INDW vs PAKW: भारताने केलेलं रनआऊट योग्यच! पाकिस्तानला क्रिकेटचा नियम सांगत MCC ने दाखवला आरसा

MCC Defends Umpires Over Muneeba Ali’s Run-Out: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्ता सामन्यात मुनीबा अलीच्या धावबाद निर्णयावर वाद झाला. पण क्रिकेट नियम ठरवणाऱ्या MCC ने यावरून स्पष्टीकरण दिले आहे.
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानला ८८ धावांनी पराभूत केले.

  • सामन्यात मुनीबा अलीच्या धावबाद निर्णयावर वाद झाला.

  • MCC ने स्पष्ट केले की मुनीबाला 'बाऊन्सिंग बॅट' नियमांतर्गतच बाद देण्यात आले आहे.

