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IND vs NZ, 5th ODI: विदर्भाच्या खेळाडूचं पदार्पण, सिराजलाही संधी, मग Playing XI मधून कोण झालं बाहेर? भारताला मालिका विजयाची संधी

New Zealand vs India 5th ODI Playing XI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात पाचवा वनडे सामना रविवारी खेळला जात आहे. हा निर्णायक सामना असून दोन्ही संघांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल केले आहेत. मोहम्मद सिराजलाही भारताने संधी दिली आहे.
India vs New Zealand 5th ODI

India vs New Zealand 5th ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

New Zealand vs India 5th ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात चालू असलेल्या वनडे मालिकेतील अखेरचा आणि पाचवा सामना रविवारी (१५ नोव्हेंबर) माऊंट मौंगानुई येथे खेळवला जाणार आहे. हा सामना निर्णायक आहे.

सध्या भारतीय संघ मालिकेत २-१ अशा फरकाने आघाडीवर आहे. त्यामुळे हा सामना जिंकून मालिका जिंकण्याची संधी भारताकडे आहे, तर न्यूझीलंड मालकेत बरोबरी साधण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसेल.

रविवारी होत असलेल्या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरेल.

India vs New Zealand 5th ODI
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