Cricket

Asia Cup 2025: 'आम्ही पहलगाम विसरू शकत नाही...', IND vs PAK सामन्याची जाहिरात अन् सेहवागवर जोरदार टीका, नेमकं प्रकरण काय?

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Controversy: पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंध ताणले असून, आशिया कप २०२५ मध्ये नियोजित सामन्याला विरोध होत आहे. स्पर्धेच्या प्रमोशनल व्हिडिओमध्ये सेहवाग दिसल्याने त्याच्यावरही टीका झाली आहे.
Virender Sehwag
Virender SehwagSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्याला विरोध होत असून, पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध ताणले आहेत.

  • दुबईत १४ सप्टेंबरला नियोजित सामन्याच्या प्रमोशनल व्हिडिओवर टीका होत आहे.

  • भारतीय सरकारने द्वीपक्षीय सामन्यांना विरोध दर्शवला आहे, मात्र बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये सामन्यांची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Video
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup
Virender Sehwag
Pahalgam Terror Attack

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com