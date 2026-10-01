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IND vs PAK Final: भारत-पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने! आशियाई गेम्सच्या गोल्ड मेडलसाठी महामुकाबला; कधी, कुठे अन् किती वाजता पाहता येणार?

IND VS PAK ASIAN GAMES 2026: Asian Games 2026 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात क्रिकेटचा गोल्ड मेडल सामना रंगणार आहे. IND vs PAK Final कधी, किती वाजता, कुठे होणार आणि मोबाईलवर LIVE Streaming कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या.
IND vs PAK Final

IND vs PAK Final

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND VS PAK ASIAN GAMES 2026: भारत आणि पाकिस्तान म्हटलं की सामना कोणताही असो, क्रिकेट चाहत्यांची उत्सुकता ही शिगेला पोहोचते म्हणजे पोहोचते. आता आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने येणार आहेत.

पुरुषांच्या टी-२० क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात दोन्ही संघ एकमेकांविरुद्ध खेळणार असून, या सामन्यात सुवर्णपदकासाठी लढत होणार आहे.

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