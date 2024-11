क्रिकेट

IND vs NZ: Spidercam हलेना! मुंबई कसोटीत वेगळाच अडथळा आल्याने अंपायर्सला घ्यावा लागला लंच ब्रेक, वाचा नक्की झालं काय?

Spidercam technical issue during India vs New Zealand 3rd Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघातील तिसऱ्या कसोटीमध्ये अनोख्या पद्धतीचा अडथळा आल्याने दुसऱ्या दिवशी लवकर लंच ब्रेक घ्यावा लागला. यावेळी नक्की काय झालं, जाणून घ्या.