिवसाचे पहिले सत्रही पूर्ण खेळून काढले. पडिक्कलने अर्धशतकही केले. पण दुसऱ्या सत्रात पडिक्कल १७५ चेंडूत ८० धावा करून बाद झाला. त्याने केएल राहुलसोबत १६५ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान केएल राहुलने शतक पूर्ण केले होते..IND vs NZ, 1st Test: देवदत्त पडिक्कलची सेन्चुरी हुकली, पण केएल राहुलसोबतच्या दीडशतकी भागीदारीनं घडवला इतिहास.पडिक्कल बाद झाल्यानंतरही कर्णधार शुभमन गिलने केएल राहुलची चांगली साथ दिली. गिल काही आक्रमक शॉट्सही खेळला. गिलने केएलसोबत फलंदाजी करताना त्याचे अर्धशतकही पूर्ण केले. राहुल दीडशतक करेल, असं वाटत होत. पण त्याचवेळी १०४ व्या षटकात नॅथन स्मिथने केएल राहुलला त्रिफळाचीत केले. केएल राहुलने २९० चेंडूत ९ चौकार आणि २ षटकारांसह १३६ धावा केल्या. त्याची आणि गिलची ९१ धावांची भागीदारी झाली..२० वर्षांनंतर चौघाच्या ५०+ धावादरम्यान, एका कसोटी डावात भारताच्या पहिल्या चार फलंदाजांनी ५० हून अधिक धावांची खेळी करण्याची ही एकूण १२ वी वेळ आहे, पण आशियाबाहेर असं दुसऱ्यांदाच झालं आहे. यापूर्वी २००६ मध्ये बासेतेर येथे वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटीत दुसऱ्या डावात वासिम जाफर (५४), वीरेंद्र सेहवाग (६५), व्हीव्हीएस लक्ष्मण (६३) आणि राहुल द्रविड (६८) यांनी अर्धशतके केली होती..IND vs AUS Controversy: 'गौतम गंभीरचा फोन आलेला...' ड्रेसिंग रूम लीक वादावर सर्फराज खानचा मोठा खुलासा.केएल राहुलने मोडला गावसकरांचा विक्रमकेएल राहुलने १३६ धावांची खेळी केल्याने तो आता न्यूझीलंडमध्ये सर्वोच्च धावांची खेळी करणाऱ्या भारतीय सलामीवीरांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने सुनील गावसकरांना मागे टाकले आहे. गावसकरांनी ५० वर्षांपूर्वी १९७६ साली ऑकलंडला ११६ धावांची खेळी केली होती. या विक्रमाच्या यादीत पहिल्या दोन्ही क्रमांकावर गौतम गंभीर होता. गंभीरने २००९ मध्ये दोन मोठी शतके केली होती. त्याने वेलिंग्टनला १६७ धावांची खेळी केली होती, तर नेपियरला १३७ धावांची खेळी केली होती. त्याच्या १३७ धावांच्या विक्रमापासून केएल राहुल केवळ १ धाव दूर राहिला.न्यूझीलंडमध्ये सर्वोच्च धावांची खेळी करणारे भारतीय सलामीवीर१६७ धावा - गौतम गंभीर, वेलिंग्टन, २००९१३७ धावा - गौतम गंभीर, नेपियर, २००९१३६ धावा - केएल राहुल, वेलिंग्टन, २०२६११६ धावा - सुनील गावसकर, ऑकलंड, १९७६११५ धावा - शिखर धवन, ऑकलंड, २०१४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.