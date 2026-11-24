Blair Tickner Ruled Out of IND vs NZ 2nd Test: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात कसोटी मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना अनिर्णित राहिला. मात्र, दुसऱ्या सामन्यापूर्वी यजमान न्यूझीलंड संघाला मोठा धक्का बसला आहे. मालिकेतील दुसरा आणि अंतिम सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असणार आहे. कारण हा सामना जिंकणारा संघ मालिकेवर कब्जा करेल. त्यामुळे या सामन्यात कोणता संघ बाजी मारणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..झालं असं की, न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज ब्लेअर टिकनर दुखापतीमुळे भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यातून बाहेर झाला आहे. न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने याबाबत माहिती दिली आहे. वेलिंग्टनमध्ये सराव सत्रादरम्यान त्याच्या उजव्या मांडीच्या मागील बाजूला (हॅमस्ट्रिंग) दुखापत झाली. त्याच्या दुखापतीची तीव्रता आणि तो पुन्हा कधी मैदानात परतू शकेल, हे जाणून घेण्यासाठी सोमवारी क्राइस्टचर्चमध्ये त्याच्या वैद्यकीय चाचण्या करण्यात येणार आहेत..IND vs NZ, 2nd Test: दुसऱ्या कसोटीतही सिराज-जडेजाला डच्चू? शुभमन गिलने Playing XI बाबत दिले महत्त्वाचे संकेत.मॅट फिशरला संघात संधीब्लेअर टिकनरच्या जागी न्यूझीलंड संघात मॅट फिशरचा समावेश करण्यात आला आहे. फिशरने भारताविरुद्धच्या टी-२० आणि एकदिवसीय मालिकेत न्यूझीलंडकडून खेळ केला होता. आता कसोटी मालिकेतील शेवटच्या सामन्यातही त्याला संधी मिळू शकते. २७ नोव्हेंबरपासून हेगले ओव्हल मैदानावर दुसरा कसोटी सामना सुरू होणार आहे. या सामन्यापूर्वी तो क्राइस्टचर्चमध्ये संघात दाखल होईल..दरम्यान, वेलिंग्टनमध्ये झालेला पहिला कसोटी सामना अनिर्णित राहिला होता. या सामन्यात भारताकडे डावाने विजय मिळवण्याची संधी होती. मात्र, न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी शेवटपर्यंत लढत दिल्याने सामना अनिर्णित राहिला..पहिल्या कसोटी सामन्यात न्यूझीलंडने हेन्री निकोल्स आणि ग्लेन फिलिप्स यांच्या शतकांच्या जोरावर ३६८ धावा केल्या होत्या. प्रत्युत्तरात भारतीय संघाने ९ बाद ७२० धावा करून डाव घोषित केला. केएल राहुल आणि ऋषभ पंत यांनी शतकं झळकावली, तर अन्य चार फलंदाजांनी अर्धशतकं केली. त्यामुळे भारताला ३५० हून अधिक धावांची आघाडी मिळाली होती..IND vs NZ: कोविड संपून वर्षे झाली, मग 'हा' नियम अजून का? शुभमन गिल वेलिंग्टन कसोटीत विजय हुकल्यानंतर थेट ICC वर भडकला.भारताकडे न्यूझीलंडचा दुसरा डाव लवकर संपवण्याची संधी होती. मात्र, खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अनुकूल होती. चेंडूही जुना झाल्याने गोलंदाजांना फारशी मदत मिळाली नाही. त्यात क्षेत्ररक्षणातही काही चुका झाल्या. त्यामुळे भारतीय गोलंदाजांना न्यूझीलंडचे केवळ पाच फलंदाज बाद करता आले आणि अखेर हा सामना अनिर्णित राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.