मोठी बातमी! India vs Pakistan सामना १५ फेब्रुवारीलाच होणार; मोहसिन नक्वी यांचा खोटारडेपणा उघड

India vs Pakistan in Rising Stars Asia Cup : पाकिस्तान सरकारने दोन दिवसांपूर्वी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकत असल्याचे जाहीर केले. १५ फेब्रुवारीला कोलंबो येथे IND vs PAK लढत होणार होती, परंतु पाकिस्तानने बहिष्कार टाकला आहे. बांगलादेशवर अन्याय झाल्याची त्यांची बोंब आहे आणि त्यामुळे त्यांनी हा पवित्रा घेतला आहे. पण, त्याचवेळी १५ फेब्रुवारील भारत-पाकिस्तान यांच्यात क्रिकेट लढत होणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांचा खोटारडेपणा समोर आला आहे. .women's Rising Stars Asia Cup स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान समोरासमोर येणार आहेत. १५ फेब्रुवारीला थायलंड येथे हा सामना होणार आहे. एकीकडे वर्ल्ड कप स्पर्धेतील लढतीवर बहिष्कार टाकायचा अन् दुसरीकडे आशिया चषक स्पर्धेत भारताविरुद्ध खेळायचे.. असा दुटप्पीपणा पाकिस्तानचा सुरू आहे. पीसीबीने १ फेब्रुवारीला महिला आशिया चषक स्पर्धेसाठी संघ जाहीर केला. त्यात त्यांनी १५ फेब्रुवारीला भारताविरुद्ध सामना खेळणार असल्याचे म्हटले आहे..'पाकिस्तान अ संघ अ गटात भारत अ, यूएई आणि नेपाळ यांच्याविरुद्ध खेळणार आहे. ब गटात बांगलादेश अ, श्रीलंका अ, मलेशिया आणि यजमान थायलंड यांचा समावेश आहे. दोन्ही गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीत खेळतील,' असे निवेदनात म्हटले आहे. आश्चर्याची गोष्ट अशी की ज्या दिवशी पाकिस्तान सरकारने वर्ल्ड कपमधील भारताविरुद्धच्या लढतीवरील बहिष्काराची घोषणा केली. त्याच दिवशी पीसीबीने हे निवेदन काढले..India vs Pakistan :'दोन गुण महत्त्वाचे नाही'! गौतम गंभीरलाही नकोय पाकिस्तानविरुद्धचा सामना, बहिष्कार टाकण्याची इच्छा; म्हणाला....ESPNcricinfo ने दिलेल्या वृत्तानुसार भारत अ संघाविरुद्ध खेळायचे की नाही, याबाबत पाकिस्तान अ संघाला अद्याप कोणत्याही सुचना मिळालेल्या नाहीत. आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या वतीने रायझिंग स्टार आशिया चषक स्पर्धेचे आयोजन केले गेले आहे. एसीसी व पीसीबीचे प्रमुखपद मोहसिन नक्वी यांच्याकडे आहे..