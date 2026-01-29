Cricket

IND vs NZ, 4th T20I: भारताचा पराभव नेमका कुठे झाला? न्यूझीलंडच्या कर्णधाराने सांगितली स्ट्रॅटर्जी, एका फलंदाजाचे नाव घेतले अन्...

Mitchell Santner on New Zealand Victory over India: न्यूझीलंडने भारताविरुद्धच्या चौथ्या टी२० सामन्यात ५० धावांनी विजय मिळवला. न्यूझीलंडच्या या विजयावर कर्णधार मिचेल सँटेनरने प्रतिक्रिया दिली आहे.
Mitchell Santner

Mitchell Santner

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Mitchell Santner on New Zealand Victory over India in 4th T20I: भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मालिकेतील चौथ्या सामन्यात बुधवारी (२८ जानेवारी) ५० धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे न्यूझीलंडने व्हाईटवॉशचा धोकाही टाळला आहे. विशाखापट्टणमला झालेल्या या सामन्यात न्यूझीलंडच्या विजयात कर्णधार मिचेल सँटेनरचाही मोठा वाटा होता.

त्याने या सामन्यात २६ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या. त्याने संजू सॅमसन, हार्दिक पांड्या आणि जसप्रीत बुमराह यांना बाद केले होते. दरम्यान, सामन्यानंतर सँटेनरने (Mitchell Santner) त्याच्या योजनांबद्दल भाष्य केले आहे. त्याच्या मते तो बचावात्मक गोलंदाजी करून फलंदाजांवरील दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करतो आणि विकेट्स घेतो.

<div class="paragraphs"><p>Mitchell Santner</p></div>
IND vs NZ, 4th T20I: ७ षटकार अन् ३ चौकारांसह शिवम दुबेचं स्फोटक अर्धशतक; रोहित शर्माच्या विक्रमाशी बरोबरी
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
hardik pandya
team india players
india vs new zealand
cricket news today
Abhishek Sharma

Related Stories

No stories found.