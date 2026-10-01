Cricket

IND vs PAK Final: भारत-पाकिस्तान 'सुवर्ण' लढत! श्रीलंकेला लोळवून श्रेयस अय्यरचा संघ फायनलमध्ये; केव्हा होणार हा महामुकाबला?

India vs Pakistan final Asian Games 2026:Marathi: भारताने आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या क्रिकेटमध्ये श्रीलंकेला नमवत अंतिम फेरी गाठली. इशान किशनच्या नाबाद ८० धावा आणि वैभव सूर्यवंशीच्या ३८ धावांनंतर आता सुवर्णपदकासाठी भारत-पाकिस्तान आमनेसामने.
India vs Sri Lanka semi final Asian Games 2026 result

India vs Sri Lanka semi final Asian Games 2026 result

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Sri Lanka semi final Asian Games 2026 result : भारतीय संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत श्रीलंकेचा फडशा पाडला.. इशान किशनच्या ( Ishan Kishan) नाबाद ८० आणि वैभव सूर्यवंशीच्या ३८ धावांच्या जोरावर भारताने १६९ धावा उभ्या केल्या. गोलंदाजांसाठी पोषक खेळपट्टीवर या धावा श्रीलंकेला रडवणाऱ्या ठरल्या. जसप्रीत बुमराह व अक्षर पटेल यांनी सुरुवातीलाच धक्के देत भारताच्या विजयाचा पाया मजबूत केला. श्रीलंकेचा संपूर्ण संघ ४५ धावांत तंबूत पाठवून भारताने अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आता सुवर्णपदकासाठी India vs Pakistan असा सामना रंगणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
India vs Sri Lanka
cricket news today
Ishan Kishan
India vs Pakistan
Asian Games
Vaibhav Suryavanshi
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com