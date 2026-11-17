India vs New Zealand Test Series : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात १९ नोव्हेंबरपासून कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. नुकताच भारतीय संघाने यजमान संघाविरुद्ध टी-२० मालिका आपल्या नावावर केली, तर एकदिवसीय मालिकाही जिंकली. आता भारतीय संघ कसोटी मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे. पहिला सामना जिंकण्याच्या इराद्याने गुरुवारी (१९ नोव्हेंबर) भारतीय संघ मैदानात उतरेल. मात्र, त्याआधी भारतीय संघाची चिंता एका विक्रमामुळे वाढली आहे. गेल्या ५८ वर्षांपासून हा विक्रम कायम आहे. तसेच पहिल्यांदाच परदेशात कसोटी कर्णधार म्हणून शुभमन गिल ही जबाबदारी सांभाळणार आहे..भारतीय संघाचा एक असा विक्रम आहे, जो कसोटी मालिकेत संघावर दबाव आणू शकतो. भारतीय संघासाठी ही कसोटी मालिका महत्त्वाची असणार आहे, कारण ही मालिका २०२५-२७ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा भाग आहे. त्यामुळे भारताला ही मालिका जिंकणं खूप महत्त्वाचं असणार आहे. कारण सध्या भारतीय संघ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत चौथ्या क्रमांकावर आहे. जर भारतीय संघाला अंतिम सामन्यात आपलं स्थान पक्कं करायचं असेल, तर या मालिकेत चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे..U-19 Asia Cup Controversy: पाकिस्तानला फायनलमध्ये हरवणाऱ्या भारतीय युवा खेळाडूंवरच कारवाई करा! दिलीप वेंगसरकरांनी ICC कडे का केली मोठी मागणी?.परंतु न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी मालिकेतील भारतीय संघाचा विक्रम फारसा चांगला राहिलेला नाही. गेल्या ५८ वर्षांत भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध केवळ दोनच कसोटी मालिका जिंकता आल्या आहेत. झालं असं की, भारतीय संघाने पहिल्यांदा १९६८ मध्ये न्यूझीलंडचा दौरा केला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये एकूण १० कसोटी मालिका खेळल्या गेल्या आहेत. यामध्ये भारतीय संघाला केवळ दोन मालिकांमध्ये विजय मिळवता आला आहे..नवाब मन्सूर अली खान पतौडी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने १९६८ मध्ये न्यूझीलंडच्या पहिल्याच दौऱ्यावर चार सामन्यांची कसोटी मालिका ३-१ अशी जिंकून इतिहास रचला होता. त्यानंतर दुसरी कसोटी मालिका जिंकण्यासाठी भारताला तब्बल ४१ वर्षे वाट पाहावी लागली. २००९ मध्ये एम.एस. धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारताने ही मालिका जिंकली. या दोन्ही मालिकांदरम्यान काही मालिका अनिर्णित राहिल्या, तर न्यूझीलंडच्या संघाने सहा मालिकांमध्ये विजय मिळवला..IND vs NZ: भारताविरुद्ध कसोटी मालिकेआधी न्यूझीलंडला मोठा धक्का! स्टार अष्टपैलू खेळाडू संघाबाहेर; बदली खेळाडूची घोषणा.गेल्या ५८ वर्षांत भारतीय संघाने न्यूझीलंडच्या भूमीवर एकूण २५ कसोटी सामने खेळले आहेत. त्यापैकी भारताला केवळ पाच सामन्यांमध्ये विजय मिळवता आला आहे. यातील तीन विजय भारतीय संघाने १९६८ च्या पहिल्याच दौऱ्यात मिळवले होते. या शतकाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत भारताने न्यूझीलंडमध्ये एकूण नऊ कसोटी सामने खेळले आहेत. त्यापैकी भारताला केवळ एका सामन्यात विजय मिळवता आला, तर पाच सामन्यांत पराभवाचा सामना करावा लागला आणि तीन सामने अनिर्णित राहिले. याशिवाय, न्यूझीलंडच्या मागील कसोटी दौऱ्यात भारतीय संघाला मानहानीकारक व्हाइटवॉशचा सामना करावा लागला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.