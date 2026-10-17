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IND vs NZ: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी कर्णधार शुभमन गिल मास्टरप्लॅन, स्वत:च्या खर्चानेच ५ गोलंदांजाना सोबत नेणार

Shubman Gill to Take 4-5 Personal Net Bowlers to New Zealand: भारतीय संघ येत्या काही दिवसातच न्यूझीलंडला रवाना होणार आहे. अशात या दौऱ्यासाठी शुभमन गिल खास तयारी करणार आहे. तो स्वत: खर्च करून ५ गोलंदाजांना सोबत घेऊन जाणार आहे.
Shubman Gill | India Tour of New Zealand

Shubman Gill | India Tour of New Zealand

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Shubman Gill personal net bowlers for New Zealand Tour: न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे आणि कसोटी मालिकेसाठी नुकतेच शुक्रवारी राष्ट्रीय निवड समितीने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. या दोन्ही मालिका महत्त्वाच्या आहेत. वनडे मालिकेतून सध्या भारतीय संघ आगामी २०२७ वर्ल्ड कपसाठी तयारी करत आहे, तर कसोटी मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचा भाग आहे.

भारताला WTC 2025-27 च्या अंतिम सामन्याच्या शर्यतीत राहायचे असेल, तर ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशात आता भारताचा वनडे आणि कसोटी कर्णधार शुभमन गिलला याची गंभीरता लक्षात आली असून तो या दौऱ्यासातील सामन्यांसाठी खास तयारी करणार आहे.

Shubman Gill | India Tour of New Zealand
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