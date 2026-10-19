IND vs NZ, Live Streaming: विंडीजसोबत बरोबरी, आता सुरू होणार न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I मालिकेचा थरार! कुठे आणि कधी पाहाणार सामने?

Where to Watch New Zealand vs India T20I Series: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघातील टी२० मालिका नुकतीच २-२ अशी संपली. यानंतर आता भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात टी२०, वनडे आणि कसोटी मालिका खेळली जाणार आहे. टी२० मालिकेने या दौऱ्याला सुरुवात होईल. भारत - वेस्ट इंडिज टी२० मालिकेनंतर पाच दिवसातच भारताला न्यूझीलंडविरुद्ध पहिला टी२० सामना खेळायचा आहे. .IND vs NZ: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी कर्णधार शुभमन गिलचा मास्टरप्लॅन, स्वत:च्या खर्चानेच ५ गोलंदांजाना सोबत नेणार.न्यूझीलंडच्या परिस्थितीत भारतीय संघासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये भारत आणि न्यूझीलंड संघात २ टी२० सामने खेळवण्यात आले होते. यातील भारताने एक सामना जिंकला होता, तर एक सामना बरोबरीत झाला होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा भारतीय संघाचा प्रयत्न टी२०मध्ये न्यूझीलंडमध्ये वर्चस्व राखण्याचा असेल. पण न्यूझीलंड संघालाही कमी लेखून चालणार नाही..कुठे होणार आहेत सामने?भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील टी२० मालिका २२ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर दरम्यान होणार आहे. या मालिकेत पाच सामने होतील. पहिला सामना ख्राईस्टचर्च येथे खेळवला जाणार आहे. दुसरा सामनाही ख्राईस्टचर्च येथेच खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर तिसरा सामना वेलिंग्टनला होईल, तर चौथा सामना ऑकलंड आणि पाचवा सामना हेमिल्टन येथे खेळला जाणार आहे. हे सर्व सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी १२.३० वाजता चालू होतील..कुठे पाहाता येतील सामने?भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील टी२० मालिकेतील सामने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या टीव्ही चॅनेलवर भारतात पाहाता येतील, तसेच सोनीलिव्ह (SonyLIV) या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही लाईव्ह पाहाता येणार आहेत. तसेच स्काय स्पोर्ट न्यूझीलंडमध्ये या मालिकेचे प्रसारण करेल आणि संपूर्ण दौऱ्यासाठी हिंदी समालोचन उपलब्ध करून देईल..IND A vs NZ A: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारताच्या संघात मोठा बदल; रिषभ पंत बाहेर, तर २१ वर्षांचा खेळाडू घेणार जागा.भारताचा टी२० संघश्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादवन्यूझीलंडचा टी२० संघ मिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन ऍलन, मायकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवॉन कॉनवे, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री, बेव्हॉन जेकब्स, काईल जेमिसन, ऍडम मिल्ने, डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट, नॅथन स्मिथ, ब्लेअर टिकनरभारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेचे वेळापत्रक२२ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दु. १२.३० वा.)२४ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दु. १२.३० वा.)२७ ऑक्टोबर - तिसरा टी२० सामना, वेलिंग्टन (वेळ - दु. १२.३० वा.)३० ऑक्टोबर - चौथा टी२० सामना, ऑकलंड (वेळ - दु. १२.३० वा.)१ नोव्हेंबर - पाचवा टी२० सामना, हॅमिल्टन (वेळ - दु. १२.३० वा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.