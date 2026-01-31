IND vs NZ, 5th T20I: काळजी करू नका संजू सॅमसन..., टॉस जिंकल्यावर सूर्यकुमारने जाहीर केले प्लेइंग इलेव्हनमधील मोठे बदल

India vs New Zealand 5th T20I Playing XI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा सामना शनिवारी (३१ जानेवारी) खेळली जात आहे. हा सामना तिरुअनंतपूरम येथे खेळला जात आहे. या मालिकेतील पहिले तिन्ही सामने जिंकून भारताने मालिका विजय आधीच निश्चित केला आहे. पण न्यूझीलंडने चौथ्या सामन्यात पुनरागमन करत विजय मिळवला होता. त्यामुळे भारतीय संघ (Team India) सध्या ३-१ अशा फरकाने पुढे आहे. आता पाचवा सामना खेळवला जात आहे. हा सामना टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेपूर्वीचा दोन्ही संघांचा अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना आहे. .IND vs NZ, 4th T20I: भारताचा पराभव नेमका कुठे झाला? न्यूझीलंडच्या कर्णधाराने सांगितली स्ट्रॅटर्जी, एका फलंदाजाचे नाव घेतले अन्....या सामन्यात भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) याने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सांगितले की टी२० वर्ल्डकप पूर्वी संघाला तपासायचे आहे, त्यामुळे दव असतानाही प्रथम फलंदाजी करण्याच निर्णय घेतला. याशिवाय त्याने सांगितले की भारताने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन बदल केले आहेत. इशान किशन (Ishan Kishan)आणि अक्षर पटेल (Axar Patel) यांचे दुखापतीनंतर पुनरागमन झाले आहे. मात्र तिसऱ्या खेळाडूचे नाव सूर्यकुमार विसरला होता. त्यावेळी तो हसून गमतीने म्हणाला, 'काळजी करू नका, तिरुअनंतपूरम, संजू सॅमसन खेळणार आहे.' तिरुअनंतपूरम हे संजू सॅमसनचे (Sanju Samson) घरचे मैदान आहे. त्यामुळे त्याचे चाहते मोठ्या प्रमाणात स्टेडियममध्ये उपस्थित असतात..दरम्यान, भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अक्षर पटेल आणि इशान किशन यांच्याशिवाय वरुण चक्रवर्ती याचे पुनरागमन झाले आहे. रवी बिश्नोई हर्षित राणा आणि कुलदीप यादव यांना प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर करण्यात आले आहे..न्यूझीलंडनेही चार बदल प्लेइंग इलेव्हनमध्ये केले आहेत. फिन ऍलेन, बेव्हॉन जेकब्स, काईल जेमिसन आणि लॉकी फर्ग्युसन यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे. त्यांना डेव्हॉन कॉनवे, मार्क चॅपमन, फोक्स आणि मॅट हेन्री यांच्या जागेवर संधी मिळाली आहे..IND vs NZ 5th T20I : टीम इंडिया पाचव्या सामन्यातही प्रयोग करणार? वर्ल्ड कपपूर्वीच्या शेवटच्या लढतीत Playing XI मध्ये बदल दिसणार.प्लेइंग इलेव्हनभारत - अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन(यष्टीरक्षक), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराहन्यूझीलंड - टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डॅरिल मिशेल, बेव्हॉन जेकब्स, मिशेल सँटनर (कर्णधार), काइल जेमीसन, ईश सोधी, लॉकी फर्ग्युसन, जेकब डफी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.