IND vs PAK Final, Video: मोहित उल्वाचा विजयी चौकार अन् भारताचा पाकिस्तानी खेळाडूंसमोर जल्लोष; आर्यवीर सेहवाग ठरला मालिकावीर

U19 Asia Cup, India vs Pakistan Final: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात शनिवारी (१४ नोव्हेंबर) रोमांचक अंतिम सामना झाला. या सामन्यात भारताने शेवटच्या चेंडूवर १ विकेट राखून थरारक विजय मिळवला आणि विजयावर शिक्कामोर्तब केले होते. खरंतर याआधी गेल्यावर्षी पाकिस्तानने भारताला पराभूत करत १९ वर्षांखालील आशिया कप जिंकला होता. त्यानंतर यंदाच्या स्पर्धेतही साखळी फेरीत भारताचा मोठा पराभव पाकिस्तानकडून झाला होता. त्यामुळे गेल्या दोन पराभवांमुळे शनिवारी होणाऱ्या सामन्याकडे अनेकांचे लक्ष होते की भारतीय संघ या पराभवांची परतफेक करणार का? अखेर भारताने विजय मिळवत या पराभवांना मागे टाकले आहे. .IND vs PAK Asia Cup Final: कोण आहे मोहित उल्वा, ज्याने शेवटच्या चेंडूवर फोर मारत भारताला पाकिस्तानविरुद्ध जिंकवलं?.अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ९ बाद ३३७ धावा केल्या होत्या. पाकिस्तानकडून उस्मान खानने ९ बाद ३३७ धावा केल्या होत्या, तर अब्दुल कादिरने ८० धावांची खेळी केली होती. पाकिस्तानचा कर्णधार फरहान युसफनेही ६३ धावांची अर्धशतकी खेळी केली होती. त्यामुळे पाकिस्तानने ३०० धावांचा टप्पा सहज पार केला होता. भारताकडून काव्य पटेलने ४, तर चिगुरुपती वेंकटने ३ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताकडून कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी (८०) आणि आर्यवीर सेहवागने (५८) अर्धशतक करत चांगली सुरुवात केली. पण मधली फळी मोठ्या धावा करण्यात अपयशी ठरली. एकवेळ अशी होती की भारताने २५२ धावांवर ८ विकेट्स गमावलेल्या होत्या. पण त्यावेळी मनल चौहानला मोहित उल्वाची साथ मिळाली. दोघांनी ५७ धावांची भागीदारी करत भारताच्या आशा उंचावल्या. मनल ३२ चेंडूत ४७ धावा करून बाद झाला. पण मोहितने त्याची मोहिम सुरूच ठेवली. चिगुरुपती वेंकटने त्याला साथ देत भारताला विजयापर्यंत पोहचवले. शेवटच्या चेंडूवर ३ धावांची गरज असताना मोहितने खणखणीत चौकार मारला आणि भारताचा विजय निश्चित केला. मोहितने २६ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४९ धावा केल्या..मोहितने अहमद हुसनैनला विजयी चौकार मारताच भारतीय खेळाडू पळत मैदानात आले आणि त्यांनी विजयाचा जल्लोष पाकिस्तानी खेळाडूंसमोरच करायला सुरुवात केली. काही भारतीय खेळाडूंनी मोहितला खांद्यावरही उचललं. मोहितनेही स्टेडियमवर आलेल्या चाहत्यांना अभिवादन केले. जल्लोष करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये राहुल द्रविडचा मुलगा अन्वय द्रविडही होता. तो या सामन्यात यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून खेळला. फलंदाजीत मात्र त्याला मोठी खेळी करता आली नाही, तो १२ चेंडूत १९ धावा करून बाद झाला..आर्यवीर सेहवाग ठरला मालिकावीरदरम्यान, वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीर सेहवागला या स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून गौरविण्यात आले. त्याने या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा केल्या. त्याने ५ सामन्यांत १ शतक आणि ३ अर्धशतकांसह ३६१ धावा केल्या. त्याने पाकिस्तानच्या उस्मान खानच्या ३४५ धावांनाही मागे टाकले. त्यामुळे त्याला मालिकावीर पुरस्कार मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.