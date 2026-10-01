IND vs PAK Final: भारत-पाकिस्तान 'सुवर्ण' लढत! श्रीलंकेला लोळवून श्रेयस अय्यरचा संघ फायनलमध्ये; केव्हा होणार हा महामुकाबला?

India vs Sri Lanka semi final Asian Games 2026 result : भारतीय संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत श्रीलंकेचा फडशा पाडला.. इशान किशनच्या ( Ishan Kishan) नाबाद ८० आणि वैभव सूर्यवंशीच्या ३८ धावांच्या जोरावर भारताने १६९ धावा उभ्या केल्या. गोलंदाजांसाठी पोषक खेळपट्टीवर या धावा श्रीलंकेला रडवणाऱ्या ठरल्या. जसप्रीत बुमराह व अक्षर पटेल यांनी सुरुवातीलाच धक्के देत भारताच्या विजयाचा पाया मजबूत केला. श्रीलंकेचा संपूर्ण संघ ४५ धावांत तंबूत पाठवून भारताने अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आता सुवर्णपदकासाठी India vs Pakistan असा सामना रंगणार आहे. .इशान किशन आणि वैभव सूर्यवंशी खेळले नसते तर भारतीय संघाला ७ बाद १६९ धावांपर्यंत पोहोचणेही अवघड झाले होते. संजू सॅमसन ( ७) व अभिषेक शर्मा ( ७) हे आघाडीचे फलंदाज अपयशी ठरल्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरकडून ( १३) अपेक्षा होती. भारतीय संघ आज ३ अष्टपैलूंसह एकूण ९ फलंदाज घेऊन मैदानावर उतरला, परंतु श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी खेळपट्टीचा फायदा उचलला. भारताचे ४ फलंदाज ८७ धावांवर माघारी पाठवले आणि त्यात वैभवच्या ३८ धावा होत्या..IND vs WI 3rd ODI: टीम इंडियाला धक्का, दुखापत पुन्हा मानगुटीवर बसली; तिसऱ्या वन डेतून प्रमुख खेळाडूची माघार.त्यानंतरही भारतीय फलंदाजांची शरणागती कायम होती, परंतु इशानने खिंड लढवली. त्याने ४६ चेंडूंत ४ चौकार व ५ षटकारांसह नाबाद ८० धावा केल्या. पाचव्या किंवा त्याच्या खालच्या क्रमांकावर येऊन ट्वेंटी-२०त केलेली ही सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी ठरली. यापूर्वी २०१८ मध्ये मनीष पांडेने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नाबाद ७९ धावा केल्या होत्या. त्याने युवराज सिंगचा ( नाबाद ७७ वि. ऑस्ट्रेलिया, २०१३) विक्रम मोडला होता..लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या श्रीलंकेला पहिल्याच षटकात जसप्रीत बुमराहने दोन झटके दिले. सिनेथ जयवर्धने व सोहान डे लिव्हेरा हे भोपळ्यावर माघारी परतले. लसिथ क्रूस्पूले भोपळ्यावर रन आऊट झाला आणि श्रीलंकेचे ३ फलंदाज अवघ्या दोन धावांवर तंबूत परतले. अक्षर पटेलने कमाल दाखवताना आणखी दोन विकेट्स घेतल्या. नुवानिंदू फर्नांडो ( १५) रन आऊट झाल्याने श्रीलंकेची अवस्था ६ बाद ३१ धावा अशी दयनीय झाली..जसप्रीतने २-०-७-२ अशी, तर अक्षरने ३-१-८-२ अशी स्पेल टाकली. वॉशिंग्टन सुंदरने १, अभिषेक शर्माने दोन विकेट्स घेऊन श्रीलंकेला ४५ धावांवर गुंडाळले आणि १२४ धावांनी सामना जिंकला. अभिषेकच्या या षटकात सलग तीन विकेट पडल्याने ( एक रन आऊट) संघाची हॅटट्रिक पूर्ण झाली. भारताने ९.५ षटकांत निकाल लावला. .तुझ्या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? Rohit Sharma याला जड्डूचा सवाल; हिटमॅनचं उत्तर ऐकून रवी शास्त्रींही हसू लागले, Video Viral .India vs Pakistan Finalसुवर्णपदकाच्या लढतीत भारत-पाकिस्तान सामना होणार आहे. हा सामना ३ ऑक्टोबरला होईल. पाकिस्तानने उपांत्य फेरीत बांगलादेशला ६ विकेट्स राखून विजय मिळवला आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला. पावसामुळे १३-१३ षटकांच्या लढतीत बागंलादेशला ७ बाद १११ धावाच करता आल्या आणि पाकिस्तानने ११.३ षटकांत ४ बाद ११२ धावा करून विजय मिळवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.