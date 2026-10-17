IND vs NZ: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी कर्णधार शुभमन गिल मास्टरप्लॅन, स्वत:च्या खर्चानेच ५ गोलंदांजाना सोबत नेणार

Shubman Gill personal net bowlers for New Zealand Tour: न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे आणि कसोटी मालिकेसाठी नुकतेच शुक्रवारी राष्ट्रीय निवड समितीने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. या दोन्ही मालिका महत्त्वाच्या आहेत. वनडे मालिकेतून सध्या भारतीय संघ आगामी २०२७ वर्ल्ड कपसाठी तयारी करत आहे, तर कसोटी मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचा भाग आहे. भारताला WTC 2025-27 च्या अंतिम सामन्याच्या शर्यतीत राहायचे असेल, तर ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशात आता भारताचा वनडे आणि कसोटी कर्णधार शुभमन गिलला याची गंभीरता लक्षात आली असून तो या दौऱ्यासातील सामन्यांसाठी खास तयारी करणार आहे. .India Test Squad: अंशुल कंबोज, आकाश दीप कसोटी संघात परतले! न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा.गिल ५ सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिले तीन सामने खेळणार आहे, त्यानंतरचे दोन सामने तो कसोटी मालिकेच्या तयारीमुळे खेळणार नाही. दरम्यान, गिल या दौऱ्यासाठी चक्क ५ नेट गोलंदाजांना स्वत:च्या खर्चाने घेऊन जाणार आहे.खरंतर परदेशी दौऱ्यांवेळी भारतीय संघांच्या सरावासाठी बीसीसीआय नेट गोलंदाजांची व्यवस्था करते. परंतु, एखाद्या भारतीय खेळाडूने स्वत:च्या खर्चाने आपल्या स्वत:च्या सरावासाठी वेगळे नेट गोलंदाज परदेशी दौऱ्यांवर नेण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे मानले जात आहे..बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवरून पीटीआयला सांगितले की 'गिल न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी २३ किंवा २४ ऑक्टोबर रोजी न्यूझीलंड दौऱ्याला रवाना होऊ शकतो. त्याच्यासोबत ४ ते ५ गोलंदाजही प्रवस करतील. त्यांच्या प्रवासाचा आणि बाकी खर्च तो स्वत: करणार आहे.'.भारताला न्यूझीलंड विरुद्ध ४ ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान वनडे मालिका खेळायची आहे, त्यानंतर १९ नोव्हेंबरपासून कसोटी मालिका सुरू होईल. गिल वनडे मालिकेतीलही तीन सामने आणि कसोटी मालिकेतील दोन्ही सामने खेळणार आहे. अशात तो कसोटी मालिकेपूर्वी होणाऱ्या भारत अ विरुद्ध न्यूझीलंड अ संघात होणाऱ्या प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये सामील होणार नाही. त्यामुळे, कसोटी तयारीसाठी अतिरिक्त वेळ मिळावा म्हणून तो न्यूझीलंडला लवकर रवाना होईल. त्याचा प्रयत्न लवकरात लवकर न्यूझीलंडमधील वातावरणाशी जुळवून घेण्याचा असेल..IND vs NZ Squad: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा! वनडे मालिकेत २ कर्णधार का? शुभमन गिलनंतर श्रेयस अय्यरकडे धुरा; नेमकं कारण काय?.रणजी सामना खेळणार२६ वर्षीय गिल पंजाबकडून रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ स्पर्धेचा पहिला सामना खेळला नव्हता. पण तो १८ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या फेरीत पंजाबकडून छत्तीसगढविरुद्ध सामना खेळणार आहे. हा सामना झाल्यानंतर गिल न्यूझीलंडला रवाना होईल. या सामन्यामुळे त्याला लाल चेंडू खेळण्याची मॅच प्रॅक्टिसही मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.