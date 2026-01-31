IND vs NZ, 5th T20I: भारतीय संघाने मैदान मारलं, न्यूझीलंडविरुद्ध मोठा विजय मिळवला; इशान किशनच्या शतकानंतर अर्शदीपच्या ५ विकेट्स

India vs New Zealand, 5th T20I Result: भारतीय संघाने तिरुअनंतपूरम येथे शनिवारी (३१ जानेवारी) न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या टी२० मालिकेतील पाचव्या सामन्यात ४६ धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह भारताने मालिका ४-१ अशा फरकाने जिंकली. भारताच्या विजयात इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल आणि अर्शदीप सिंग यांचे मोलाचे योगदान राहिले. या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडसमोर (IND vs NZ) २७२ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ १९.४ षटकात २२५ धावांवर सर्वबाद झाला. न्यूझीलंडसाठी फिन ऍलेनने चांगली झुंज दिली, पण अन्य फलंदाज फार काही करू शकले नाहीत..IND vs NZ, 5th T20I: इशान किशनची बॅट तळपली, ठोकलं पहिलं शतक; कर्णधार सूर्याचीही फिफ्टी; भारताच्या २७० धावा पार....या सामन्यात न्यूझीलंडने सलामीवीर फलंदाज टीम सिफर्टची विकेट पहिल्याच षटकात गमावली होती. अर्शदीपने त्याला ५ धावांवर हार्दिक पांड्याच्या हातून झेलबाद केले. पण नंतर फिन ऍलेनने वादळी खेळ केला. त्याने भारताच्या प्रत्येक गोलंदाजाविरुद्ध मोठे शॉट्स खेळले. त्याला दुसऱ्या बाजूने रचिन रवींद्र साथ देत होता. ऍलेनने २२ चेंडूतच अर्धशतक पूर्ण केले होते. तो ज्याप्रकारे खेळत होता, त्यावरून न्यूझीलंडच्या आशा जिवंत होत्या. त्याच्या खेळामुळे ८ षटकांमध्येच न्यूझीलंडने १०० धावांचा आकडा पार केला होता. .पण अखेर ९ व्या षटकात त्याला उपकर्णधार अक्षर पटेलने (Axar Patel) बाद करत भारताला मोठा ब्रेक थ्रू मिळवून दिला. फिन ऍलेनने ३८ चेंडूत ८ चौकार आणि ६ षटकारांसह ८० धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतर मात्र अक्षर पेटल आणि अर्शदीप सिंगच्या (Arshdeep Singh) गोलंदाजीसमोर न्यूझीलंडने नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या.११ व्या षटकात धोकादायक ग्लेन फिलिप्सला अक्षर पटेलनेच ७ धावांवर माघारी धाडले. तसेच स्थिरावलेल्या रचिन रवींद्र याला १२ व्या षटकात अर्शदीप सिंगने अक्षर पटेलच्या हातून झेलबाद केले. रचिनने १७ चेंडूत ३० धावा केल्या. याच षटकात कर्णधार मिचेल सँटेनरही शून्यावर बाद झाला. .१५ व्या षटकात बेवॉन जेकॉब्सला ७ धावांवर वरुण चक्रवर्तीने त्रिफळाचीत केले. अर्शदीप सिंगने टाकलेले १६ व्या षटकाने न्यूझीलंडला आणखी दोन धक्के दिले. त्याने काईल जेमिसनला ९ धावांवर त्रिफळाचीत केले, तर डॅरील मिचेलला २६ धावांवर त्रिफळाचीत केले. १७ व्या षटकात लॉकी फर्ग्युसनला अक्षर पटेलने ३ धावांवर त्रिफळाचीत केले. पण शेवटच्या षटकांमध्ये इश सोधीचे आक्रमक फलंदाजी केली. पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. अखेर तो शेवटच्या षटकात रिंकु सिंगच्या गोलंदाजीवर अर्शदीप सिंगच्या हातून झेलबाद झाला. त्याने १५ चेंडूत ३३ धावा केल्या.भारताकडून अर्शदीप सिंगने ५ विकेट्स घेतल्या. तसेच अक्षर पटेलने ३ विकेट्स घेतल्या. वरुण चक्रवर्ती आणि रिंकु सिंग यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND vs NZ, 5th T20I: संजू सॅमसनने शेवटची संधीही गमावली, घरच्या मैदानातही स्वस्तात आऊट.तत्पुर्वी, भारताने २० षटकात ५ बाद २७१ धावा केल्या. भारताकडून इशान किशनने (Ishan Kishan) ४३ चेंडूत ६ चौकार आणि १० षटकारांसह १०३ धावा केल्या. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने ३० चेंडूत ४ चौकार आणि ६ षटकारांसह ६३ धावांची खेळी केली. हार्दिक पांड्याने १७ चेंडूत ४२ धावा केल्या. अभिषेक शर्माने १६ चेंडूत ३० धावा केल्या.न्यूझीलंडकडून गोलंदाजी करताना लॉकी फर्ग्युसनने सर्वाधिक २ विकेट्स घेतल्या. जेकॉब डफी, काईल जेमिसन आणि कर्णधार मिचेल सँटेनर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.