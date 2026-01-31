Cricket

IND vs NZ, 5th T20I: भारतीय संघाने मैदान मारलं, न्यूझीलंडविरुद्ध मोठा विजय मिळवला; इशान किशनच्या शतकानंतर अर्शदीपच्या ५ विकेट्स

India beat New Zealand in 5th T20I: भारतीय संघाने न्यूझीलंडवरुद्ध पाचव्या टी२० सामन्याच मोठा विजय मिळवला. भारताने या विजयासह मालिका ४-१ ने जिंकली. या विजयात इशान किशनसह अर्शदीप सिंगचे महत्त्वाचे योगदान राहिले.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs New Zealand, 5th T20I Result: भारतीय संघाने तिरुअनंतपूरम येथे शनिवारी (३१ जानेवारी) न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या टी२० मालिकेतील पाचव्या सामन्यात ४६ धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह भारताने मालिका ४-१ अशा फरकाने जिंकली. भारताच्या विजयात इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल आणि अर्शदीप सिंग यांचे मोलाचे योगदान राहिले.

या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडसमोर (IND vs NZ) २७२ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ १९.४ षटकात २२५ धावांवर सर्वबाद झाला. न्यूझीलंडसाठी फिन ऍलेनने चांगली झुंज दिली, पण अन्य फलंदाज फार काही करू शकले नाहीत.

IND vs NZ, 5th T20I: इशान किशनची बॅट तळपली, ठोकलं पहिलं शतक; कर्णधार सूर्याचीही फिफ्टी; भारताच्या २७० धावा पार...
