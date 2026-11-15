IND vs NZ, 5th ODI: विदर्भाच्या खेळाडूचं पदार्पण, सिराजलाही संधी, मग Playing XI मधून कोण झालं बाहेर? भारताला मालिका विजयाची संधी

New Zealand vs India 5th ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात चालू असलेल्या वनडे मालिकेतील अखेरचा आणि पाचवा सामना रविवारी (१५ नोव्हेंबर) माऊंट मौंगानुई येथे खेळवला जाणार आहे. हा सामना निर्णायक आहे. सध्या भारतीय संघ मालिकेत २-१ अशा फरकाने आघाडीवर आहे. त्यामुळे हा सामना जिंकून मालिका जिंकण्याची संधी भारताकडे आहे, तर न्यूझीलंड मालकेत बरोबरी साधण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसेल. रविवारी होत असलेल्या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरेल. .IND vs PAK Final, Video: मोहित उल्वाचा विजयी चौकार अन् भारताचा पाकिस्तानी खेळाडूंसमोर जल्लोष; आर्यवीर सेहवाग ठरला मालिकावीर.या सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हन संघात मोहम्मद सिराजला संधी देण्यात आली आहे. पहिल्या चारही सामन्यासाठी त्याला खेळवण्यात आले नव्हते, पण अखेर त्याला खेळवण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याला खेळवण्याबाबत श्रेयस अय्यर म्हणाला, 'सिराजलाही सर्व फॉरमॅटमध्ये खेळण्याची संधी हवी होती. तो बऱ्याच काळापासून संघासोबत आहे आणि त्याला चांगलाच अनुभवी आहे. तो अनेक वर्षांपासून खेळत असल्यामुळे, गोष्टी कशा हाताळायच्या हे त्याला माहीत आहे.'.दरम्यान, भारताकडून विदर्भाच्या यश ठाकूरला वनडे पदार्पणाचीही संधी देण्यात आली आहे. त्याला वनडे पदार्पणाची कॅप अक्षर ठाकूरच्या हातून सामन्याआधी देण्यात आली आहे. तो भारतासाठी वनडेत पदार्पण करणारा २६७ वा खेळाडू ठरला आहे. भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल झाले आहेत. गुरनूर ब्रार आणि कुलदीप यादव हे या सामन्याच्या प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर झाले आहेत..न्यूझीलंडनेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केले आहेत. काईल जेमिसन आणि मॅट हेन्री, ज्यांनी चौथ्या वनडेत भारतीय फलंदाजांना सतावलं होतं, ते कसोटी मालिकेच्या तयारासाठी गेले असल्याने पाचव्या वनडेतून बाहेर झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जागेवर जेकॉब डफी आणि ब्लेअर टिकनर यांचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन झाले आहे.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की न्यूझीलंड मायदेशात गेल्या ७ वर्षात एकही वनडे मालिका गमावलेली नाही. ते गेल्या ११ वनडे मालिकेत मायदेशात अपराजित आहेत. त्यामुळे हाच रेकॉर्ड कायम ठेवण्यासाठी ते या मालिकेत बरोबरी साधण्यासाठी उत्सुक असतील, तर भारत त्यांची ही विजयी घौडदौड रोखण्याचा प्रयत्न करेल..IND vs PAK Asia Cup Final: कोण आहे मोहित उल्वा, ज्याने शेवटच्या चेंडूवर फोर मारत भारताला पाकिस्तानविरुद्ध जिंकवलं?.प्लइंग इलेव्हनभारत - रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज, यश ठाकूरन्यूझीलंड - विल यंग, टिम सिफर्ट (यष्टीरक्षक), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन ॲलन, मायकल ब्रेसवेल, मिचेल सँटनर (कर्णधार), क्रिस्टियन क्लार्क, ब्लेअर टिकनर, जेकब डफी, मॅथ्यू फिशर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.