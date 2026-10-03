Cricket

Asian Games, IND vs PAK: भारताने पाकिस्तानला पार चारी मुंड्या चित करत जिंकले GOLD! सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णकामगिरी

भारतीय क्रिकेट संघाने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात सुवर्णपदक जिंकले आहे. सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक भारताने आपल्या नावावर केले आहे. शनिवारी पाकिस्तानला पराभूत करत भारताने हे सुवर्णपदक जिंकले,
Team India Gold Medal at Asian Games 2026

Team India Gold Medal at Asian Games 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतीय क्रिकेट संघाने सलग दुसऱ्यांदा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले आहे. शनिवारी (३ ऑक्टोबर) श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वातील भारती संघाने सुवर्णपदकाच्या लढतीत कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला १९ धावांनी पराभवाचा धक्का दिला.

भारताने यापूर्वी २०२३ मध्ये ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात सुवर्णपदक जिंकले होते. त्यामुळे भारताने सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकण्याचा कारनामा केला आहे. त्यामुळे यंदा क्रिकेट प्रकारात महिला आणि पुरुष दोन्ही गटातील सुवर्णपदक भारताला मिळाले आहे.

शनिवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानसमोर विजयासाठी २१२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला २० षटकात बाद धावाच करता आल्या आणि त्यामुळे पाकिस्तानला पराभवासह रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. यंदा श्रीलंका संघाला कांस्य पदक मिळाले. त्यांनी कांस्यपदकाच्या लढाईत बांगलादेशला पराभूत केले आहे.

(बातमी अपडेट होत आहे)

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