New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात कसोटी मालिकेतील पहिला सामना वेलिंग्टन येथे सुरू असून रविवारी (२२ नोव्हेंबर) या सामन्याचा चौथा दिवस होता. या दिवशी भारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंतने शानदार फलंदाजी करत शतक ठोकले. त्याने षटकारासह शतक ठोकल्याने मोठा विक्रमही केला आहे. .IND vs NZ, 1st Test: चौथा दिवस भारतासाठी विश्वविक्रमी, आता भल्यामोठ्या आघाडीसह विजयाची संधी; न्यूझीलंडला ड्रॉसाठी झुंजावे लागणार.या सामन्यात रिषभ पंत चौथ्या दिवशी पहिल्या डावात ५६ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली. त्याने आधी अंशुल कंबोजसोबत अर्धशतकी भागीदारी केली. कंबोज ३८ धावांवर बाद झाल्यानंतर पंतने ध्रुव जुरेलला साथीला घेतले. यादरम्यान, पंतने १४७ व्या षटकात ग्लेन फिलिप्सविरुद्ध षटकार ठोकला आणि त्याचे कसोटी कारकिर्दीतील ९ वे शतक पूर्ण केले..पंतने चौथ्यांदा षटकारासह कसोटीत शतक पूर्ण केले आहे. त्यामुळे कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिकवेळा षटकारासह शतक करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत पंतने इंग्लंडचे केन बँरिंगटन यांची बरोबरी केली आहे. केन बँरिंगटन यांनीही ४ वेळा षटकारासह कसोटी शतके केली आहेत. पंतने वेस्ट इंडिजचे दिग्गज फलंदाज ब्रायन लारा यांच्यासह ख्रिस गेल ब्रँडन मॅक्युलम, कुमार संगकारा आणि भारताचा रोहित शर्मा यांना मागे टाकले आहे. या सर्वांनी ३ वेळा कसोटीत षटकारासह शतक पूर्ण केले आहे..या विक्रमाच्या यादीत पंत आणि बँरिंगटन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तसेच या विक्रमाच्या यादीत त्यांच्या पुढे आता फक्त सचिन तेंडुलकर आहे. सचिन तेंडुलकरने ५१ कसोटी शतकांपैकी ६ शतके षटकारासह पूर्ण केले आहेत..IND vs NZ: OUT OR NOT OUT? अंपायरच्या निर्णयावर न्यूझीलंडचे खेळाडू भडकले; पंत म्हणाला, 'अंपायर अंधळे नाहीत'.या सामन्यात पंत १५३ चेंडूत १२८ धावा करून बाद झाला. त्याने १० चौकार आणि ६ षटकार मारले. जुरेलनेही ७९ चेंडूत ७८ धावा केल्या. या डावात केएल राहुलनेही १३६ धावांची शतकी खेळी केली. देवदत्त पडिक्कलने ८० धावांची खेळी केली, तर शुभमन गिलने ९८ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने ९ बाद ७२० धावांवर पहिला डाव घोषित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.