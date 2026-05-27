IRE vs NZ Test: केन विलियम्सन, टॉम लॅथम यांचा विश्वविक्रम! कसोटीच्या १४९ वर्षांत असे कधी घडलेच नव्हते... ६ पाकिस्तानींवर पडले भारी

Kane Williamson and Tom Latham world record: न्यूझीलंडचा कसोटी संघ एकमेव कसोटी सामन्यासाठी आयर्लंड दौऱ्यावर पोहोचला आहे आणि आजपासून त्या कसोटीला सुरुवातही झाली आहे. पण, या सामन्यात केन विलियम्सन आणि टॉम लॅथम यांनी वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला आहे. १२ वेगवेगळ्या देशांमध्ये कसोटी सामना खेळणारे हे पहिले दोन खेळाडू बनले आहेत. सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लब येथे आयर्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात सुरू झालेला हा एकमेव कसोटी सामना, विलियम्सन आणि लॅथम या दोघांसाठीही आयर्लंडमधील पहिलाच कसोटी सामना आहे..यापूर्वी या जोडीने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, युएई आणि झिम्बाब्वे या देशांमध्ये न्यूझीलंडसाठी किमान एक कसोटी सामना खेळला होता. कसोटी क्रिकेटच्या १४९ वर्षांच्या इतिहासात इतर कोणत्याही खेळाडूने १२ वेगवेगळ्या देशांमध्ये कसोटी सामना खेळलेला नाही..IPL 2026 Qualifier 1 : गुजरात टायटन्सची पराभवामुळ डोकेदुखी वाढली! शुभमन गिल अन् संघाची झोप उडवणारी बातमी....Cricketers to play Tests in most countries१२ - केन विलियम्सन व टॉम लॅथम ( न्यूझीलंड)११ - शेन वॉर्न, रिकी पाँटिंग, वकार युनूस, सकलेन मुश्ताक, युनिस खान, इंझमाम-उल-हक, मोहम्मद युसूफ, मिसबाह उल हक, ख्रिस गेल, शिवनारायण चंद्रपॉल.Kane Williamson’s record in Tests (country wise)ऑस्ट्रेलिया - ७ सामने, ५५७ धावाबांगलादेश - ४ सामने , ३८९ धावाइंग्लंड - ८ सामने, ४५८ धावाभारत - ८ सामने, ५०३ धावाआयर्लंड- १ सामना, ३६ धावान्यूझीलंड - ५५ सामने, ५३२७ धावापाकिस्तान - २ सामने, २७७ धावादक्षिण आफ्रिका- ४ सामने, १२७ धावाश्रीलंका - ६ सामने, ३२५ धावायुएई - ६ सामने, ६४७ धावावेस्ट इंडिज - ५ सामने, ४६२ धावाझिम्बाब्वे - ३ सामने, ३८९ धावा.न्यूझीलंड हा कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात आयर्लंडमध्ये कसोटी सामना खेळणारा तिसरा संघ आहे. आयर्लंडने आपला पहिला कसोटी सामना मे २०१८ मध्ये डब्लिन येथे पाकिस्तानविरुद्ध आयोजित केला होता, त्यानंतर २५ ते २८ जुलै २०२४ दरम्यान बेलफास्टमध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध सामना खेळला. आयर्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सध्या सुरू असलेला सामना हा आयर्लंडच्या भूमीवर खेळला जाणारा केवळ तिसरा कसोटी सामना आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.