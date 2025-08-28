Asia Cup 2025: 'आम्ही पहलगाम विसरू शकत नाही...', IND vs PAK सामन्याची जाहिरात अन् सेहवागवर जोरदार टीका, नेमकं प्रकरण काय?

आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्याला विरोध होत असून, पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध ताणले आहेत. दुबईत १४ सप्टेंबरला नियोजित सामन्याच्या प्रमोशनल व्हिडिओवर टीका होत आहे. भारतीय सरकारने द्वीपक्षीय सामन्यांना विरोध दर्शवला आहे, मात्र बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये सामन्यांची शक्यता आहे..आशिया कप २०२५ स्पर्धेला दोन आठवड्यांहून कमी कालावधी राहिला आहे, त्यामुळे या स्पर्धेसाठी तयारी आता सुरू झाली असून चाहत्यांमध्ये उत्साह दिसत असला तरी भारत - पाकिस्तान सामन्याला कडाडून विरोध होताना दिसत आहे. आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात असून १४ सप्टेंबर रोजी दुबईत या दोन संघात सामना नियोजित आहे. मात्र एप्रिलमध्ये पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध बिघडले. परिस्थिती इतकी बिघडली होती की युद्ध होण्याची संभावना निर्माण झाली होती. अशात दोन्ही संघात होणाऱ्या क्रिकेट सामन्यालाही विरोध होत आहे..Asia Cup 2025: शुभमन गिल आशिया चषक खेळणार का? ब्लड रिपोर्ट समोर आला, सध्या तो कुठेय?.दरम्यान, भारतीय सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात द्वीपक्षीय सामने होऊ नयेत, पण बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये परिस्थिती पाहून सामने खेळू शकता. यानंतर दुबईत होणाऱ्या सामना होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यातच आता स्पर्धेचे ब्रॉडकास्टर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कने एक प्रमोशनल व्हिडिओ प्रदर्शित केला आहे. मात्र त्यानंतर सोशल मीडियावर या व्हिडिओवर टीका होत आहे. यातही भारत - पाकिस्तान सामन्याच्या प्रोमोवर अधिक टीका होत आहे..या जाहिरातीत भारताच्या टी२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव, पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शाहिन आफ्रिदी आणि माजी सलामीवीर वीरेंद्र सेहवाग दिसत आहे. तसेच शेवटी भारत जिंकलेला दिसत आहे. यानंतर तो म्हणतोय की भारतीय संघाला १४० कोटी जनता पाठिंबा देणार आहे. मात्र, या व्हिडिओमध्ये भारत - पाकिस्तान सामन्याला अधोरेखित करण्यात आल्याने जोरदार टीका होत आहे..Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव सज्ज! दुखापतीतून सावरला अन् आता पाकिस्तानला भिडण्यासाठी तयार, पाहा Fitness Video.अनेकांनी सेहवागला या सामन्याची जाहिरात केल्याबद्दल धारेवर धरलं आहे. त्याने पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध ट्वीट केले होते. ते ट्वीटही व्हायरल होत असून, याबाबत काय झालं असे प्रश्न विचारले जात आहेत. तसेच अनेकांनी म्हटलं आहे की आम्ही पहलगाममधील हल्ला विसरू शकत नाही. तसेच अनेकांनी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवरही टीका होत आहे. .एप्रिलच्या अखेरीस पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्यात पर्यटकांना लक्ष्य करण्यात आले होते. २६ जणांचे प्राण यात गेले होते. यानंतर भारताकडून ऑपरेशन सिंदूरच्या अंतर्गत या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर देण्यात आले होते. या घटनांनंतर आता दोन्ही देशातील संबंध बिघडले आहेत.दरम्यान, भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी युएईविरुद्ध होणार आहे. त्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध १४ सप्टेंबरला सामना होणार आहे. पण अजूनही हा सामना भारतीय संघ खेळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे..FAQs१. आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामना कधी आहे?➤ १४ सप्टेंबर रोजी दुबईत भारत-पाकिस्तान सामना नियोजित आहे.२. पहलगाम हल्ल्यानंतर सामना होणार की नाही?➤ अजूनही भारत-पाकिस्तान सामन्याबाबत अनिश्चितता आहे.३. भारतीय सरकारची भूमिका काय आहे?➤ सरकारने द्वीपक्षीय सामने नकोत, पण बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये खेळता येईल असे स्पष्ट केले आहे.४. सेहवागवर टीका का होत आहे?➤ कारण त्याने सामन्याच्या प्रोमोमध्ये काम केले, पण आधी पाकिस्तानविरुद्ध ट्वीट केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.