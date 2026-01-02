Cricket

India Vs Pakistan: व्हा सज्ज... २०२६ मध्ये भारत-पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी कितीवेळा भिडणार? चाहत्यांसाठी पर्वणीच...

How many times will India play Pakistan in 2026? २०२६ हे वर्ष क्रिकेटप्रेमींसाठी खास ठरणार आहे आणि त्याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे भारत-पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी पुन्हा पुन्हा आमनेसामने येणार आहेत. पुरुष, महिला आणि युवा अशा सर्व स्तरांवर ही दोन संघ भिडताना दिसणार आहेत.
India vs Pakistan Matches Lined Up Across Formats in 2026

Full list of India vs Pakistan clashes in 2026 : २०२६ हे वर्ष भारतीय चाहत्यांसाठी खूप खास असणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपद कायम राखण्यासाठी मैदानावर उतरणार आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील महिला संघ वन डे पाठोपाठ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी सज्ज आहे आणि १९ वर्षांखालील संघ आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली वर्ल्ड कप स्पर्धेत जोर लावणार आहे. या सर्व स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी अनेकवेळा समोरासमोर येणार आहेत.

