भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात कसोटी मालिकेतील पहिला सामना वेलिंग्टन येथे सुरू असून शनिवारी (२१ नोव्हेंबर) या सामन्याचा तिसरा दिवस आहे. तिसऱ्या दिवसाचे पहिले सत्र मात्र भारताच्या नावावर राहिले आहे. केएल राहुल आता शतकाच्या उंबरठ्यावर असून देवदत्त पडिक्कलनेही अर्धशतक केले आहे. .IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामना रंगणार, वैभव सूर्यवंशी मैदानात उतरणार; सामना कधी, कुठे, किती वाजता अन् Live कुठे पाहता येणार?.तिसऱ्या दिवशी भारताने पहिल्या डावातील ४० व्या षटकापासून आणि १ बाद १५९ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली. यावेळी केएल राहुल ५२ धावांवर आणि देवदत्त पडिक्कल १६ धावांवर नाबाद होता. सुरुवातीला न्यूझीलंडच्या वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळत असल्याचे लक्षात घेत दोघांनीही संयमी खेळ करत खेळपट्टीवर स्थिरावण्यास वेळ घेतला. त्यांनी एकमेकांना भक्कम साथ दिली. न्यूझीलंडकडून काईल जेमिसन, मॅट हेन्री, ग्लेन फिलिप्स, जेकॉब डफी अशा अनेक गोलंदाजांचे पर्याय वापरण्यात आले, पण पडिक्कल आणि केएल राहुल यांनी त्यांना यश मिळू दिले नाही..तिसऱ्या दिवसाचे पहिले सत्र संपण्यास काही वेळ उरला असताना मात्र केएल राहुल आणि पडिक्कल दोघांनीही काही आक्रमक शॉट्स खेळले. पडिक्कलने ९८ चेंडूत त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. हे त्याचे दुसरे कसोटी अर्धशतक आहे. यासह तो तिसऱ्या क्रमांकावरील फलंदाजासाठी भक्कम दावेदारी ठोकत आहे. दरम्यान, केएल राहुलही शतकाकडे वाटचाल करत होता. याचदरम्यान ६६ व्या षटकानंतर लंचब्रेक झाला..भारताने पहिल्या डावात ६६ षटकांत १ बाद २३९ धावा कल्या आहेत. केएल राहुल १९७ चेंडूत ९३ धावांवर नाबाद आहे, तर पडिक्कल ११८ चेंडूत ५३ धावांवर नाबाद आहे. भारत अजून १२९ धावांनी पिछाडीवर आहे. केएल राहुल आणि पडिक्कल यांच्यात १०९ धावांची नाबाद भागीदारी झाली आहे. भारताने दुसऱ्या दिवशी सलामीवीर यशस्वी जैस्वालची विकेट गमावली होती. तो ८५ धावांवर बाद झाला होता..IND vs NZ, 1st Test: ७०-५ नंतर निकोल्सचं खणखणीत शतक, तर फिलिप्स पुन्हा भारताला नडला; न्यूझीलंड पहिल्या दिवशी वरचढ.या सामन्यात न्यूझीलंडने पहिल्या डावात १२१ षटकात सर्वबाद ३६८ धावा केल्या होत्या. न्यूझीलंडकडून हेन्री निकोल्सने नाबाद १७५ धावांची आणि ग्लेन फिलिप्सने ११८ धावांची खेळी केली होती. भारताकडून जसप्रीत बुमराहने ४ विकेट्स घेतल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.