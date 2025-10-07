INDW vs PAKW: भारताने केलेलं रनआऊट योग्यच! पाकिस्तानला क्रिकेटचा नियम सांगत MCC ने दाखवला आरसा

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानला ८८ धावांनी पराभूत केले. सामन्यात मुनीबा अलीच्या धावबाद निर्णयावर वाद झाला. MCC ने स्पष्ट केले की मुनीबाला 'बाऊन्सिंग बॅट' नियमांतर्गतच बाद देण्यात आले आहे..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान संघात रविवारी (५ ऑक्टोबर) कोलंबोमध्ये सामना झाला. या सामन्यात भारतीय महिला संघाने ८८ धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यादरम्यान एक वादग्रस्त घटना घडली, ज्यामुळे बरीच चर्चा झाली होती. पाकिस्तानची फलंदाज मुनीबा अली बाद होती की नाही, यावर वाद झाला होता. पण आता क्रिकेटचे नियम ठरवणारी संघटना मेरिलबन क्रिकेट क्लबने (MCC) याबाबतीत स्पष्टीकरण दिलं असून पाकिस्तानकडून होणाऱ्या टीकेला सडेतोड उत्तर दिलं आहे..INDW vs PAKW: पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतरही हरमनप्रीत कौर नाराज! म्हणाली, आता मायदेशात गेल्यानंतर....त्यासामन्यात झाले असे की भारताने पाकिस्तानसमोर २४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानकडून मुनीबा अली आणि सदाफ शमास यांनी डावाची सुरुवात केली. दोघी अत्यंत संयमी खेळत होत्या. पण चौथ्या षटकात क्रांती गौडने टाकलेल्या शेवटच्या चेंडूवर मुनीबा धावबाद झाली, पण तिच्या या विकेटवर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले. झाले असे की मुनीबा शॉट खेळण्यास चुकली आणि तो चेंडू तिच्या पॅडला लागला. त्यावेळी भारताने अपीलही केले. याचवेळी क्षेत्ररक्षक दीप्ती शर्माने चपळाईने चेंडू पकडून तो थेट स्टंपवर मारला. यावेळी मुनीबाचे लक्ष नव्हते ती क्रिजच्या बाहेर होती आणि तिची बॅट हवेत होती..तिच्या विकेटसाठी तिसऱ्या पंचांनी बराचवेळ रिप्ले पाहिला होता. सुरुवातीला तिने बॅट खाली टेकवल्याचे दिसले होते, त्यामुळे तिला नाबाद देण्यात आले, पण काही सेकंदातच तिसऱ्या पंचांनी दुसरे अँगलही तपासण्यास सुरुवात केली. त्यात स्पष्ट दिसले की ज्यावेळी चेंडू स्टंपला लागून बेल्स उडाले, त्यावेळी मुनीबाची बॅट हवेत होती. त्यामुळे तिला बाद देण्यात आले. यावरून पाकिस्तानी संघाने आश्चर्य व्यक्त केले. पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनाही बाऊंड्री लाईनजवळ येऊन चौथ्या पंचांशी चर्चा करू लागली. मुनीबाही ही चर्चा होईपर्यंत मैदानातून बाहेर गेली नव्हती. पण अखेर निर्णय झाला असल्याने मुनीबाला बाहेर जावंच लागलं..मात्र, तिला मुद्दाम बाद देण्याच आलं म्हणून पाकिस्तानमधून मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. यावर आता MCC ने स्पष्ट केले की मुनीबाला नियमांतर्गतच बाद देण्यात आलं आहे. त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की 'नियमानुसार फलंदाज जर धावत किंवा डाईव्ह मारत असेल आणि त्याच्या शरीराचा किंवा बॅटचा भाग पॉपिंग क्रीजच्या आत टेकवला असेल आणि नंतर तो हवेत असेल, तरी त्याला बाद मानले जात नाही.' 'हा नियम म्हणजे तुम्ही एखाद्या स्ट्राईकच्या दिशेने धावत किंवा डाईव्ह मारत असताना आणि त्यावेळी स्टंपवर चेंडू मारला जातो, त्यावेळी तो चेंडू स्टंपला लागण्यापूर्वी जर शरीराचा किंवा बॅटचा भाग क्रीजमध्ये असेल आणि नंतर जरी क्रीजमध्ये नसेल, तरी तो तुम्ही नाबाद असता.''मुनीबाने पॅडला चेंडू लागल्यानंतर बॅट क्रीजमध्ये टेकवली होती आणि पुन्हा उचलली होती. मात्र हा नियम केवळ धावत असताना किंवा डाईव्ह मारतानासाठी आहे. मुनीबा तिच्या जागेवरून हलली नव्हती. तिने पॉपिंग क्रीजच्या बाहेर गॉर्ड घेतला होता आणि नंतर तिचे पाय क्रीजमध्ये गेले नव्हते.'.INDW vs PAKW, Video: पाकिस्तानचा पोपट झाला! जेमिमाहला रोड्रिग्सच्या विकेटसाठी सेलीब्रेशन करत होते अन् अचानक....MCC ने पुढे म्हटले आहे की 'हा नियम २०१० मध्ये आणला गेला आहे, ज्याला 'बाऊन्सिंग बॅट नियम' असं म्हटलं जातं. हा नियम अशा फलंदाजांच्या संरक्षणासाठी आहे, जेव्हा फलंदाज धावताना नैसर्गिकपणे बॅट वर उचलली जाते किंवा दोन्ही पाय हवेत जातात. म्हणजेच नकळतपणे त्यांचा जमिनीशी संपर्क तुटतो. तेव्हा त्या फलंदाजाला बाद ठरवलं जात नाही.''पण जर फलंदाज स्वत:हून बॅट उचलतो, संतुलन बिघडवतो किंवा दुसऱ्या धावेसाठी वळतो, तेव्हा हा नियम लागू होत नाही. मुनीबाच्याबाबतीत तिने बॅट उचललेल्या ती बाद झाली, त्यामुळे या नियमाने ती बाद ठरते. ती धावबाद होती. जरी तिने धाव घेण्याचा प्रयत्न केला नसला तरी तो नो बॉल नव्हता आणि स्टंप क्षेत्ररक्षकाने फेकलेल्या चेंडूवर पडवलो होते, थेट यष्टीरक्षकाने स्टंप हलवले नव्हते. त्यामुळे पंचांचा निर्णय योग्य होता.'दरम्यान, मुनीबा बाद झाल्यानंतरही सिद्रा अमीनशिवाय कोणालाही पाकिस्तानकडून खास काही करता आले नाही. पाकिस्तानचा संघ ४३ षटकात १५९ धावांवर सर्वबाद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.