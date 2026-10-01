IND vs PAK Final: भारत-पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने! आशियाई गेम्सच्या गोल्ड मेडलसाठी महामुकाबला; कधी, कुठे अन् किती वाजता पाहता येणार?

IND VS PAK ASIAN GAMES 2026: भारत आणि पाकिस्तान म्हटलं की सामना कोणताही असो, क्रिकेट चाहत्यांची उत्सुकता ही शिगेला पोहोचते म्हणजे पोहोचते. आता आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने येणार आहेत. पुरुषांच्या टी-२० क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात दोन्ही संघ एकमेकांविरुद्ध खेळणार असून, या सामन्यात सुवर्णपदकासाठी लढत होणार आहे..आज म्हणजेच १ ऑक्टोबर रोजी भारत आणि श्रीलंका यांच्यात उपांत्य फेरीचा सामना झाला. या सामन्यात भारतीय संघाने श्रीलंकेचा १२४ धावांनी पराभव केला आणि फायनलमध्ये आपलं स्थान पक्कं केलं. भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ७ विकेट्स गमावत १६९ धावा केल्या. यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेचा डाव ४५ धावांवर गुंडाळला..IND vs PAK: आज पुन्हा भारत-पाकिस्तान आमनेसामने; स्मृती मानधनाचा फॉर्म निर्णायक ठरणार, हरमनप्रीत कौरकडूनही मोठ्या खेळीची अपेक्षा.या सामन्यात इशान किशनने नाबाद ८० धावांची खेळी केली. तर वैभव सूर्यवंशीने ३८ धावा केल्या. गोलंदाजीत जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल आणि अभिषेक शर्माने प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. दुसरीकडे पाकिस्तानने बांगलादेशचा पराभव करत फायनलमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या सुवर्णपदकासाठी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना रंगणार आहे..भारत-पाकिस्तान फायनल कधी होणार?भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुवर्णपदकाचा सामना हा सामना शनिवार, ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार सकाळी १० वाजता हा सामना सुरू होईल. सामना जपानमधील कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क, निशिन येथे खेळवला जाणार आहे. म्हणजेच आता भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांमध्ये थेट सुवर्णपदकासाठी सामना होणार आहे..सामना कुठे पाहता येणार?भारत-पाकिस्तान यांच्यातील फायनलचं थेट प्रक्षेपण भारतात Sony Sports Networkवर पाहता येणार आहे. तसेच मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर सामना पाहायचा असेल, तर SonyLIV वर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.मात्र, DD Sports वर हा सामना मोफत दाखवला जाईल, अशी अधिकृत पुष्टी सध्या उपलब्ध माहितीत दिसत नाही. त्यामुळे बातमीत DD Sportsचा उल्लेख “मोफत” असा ठामपणे करणं टाळलेलं योग्य राहील..IND vs PAK: पाकिस्तानविरुद्ध अशी असेल टीम इंडियाची Playing XI? स्मृती शेफालीसह ‘या’ खेळाडूंना मिळणार संधी; जाणून घ्या संपूर्ण संघ.आता सुवर्णपदकासाठी भारत-पाकिस्तान आमनेसामनेभारतीय संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेचा गतविजेता आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तानविरुद्धचा सामना जिंकून पुन्हा एकदा सुवर्णपदक मिळवण्याची संधी भारताकडे आहे. दुसरीकडे पाकिस्ताननेही बांगलादेशला पराभूत करत अंतिम फेरी गाठली आहे.त्यामुळे ३ ऑक्टोबरला होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान सामन्याकडे आता क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.