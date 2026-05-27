IRE vs NZ Test: केन विलियम्सन, टॉम लॅथम यांचा विश्वविक्रम! कसोटीच्या १४९ वर्षांत असे कधी घडलेच नव्हते... ६ पाकिस्तानींवर पडले भारी

IRE vs NZ Test historic achievement: आयर्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड कसोटी सामन्यात केन विलियम्सन आणि टॉम लॅथम यांनी कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात अभूतपूर्व विश्वविक्रमाची नोंद केली. १४९ वर्षांच्या कसोटी क्रिकेट इतिहासात प्रथमच असा पराक्रम झाला आहे.
Kane Williamson and Tom Latham created history during the Ireland vs New Zealand Test

Kane Williamson and Tom Latham world record: न्यूझीलंडचा कसोटी संघ एकमेव कसोटी सामन्यासाठी आयर्लंड दौऱ्यावर पोहोचला आहे आणि आजपासून त्या कसोटीला सुरुवातही झाली आहे. पण, या सामन्यात केन विलियम्सन आणि टॉम लॅथम यांनी वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला आहे. १२ वेगवेगळ्या देशांमध्ये कसोटी सामना खेळणारे हे पहिले दोन खेळाडू बनले आहेत. सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लब येथे आयर्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात सुरू झालेला हा एकमेव कसोटी सामना, विलियम्सन आणि लॅथम या दोघांसाठीही आयर्लंडमधील पहिलाच कसोटी सामना आहे.

