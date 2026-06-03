NZ vs IND, Schedule: विराट अन् रोहितचा शेवटचा न्यूझीलंड दौरा? ५ वनडे, ५ टी२० आणि २ कसोटी सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर

India Tour of New Zealand 2026: न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने नुकतेच त्यांच्या मायदेशात या वर्षाच्या अखेरीस आणि पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या महिला आणि पुरुष संघांच्या वेळापत्रकाची घोषणा केली आहे. यात भारतीय पुरुष संघाच्या न्यूझीलंड दौऱ्याचाही समावेश आहे. जवळपास दीड महिन्यांचा हा दौरा असून तिन्ही प्रकारातील मालिका या दौऱ्यात भारतीय संघ (Team India) न्यूझीलंडविरुद्ध खेळणार आहे. हा दौरा यावर्षी २२ ऑक्टोबर ते १ डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. भारतीय संघ न्यूझीलंडमध्ये २०१९ नंतर पहिल्यांदाच कसोटी सामने खेळणार आहे, तसचे २०२२ नंतर पहिल्यांदाच वनडे आणि टी२० मालिका भारतीय संघ न्यूझीलंडमध्ये खेळेल..IRE vs NZ Test: केन विलियम्सन, टॉम लॅथम यांचा विश्वविक्रम! कसोटीच्या १४९ वर्षांत असे कधी घडलेच नव्हते... ६ पाकिस्तानींवर पडले भारी.विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचा अखेरचा दौरादरम्यान, भारताच्या या दौऱ्याला भावनिक किनारही आहे. हा दौरा भारताचे स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा (Virat Kohli & Rohit Sharma) यांचा अखेरचा न्यूझीलंड दौरा असण्याची शक्यता आहे. कारण यानंतर २०२७ च्या वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत (World Cup 2027) भारतीय संघ न्यूझीलंडमध्ये क्रिकेट खेळण्यासाठी जाणार नाही. तसेच विराट आणि रोहित हे सध्या केवळ वनडेमध्ये सक्रिय आहेत. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. या दौऱ्यातील वनडे मालिका २०२७ वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने महत्त्वाची असणार आहे..भारताचा न्यूझीलंड दौराऑक्टोबर-डिसेंबर २०२६ दरम्यान भारत आणि न्यूझीलंड संघात ५ टी२०, ५ वनडे आणि २ कसोटी सामन्यांची मालिका होईल. कसोटी मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचाही भाग आहे, त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची असेल. २२ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर दरम्यान ५ टी२० सामने होतील, त्यानंतर वनडे मालिकेला सुरुवात होणार असून ४ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान या मालिकेतील ५ वनडे सामने खेळवण्यात येतील. कसोटी मालिकेतील पहिला सामना १९ ते २३ नोव्हेंबर दरम्यान होईल, तर दुसरा सामना २७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान होईल..भारताचे न्यूझीलंड दौऱ्याचे वेळापत्रक २०२६(New Zealand vs India 2026)टी२० मालिका२२ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दु. १२.३० वा.)२४ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दु. १२.३० वा.)२७ ऑक्टोबर - तिसरा टी२० सामना, वेलिंग्टन (वेळ - दु. १२.३० वा.)३० ऑक्टोबर - चौथा टी२० सामना, ऑकलंड (वेळ - दु. १२.३० वा.)१ नोव्हेंबर - पाचवा टी२० सामना, हॅमिल्टन (वेळ - दु. १२.३० वा.)वनडे मालिका४ नोव्हेंबर - पहिला वनडे सामना, ऑकलंड (वेळ - स. ७.३० वा)७ नोव्हेंबर - दुसरा वनडे सामना, वेलिंग्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१० नोव्हेंबर - तिसरा वनडे सामना, हॅमिल्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१३ नोव्हेंबर - चौथा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)१५ नोव्हेंबर - पाचवा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)कसोटी मालिका१९ ते २३ नोव्हेंबर - पहिला कसोटी सामना, वेलिंग्टन (वेळ - पहाटे ३.३० वा)२७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर - दुसरा कसोटी सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - पहाटे ३.३० वा).Team India Schedule: IPL चा थरार संपला, आता भारतीय संघाचे कधी सुरू होणार सामने? पाहा पुढील १० महिन्यांचे वेळापत्रक.न्यूझीलंडच्या इतर मालिकान्यूझीलंड पुरुष संघ भारतानंतर श्रीलंकाविरुद्ध देखील ३ टी२०, ३ वनडे आणि दोन कसोटी सामने मायदेशात खेळणार आहे. हे सामने पुढच्या वर्षी १६ जानेवारी २०२७ ते १६ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान होतील. तसेच सध्या न्यूझीलंड महिला संघ टी२० वर्ल्ड कपसाठी इंग्लंडमध्ये आहे. त्यानंतर १० डिसेंबर २०२६ ते २३ डिसेंबर २०२६ दरम्यान न्यूझीलंड महिला संघ मायदेशात बांगलादेशविरुद्ध ३ वनडे आणि ३ टी२० सामने खेळणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.