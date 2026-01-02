India Vs Pakistan: व्हा सज्ज... २०२६ मध्ये भारत-पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी कितीवेळा भिडणार? चाहत्यांसाठी पर्वणीच...

Full list of India vs Pakistan clashes in 2026 : २०२६ हे वर्ष भारतीय चाहत्यांसाठी खूप खास असणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपद कायम राखण्यासाठी मैदानावर उतरणार आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील महिला संघ वन डे पाठोपाठ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी सज्ज आहे आणि १९ वर्षांखालील संघ आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली वर्ल्ड कप स्पर्धेत जोर लावणार आहे. या सर्व स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी अनेकवेळा समोरासमोर येणार आहेत..चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ मध्ये उभय संघ एकमेकांना भिडले होते आणि त्यात भारताने बाजी मारलेली. आशिया चषक स्पर्धेतही दोन्ही संघ तीनवेळा समोरासमोर आले. महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेतही साखळी फेरीत भारतीय संघाने पाकिस्तानला पराभूत केले होते आणि १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेतही India vs Pakistan यांच्यात दोन सामने झाले आणि यापैकी एक सामना म्हणजेच फायनलमध्ये पाकिस्तानने बाजी मारली. आता २०२६ मध्ये दोन्ही संघ अनेकदा एकमेकांविरुद्ध खेळणार आहेत..Usman Khawaja Retirement : नवीन वर्षाच्या दुसऱ्याच दिवशी निवृत्तीचा बॉम्ब! निवड समितीकडून दुर्लक्षित राहिल्याने घेतला निर्णय, भारताला....Men's T20 World Cupभारत आणि पाकिस्तान २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पहिल्यांदा १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोच्या आर प्रेमदासा स्टेडियमवर गट फेरीत एकमेकांसमोर येतील. भारत घरच्या मैदानावर खेळेल, परंतु हा एकमेव सामना आहे जो ते बाहेर खेळतील. जर दोन्ही संघ उपांत्य किंवा फायनलसाठी पात्र ठरल्यास, त्यांच्यात पुन्हा लढत होण्याची शक्यता आहे..U-19 Men's World Cupभारतीय संघाला १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानशी खेळण्याची संधी आहे. या स्पर्धेसाठी जाहीर झालेल्या वेळापत्रकात साखळी फेरीत दोन्ही संघ समोरासमोर येणार नाहीत. भारत आणि पाकिस्तान यांना अनुक्रमे अ आणि ब गटात स्थान देण्यात आले आहे, म्हणजेच ते साखळी फेरीत आमनेसामने येणार नाहीत. सुपर सिक्समध्येही यांच्यात सामना होणार नाही. उपांत्य फेरी आणि अंतिम फेरीत हे संघ पात्र ठरल्यास एकमेकांविरुद्ध खेळू शकतात..रोहित शर्मा, विराट कोहली यांनी खेळणं सोडलं तर काय होईल? R Ashwin च्या धक्कादायक दाव्याने क्रिकेटविश्वात खळबळ.Women's T20 World Cupवन डे वर्ल्ड कप २०२५ यशाची चव चाखल्यानंतर, भारतीय महिला संघ २०२६ मध्ये त्यांचा पहिला महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या आशेने इंग्लंडला जाणार आहे. भारताला पाकिस्तानसोबत एकाच गटात स्थान देण्यात आले आहे आणि १४ जून रोजी एजबॅस्टन येथे त्यांच्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांशी त्यांचा सामना होईल. हे दोघे पुढे उपांत्य फेरीत किंवा अंतिम फेरीत एकमेकांसमोर येऊ शकतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.