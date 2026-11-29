Mohammed Siraj, Sunil Gavaskar, R Ashwin: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात सध्या कसोटी मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेत भारतीय संघाला विजयासाठी अजूनही संघर्ष करावा लागत आहे. अशातच आता संघ व्यवस्थापनाच्या निर्णयावर भारताचा माजी फिरकीपटू आर. अश्विन आणि माजी कर्णधार सुनील गावसकर यांनी आपापली भूमिका मांडली आहे. दुसऱ्या कसोटी सामन्यात मोहम्मद सिराजला संधी न दिल्यामुळे चर्चेला सुरुवात झाली आहे. आकाश दीपला दुखापत झाल्यानंतर त्याच्या जागी सिराजला संधी देता आली असती, असं गावसकर यांचं मत आहे. मात्र, भारतीय संघ व्यवस्थापनाने प्रसिद्ध कृष्णाची निवड केली. त्यामुळे सिराजला पुन्हा एकदा संधी मिळाली नाही..दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या डावात फलंदाजी करताना आकाश दीपच्या हेल्मेटला दोन वेळा चेंडू लागला होता. पहिल्यांदा जेकब डफीच्या गोलंदाजीवर, तर त्यानंतर काइल जेमिसनचा चेंडू त्याच्या हेल्मेटला लागला. या धक्क्यांनंतर आकाशला दुखापत झाली आणि त्याला सामन्यातून बाहेर व्हावं लागलं. त्यानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) प्रसिद्ध कृष्णाला त्याच्या जागी पर्यायी खेळाडू म्हणून संधी दिली..Viral Video : सुरूवात त्याने केलीय, शेवट मी करणार... न्यूझीलंडच्या गोलंदाजाची आकाश दीपला सरळसरळ धमकी, IND vs NZ 2nd Test मध्ये खळबळ उडवणारा प्रसंग.या निर्णयावर बोलताना सुनील गावसकर यांनी मोहम्मद सिराजचं नाव पुढे केलं. सिराजला या सामन्यात संधी दिली असती, तर न्यूझीलंडच्या फलंदाजांसमोर वेगळं आव्हान निर्माण झालं असतं, असं त्यांना वाटतं. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर बोलताना गावसकर म्हणाले, "कन्कशन सब्स्टिट्यूट म्हणून सिराजला आणायला हवं होतं. त्याचे पाय तर आणखी ताजेतवाने आहेत, कारण तो पहिल्या कसोटीतही खेळला नव्हता.".गावसकर यांनी पहिल्या कसोटीतील प्रसिद्ध कृष्णाच्या कामगिरीवरही प्रश्न उपस्थित केले. पहिल्या सामन्यात कृष्णाला न्यूझीलंडच्या फलंदाजांवर अपेक्षित दबाव निर्माण करता आला नव्हता. अशा परिस्थितीत सिराजला संधी दिली असती, तर त्याच्या गोलंदाजीमुळे न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना अडचण निर्माण झाली असती, असं गावसकर यांनी सांगितलं..दुसरीकडे, भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू आर. अश्विनने प्रसिद्ध कृष्णाला संधी देण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. कन्कशन सब्स्टिट्यूट म्हणून अशा खेळाडूला संधी द्यावी, जो मालिकेत आधीपासून खेळत आहे, असं अश्विनचं मत आहे..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.अश्विन म्हणाला, "कन्कशन सब्स्टिट्यूट वापरण्याची संधी मिळते, तेव्हा मालिकेत आधीच खेळलेल्या खेळाडूला संधी देणं योग्य ठरतं. सिराजला अचानक सामन्यात आणलं असतं, तर त्याला लगेच प्रभाव पाडणं कठीण गेलं असतं." त्यामुळे सिराजऐवजी प्रसिद्ध कृष्णाला संधी देण्याच्या निर्णयावर गावसकर आणि अश्विन यांची वेगवेगळी मतं समोर आली आहेत. एका बाजूला सिराजला संधी मिळायला हवी होती, असं गावसकर यांना वाटतं, तर दुसरीकडे अश्विनने संघ व्यवस्थापनाच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.