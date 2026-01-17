IND vs NZ: जडेजाच्या फॉर्मची भारतीय संघात चिंता? मोहम्मद सिराजने सांगितले कसे आहे टीममधील वातावरण

Mohammed Siraj React on Ravindra Jadeja's Form: भारत आणि न्यूझीलंड संघात सध्या वनडे मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना रविवारी (१८ जानेवारी) पार पडणार आहे. हा सामना मालिकेसाठी निर्णायक आहे. या मालिकेतील पहिल्या दोन सामन्यांनंतर १-१ अशी बरोबरी झाली आहे. अशात इंदोरला होणारा तिसरा सामना जो जिंकेल, तो मालिकाही जिंकले. त्यामुळे हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. पण यासामन्यापूर्वी भारतीय संघाला अष्टपैलू रवींद्र जडेजाच्या (Ravindra Jadeja) फॉर्मची चिंता आहे. .IND vs NZ, Viral Video: विराट कोहलीचा चाहता अचानक मैदानात पळत आला अन् थेट मिठीच मारली, पुढे काय झालं पाहा.न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या दोन्ही सामन्यात जडेजाची फलंदाजीतील कामगिरी समाधानकारक असली, तरी त्याला गोलंदाजी करताना एकही विकेट घेतला आलेली नाही. त्यामुळे त्याच्या फॉर्मवर प्रश्न उपस्थित होत आहे. जडेजा भारतीय संघातील प्रमुख फिरकी गोलंदाजांपैकी एक आहे. त्यांची कामगिरी भारतीय संघासाठी (Team India) महत्त्वाची आहे. त्याच्या सध्याच्या फॉर्मबाबत तिसऱ्या वनडेपूर्वी पत्रकार परिषदेत मोहम्मद सिराजने (Mohammed Siraj) भाष्य केले आहे..तो म्हणाला, 'मला वाटत नाही की जडेजाच्या फॉर्मबद्दल काही चिंता आहे. फक्त एका विकेटची गरज आहे. जेव्हा तो ब्रेकथ्रू मिळेल, तेव्हा तुम्हाला एक वेगळा गोलंदाज पाहायला मिळेल.' जडेजाने गेल्या तीन वनडेत विकेट घेतलेली नाही. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धही झालेल्या मालिकेत त्याला एकच विकेट घेता आली होती.दरम्यान, न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेतील कामगिरीबद्दल बोलताना सिराज म्हणाला, 'आम्ही दोन्ही सामन्यात चांगला खेळ केला. पहिल्या वनडेत आमची फलंदाजी आणि गोलंदाजी चांगली झाली. दुसऱ्या सामन्यात लवकर विकेट्स गमावल्या असल्या तरी केएल राहुलने खूप चांगली फलंदाजी केली आणि नितीश रेड्डीनेही योगदान दिले.'.दुसऱ्या वनडेतील पराभवाबाबत बोलताना सिराजने क्षेत्ररक्षणात झालेल्या चूकांबाबत भाष्य केले. तो म्हणाला की सुटलेले झेल, जर घेतले गेले असते, तर निकाल कदाचित वेगळा दिसू शकला असता. तसेच पहिल्या दोन्ही सामन्यात न्यूझीलंडसाठी डॅरिल मिशेल महत्त्वाचा खेळाडू ठरला आहे. त्याने दुसऱ्या सामन्यात शतक करत संघाला विजयापर्यंत नेले होते. त्याचाही झेल सुटला होता. त्यावर सिराज म्हणाला, जागतिक दर्जाचे खेळाड़ू तुम्हाला फार संधी देत नाही, त्यामुळे मिळालेल्या संधीचा तुम्ही फायदा घ्यायला हवा.डॅरिल मिशेलच्या कामगिरीबाबत बोलताना सिराज म्हणाला, 'आम्ही त्याला बाद करण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न केले. आम्ही योजना आखल्या होत्या, विशेषत: मधल्या षटकांसाठी. पण संधीचा फायदा घेता आला नाही. आम्ही जर ती एक विकेट घेतली असती, तर परिस्थिती वेगळी असती.'.Ind vs Nz : भल्या पहाटे विराट पोहोचला उज्जैन मंदिरात; मैदानावर उतरण्यापूर्वी घेतला महाकालचा आशीर्वाद! भस्म आरतीचा video viral.संघातील वातावरण अत्यंत चांगले असल्याचेही त्याने सांगितले. तो म्हणाला, 'संघाचे वातावरण खूप चांगले आहे. वरिष्ठ खेळाडूंकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विजय आणि पराजय होत असतात. पण ड्रेसिंग रुममधील वातावरण निरोगी आणि चांगले आहे.'अर्शदीप सिंगला दोन्ही सामन्यात संधी मिळाली नाही. त्यामुळे तिसऱ्या सामन्यात संधी मिळणार की नाही, याबाबत बोलताना सिंराजने हा निर्णय संघव्यवस्थापनाकडे असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच तिसऱ्या वनडे सामन्यात स्टंपवर गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न असेल असं तो म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.