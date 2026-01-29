IND vs NZ, 4th T20I: भारताचा पराभव नेमका कुठे झाला? न्यूझीलंडच्या कर्णधाराने सांगितली स्ट्रॅटर्जी, एका फलंदाजाचे नाव घेतले अन्...

Mitchell Santner on New Zealand Victory over India in 4th T20I: भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मालिकेतील चौथ्या सामन्यात बुधवारी (२८ जानेवारी) ५० धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे न्यूझीलंडने व्हाईटवॉशचा धोकाही टाळला आहे. विशाखापट्टणमला झालेल्या या सामन्यात न्यूझीलंडच्या विजयात कर्णधार मिचेल सँटेनरचाही मोठा वाटा होता. त्याने या सामन्यात २६ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या. त्याने संजू सॅमसन, हार्दिक पांड्या आणि जसप्रीत बुमराह यांना बाद केले होते. दरम्यान, सामन्यानंतर सँटेनरने (Mitchell Santner) त्याच्या योजनांबद्दल भाष्य केले आहे. त्याच्या मते तो बचावात्मक गोलंदाजी करून फलंदाजांवरील दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करतो आणि विकेट्स घेतो. .IND vs NZ, 4th T20I: ७ षटकार अन् ३ चौकारांसह शिवम दुबेचं स्फोटक अर्धशतक; रोहित शर्माच्या विक्रमाशी बरोबरी.तो म्हणाला, 'मला वाटतं थोडं बचावात्मक गोलंदाजी करून विकेट्स घेण्याचा प्रयत्न करणं ही माझी भूमिका आहे. पण त्यासोबतच तुम्ही थोडं हुशारही असायला हवं. ६ चेंडूत ६ धावाच देण्याचा चांगला पर्याय आहे. आपण खूप पॉवर हिटिंग पाहिली आहे, त्यामुळे मला वाटतं की टी२० मध्ये फिरकीपटूचं काम जर खेळपट्टी पोषक नसेल, तर दबाव बनवून विकेट्स घेणं हे असतं.''जर तुम्ही मोठ्या धावसंख्येचा बचाव करत असाल, तर धावगती वाढवत नेली पाहिजे आणि जर कमी धावसंख्येचा सामना असेल, तर तुमच्याकडे विकेट्स घेण्याचा एकमेव पर्याय असतो. त्यामुळे परिस्थिती कशी आहे, त्यानुसार खेळ करायला हवा.'.अभिषेक शर्माची विकेट ठरली महत्त्वाचीसँटेनरने असंही सांगितले की अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) पहिल्याच चेंडूवर बाद झाल्याने न्यूझीलंडला भारतावर दवाब तयार करण्यासाठी मदत झाली. अभिषेक दमदार फॉर्ममध्ये आहे. त्याने तिसऱ्या सामन्यात १४ चेंडूतच अर्धशतकही केले होते. पण चौथ्या सामन्यात मात्र त्याला डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर मॅट हेन्रीने बाद केले. सँटेनर म्हणाला, 'मला वाटतं की हे खेळाडू (भारतीय) चांगली फलंदाजी करत होते. पाहा अभिषेकपेक्षा आणखी कठीण काही आव्हान येणार नव्हते. त्यामुळेच मी गोलंदाजांना सांगितले होते की यापेक्षा कठीण काही नसेल. त्यामुळे अशा परिस्थितीत पुनरागमन करणे समाधानकारक होते.'.याशिवाय हार्दिक पांड्याच्या (Hardik Pandya) विकेटने परिस्थिती बदलल्याचेही सँटेनरने सांगितले. तो म्हणाला, 'मी मुंबई इंडियन्सच्या नेट्समध्ये हार्दिक पांड्याला खूप गोलंदाजी केली आहे. त्यामुळे त्याला माझ्याबद्दल आणि मला त्याच्याबद्दल माहिती आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत बचावात्मक गोलंदाजी करते, हा एक सामना जिंकण्यासाठी पर्याय होता. कारण ज्यावेळी भारतीय फलंदाज चांगले खेळत असतात, तेव्हा त्यांना रोखणे कठीण असते.'.IND vs NZ, 4th T20I: '... तर सामन्याचा निकाल वेगळा दिसू शकला असता', सूर्यकुमार भारताच्या पराभवानंतर काय म्हणाला?.या सामन्यात न्यूझीलंडने दिलेल्या २१६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताकडून शिवम दुबेने (Shivam Dube) २३ चेंडूत ६५ धावांची खेळी करत एकाकी झुंज दिली होती. त्याच्याबद्दल सँटेनर म्हणाला, 'मी दुबेला अशाप्रकारची फटकेबाजी करताना पाहिले आहे. पण आम्हाला माहित होते की जर आम्ही त्याला बाद करू शकलो, तर अन्य सामन्यांप्रमाणे या सामन्यात त्यांच्याकडे सखोल फलंदाजी नाही. हर्षित राणा ७ व्या क्रमांकावर येणार होता. मला वाटतं दुबेला काय करायचे होते, हे स्पष्ट माहित होते. जेव्हा त्याच्यासमोर फिरकीपटू आहे, तर त्याला माहित आहे की तो मोठे फटके खेळू शकतो.'सँटेनरने म्हटले की भारताविरूद्धच्या मालिकेतील अनुभव आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.