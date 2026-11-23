New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वेलिंग्टनला पहिला कसोटी सामना सुरू असून सोमवारी (२३ नोव्हेंबर) या सामन्याचा अखेरचा दिवस आहे. त्यामुळे भारतीय संघ मोठ्या आघाडीमुळे विजयासाठी प्रयत्न करत आहे, तर न्यूझीलंड सामना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सामन्याला रोमांचक वळण मिळाले असून आता केवळ दोन सत्राचा खेळ उरला आहे. या दोन सत्रात भारताला न्यूझीलंडने आघाडी भरून काढण्यापूर्वी ६ विकेट्स घ्यायच्या आहेत, त्यामुळे भारत विजयाच्या उंबरठ्यावर असला, तरी न्यूझीलंड दोन्ही सत्रात विकेट्स टिकवून फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लंचब्रेकपर्यंत भारताकडे अद्यापही १९५ धावांची आघाडी आहे. .IND vs NZ, Test: रिषभ पंतचा षटकार ठोकत शतकाचा चौकार! रोहित-गेलला टाकलं मागे अन् आता सचिन तेंडुलकरचा विक्रम धोक्यात.पाचव्या दिवशी न्यूझीलंडने दुसऱ्या डावातील ४६ व्या षटकापासून आणि २ बाद ११९ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली. यावेळी डेवॉन कॉनवे ५९ धावांवर आणि रचिन रवींद्र २७ धावांवर नाबाद होते. या दोघांनी चौथ्या दिवस अखेर चांगला डाव सावरला होता, त्यामुळे त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. .IND A vs PAK A: तिलक वर्माचं शतक, अभिषेक शर्माची वादळी खेळी व्यर्थ! हाय व्होल्टेज सामन्यात पाकिस्तानचा भारतावर ४८ धावांनी विजय.कॉनवे आणि रचिन यांनी पाचव्या दिवशी सुरुवातही चांगली केली. ते दोघेही अत्यंत संयमाने खेळत होते. पण अखेर वॉशिंग्टन सुंदरने भारताला ब्रेकथ्रू मिळवून दिला. त्याने कॉनवेचा मोठा अडथळा त्याला बाद करत दूर केला. कॉनवेचा चांगला झेल यष्टीरक्षक रिषभ पंतने घेतला.त्यामुळे डॅरिल मिचेल रचिनला साथ देण्यासाठी उतरला. रचिनही अत्यंत संयम ठेवून फलंदाजी करत होता, पण त्यालाही नंतर फार काळ प्रसिद्ध कृष्णाने टिकू दिलं नाही. त्याचा अफलातून झेल केएल राहुलने हवेत सूर मारत घेतला.त्यामुळे रचिन १२९ चेंडूत ३७ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर यष्टीरक्षक फलंदाज टॉम ब्लंडेल मिचेलला साथ देण्यासाठी मैदानात उतरला. त्या दोघांनी नंतर लंचब्रेकपर्यंत भारताला आणखी यश मिळू दिले नाही..मिचेल आणि ब्लंडेल बीट झाले, पण त्यांनी पहिल्या सत्रात विकेट टिकवून ठेवल्या आहेत. लंचब्रेक झाला, तेव्हा न्यूझीलंडने ७१ षटकात ४ बाद १५७ धावा केल्या आहेत. मिचेल ४१ चेंडूत ८ धावांवर आणि ब्लंडेल ३० चेंडूत १४ धावांवर खेळत आहे.या सामन्यात न्यूझीलंडने पहिल्या डावात ३६८ धावा केल्या होत्या, तर भारताने पहिला डाव ९ बाद ७२० धावांवर घोषित करत तब्बल ३५२ धावांची आघाडी घेतली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.