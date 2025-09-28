IND vs PAK, Asia Cup Final: भारताला धक्का! हार्दिक पांड्या प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर; फायनलसाठी कसे आहेत संघ

आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात दुबईत महामुकाबला होणार आहे. भारताने यापूर्वीच्या दोन्ही सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत केले आहे. अंतिम सामन्यासाठी भारतीय संघाला मोठे बदल करावे लागले आहेत..आशिया कप २०२५ स्पर्धेत आज (रविवारी, २८ सप्टेंबर) अंतिम फेरीत भारत आणि पाकिस्तान संघात महामुकाबला होणार आहे. या सामन्याला आधीच वादाची किनार असल्याने या सामन्याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. अंतिम सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होत आहे. दोन्ही संघ आशिया कप २०२५ मध्ये तिसऱ्यांदा आमने-सामने आले आहेत. पण असे असले तरी आशिया कपच्या ४१ वर्षांच्या इतिहासात मात्र पहिल्यांदाच भारत विरुद्ध पाकिस्तान अंतिम सामना होत आहे..Asia Cup 2025 Final : इतिहास गवा है! फायनलमध्ये पाकिस्तानच्या खेळाडूंना येतो जोर, भारताला यापूर्वी आलाय अनुभव...Head to Head Record.या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मोठे बदल केले असून जसप्रीत बुमराहचे पुनरागमन झाले आहे. त्याला हर्षित राणाच्या जागेवर संधी देण्यात आली आहे. याशिवाय हार्दिक पांड्या दुखापतीमुळे या सामन्याला मुकणार आहे. त्यामुळे शिवम दुबेचेही पुनरागमन झाले आहे. याशिवाय अर्शदीप सिंगच्या जागेवर रिंकू प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे. हार्दिकला सुपर फोरमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध खेळताना दुखापत झाली होती. पाकिस्तानने मात्र प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. .प्लेइंग इलेव्हनभारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.पाकिस्तान - साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयुब, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हॅरिस (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद.दरम्यान, भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानला यापूर्वी झालेल्या दोन्ही सामन्यात पराभूत केलं आहे. भारताने पाकिस्तानला साखळी फेरीत ७ विकेट्स आणि सुपर फोर फेरीत ६ विकेट्सने पराभूत केले होते. त्यामुळे आता पाकिस्तानविरुद्ध विजयाची हॅट्रिक साधण्याच्या हेतूने भारतीय संघ मैदानात उतरला आहे. पाकिस्तानविरुद्ध दोन्ही सामन्यात अभिषेक शर्माची बॅट तळपली आहे. त्यामुळे आता अभिषेक शर्मा अंतिम सामन्यात कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष असेल..IND vs PAK Final: अर्शदीप सिंगच्या 'हातवाऱ्याने' पाकिस्तानींच्या बुडाला लागली आग; ICC कडे केली तक्रार, म्हणतात... .सामन्याला वादाची किनारआशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानसोबत हस्तांदोलन करण्यास नकार दिलेला आहे. त्यामुळे याआधीच्या दोन्ही सामन्यात हस्तांदोलन झाले नव्हते. त्यानुसार अंतिम सामन्यातही नाणेफेकीवेळी हस्तांदोलन झालेलं नाही. याशिवाय साखळी सामन्यातील विजय भारतीय संघाने भारतीय सैन्यदलाला समर्पित केला होता. तसेच सुपर फोर सामन्यात हॅरिस रौफ आणि साहिबजादा फरहान यांनी चिथावणीखोर वर्तन केले होते. या सर्व घटनांनंतर सूर्यकुमार यादव, हॅरिस रौफ आणि साहिबजादा फरहान यांना आयसीसीने दंडही ठोठावला होता. या सर्व घटनांमुळे आता अंतिम सामन्यालाही वादाची किनार लाभली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.