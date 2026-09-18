IND vs PAK Asian Games : श्रेयस अय्यरचा संघ आशियाई स्पर्धेत पाकिस्तानला भिडणार? जाणून घ्या हा महामुकाबला केव्हा होणार

IND vs PAK Asian Games 2026 cricket schedule: श्रेयस अय्यरचा संघ अफगाणिस्तानला चीतपट करून आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी जपानला रवाना होणार आहे. आशियाई स्पर्धेतील पुरुषांच्या क्रिकेट सामन्यांना २४ सप्टेंबरपासून सुरूवात होणार आहे आणि भारतीय संघाला थेट उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश मिळालेला आहे. या स्पर्धेत भारताचा कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान हाही खेळणार आहे, परंतु त्यांना वेगळ्या गटात स्थान दिल्याने पहिल्या फेरीत तरी India vs Pakistan सामना होणे शक्य नाही. अशात हे संघ कधी व केव्हा भिडतील याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे..भारतासह पाकिस्तान क्रिकेट संघालाही थेट उपांत्यपू्र्व फेरीत प्रवेश मिळालेला आहे. पाकिस्तानला ब गटात दुसरे स्थानावरील संघाशी उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात २८ सप्टेंबरला खेळावे लागणार आहे. तेच भारतीय संघाला अ गटातील दुसऱ्या स्थानावरील संघाविरुद्ध त्याच तारखेला खेळायचे आहे. त्यामुळे उपांत्यपूर्व फेरीत उभय संघांमध्ये सामना होणे शक्य नाही..Asian Games, IND vs JPN : ३० चेंडूत पहिला विजय अन् भारतीय महिला संघाची पदकाच्या दिशेने कूच; यजमान जपानला हरवून सेमीफायनलमध्ये प्रवेश.अशात IND vs PAK यांच्यात उपांत्य फेरीचा सामना होऊ शकतो. २४ ते २६ सप्टेंबर या कालावधीत स्पर्धेतील क्रिकेट सामन्यांची प्राथमिक फेरी होणार आहे. अफगाणिस्तान, जपान आणि नेपाळ हे अ गटात आहेत, तर ब गटात हाँगकाँग, मलेशिया व ओमान हे संघ आहेत. दोन्ही गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्यपूर्व फेरीत भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका व बांगलादेश यांच्याविरुद्ध खेळतील..उपांत्यपूर्व फेरीचे सामने २८ व २९ सप्टेंबरला पार पडतील. १ ऑक्टोबरला उपांत्य फेरीचे सामने होतील आणि ३ ऑक्टोबरला अंतिम सामना व कांस्यपदकासाठीचा सामना होईल. उपांत्य फेरीतही भारत-पाकिस्तान सामना होणे शक्य नाही, त्यामुळे दोन्ही संघ थेट फायनलमध्ये खेळतील. महिला गटातही India vs Pakistan यांच्यात फायनल होण्याची शक्यता अधिक आहे..Vaibhav Sooryavanshi : वैभवला पुन्हा संधी केव्हा मिळणार? गौतम गंभीरच्या उत्तराने सारेच गार; संजू सॅमसनचं नाव घेऊन विषयच संपवला.India's Asian Games squad: श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वैभव सूर्यवंशी व यश ठाकूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.