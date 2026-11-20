India vs Pakistan Blind Cricket Asia Cup 2026 Final Controversy: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कोणताही सामना असो, त्याची चर्चा होतेच. आता पुन्हा एकदा दोन्ही देशांमधील सामना चर्चेत आला आहे. पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट आशिया कप २०२६ च्या अंतिम सामन्यात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंतिम सामना पावसामुळे रद्द झाला. मात्र, त्यानंतर पाकिस्तानला विजेता घोषित करण्यात आले. या निर्णयावर भारतीय क्रिकेट असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (CABI) ने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच पाकिस्तानला एकमेव विजेता मानण्यास नकार दिला आहे..CABI च्या म्हणण्यानुसार, स्पर्धेच्या नियमांनुसार अंतिम सामना बरोबरीत सुटल्यास दोन्ही संघांना संयुक्त विजेते घोषित करण्याची तरतूद आहे. यासाठी नियमावलीतील कलम २७ चा आधार घेण्यात आला आहे. याच मुद्द्यावर CABI ने वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट कौन्सिलच्या (WBCC) तांत्रिक समितीसमोर आपली बाजू मांडली होती. सुरुवातीला दोन्ही संघांना संयुक्त विजेते घोषित करण्यास समिती तयार झाली होती..Vaibhav Sooryavanshi Match : वैभव सूर्यवंशी कल्ला करणार, तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखाली वन डे खेळणार; जाणून घ्या सामना कधी, कुठे, किती वाजता Live पाहता येणार.मात्र, त्यानंतर तांत्रिक समितीचे संचालक आणि पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट कौन्सिलच्या अध्यक्षांनी सामना रेफरी आणि पंचांवर दबाव आणल्याचा आरोप CABI ने केला आहे. त्यामुळे सुरुवातीचा निर्णय बदलून पाकिस्तानला विजेता घोषित करण्यात आल्याचा दावा भारतीय संघटनेने केला आहे..CABI ने प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओमध्ये भारतीय कर्णधार टी. दुर्गा राव यांनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली. अंतिम सामन्यानंतर रेफरींनी भारतीय संघाला बोलावून धावगतीच्या आधारे पाकिस्तानला विजेता आणि भारताला उपविजेता घोषित करत असल्याचे सांगितले. मात्र, भारतीय संघाने या निर्णयाला विरोध केला. यापूर्वी असा निर्णय कधीही झाला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले..CABI चे अध्यक्ष आणि समर्थानम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्डचे संस्थापक व्यवस्थापकीय विश्वस्त महंतेश जी. किवदासनवर यांनीही या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. भारतीय संघावर अन्याय झाल्याचे सांगत त्यांनी सुरुवातीला दोन्ही संघांना संयुक्त विजेते घोषित करण्यास सहमती दिली होती, तर नंतर निर्णय का बदलण्यात आला, असा सवाल केला..महंतेश यांनी स्पष्ट केले की, विजेतेपद मैदानावरच्या कामगिरीच्या जोरावर मिळायला हवे. अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून किंवा चुकीच्या पद्धतीने ते मिळवणे योग्य नाही. भारत आणि पाकिस्तानला संयुक्त विजेते घोषित करण्याचा सुरुवातीचा निर्णयच भारतीय संघटनेला मान्य आहे. पाकिस्तानला आशिया कप २०२६ चा एकमेव विजेता म्हणून भारत मान्यता देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..Punjab Kings Likely Playing XI: हार्दिक पांड्या, मार्को यान्सेन अन्... ; पंजाब किंग्सकडे ऑल राऊंडर्सची तगडी फौज, श्रेयस अय्यरचे ११ महारथी, जे पडतील सर्वांवर भारी.दरम्यान, भारत या स्पर्धेत गतविजेता म्हणून उतरला होता. २०१६ मध्ये झालेल्या पहिल्या पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट आशिया कपचे विजेतेपद भारताने मिळवले होते. यंदाही भारतीय संघाने चांगली कामगिरी करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता. आता पाकिस्तानला एकमेव विजेता घोषित करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी CABI ने वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट कौन्सिलकडे केली आहे. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी योग्य त्या सर्व मार्गांचा अवलंब करणार असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.