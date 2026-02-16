IND vs PAK: मोहसीन नक्वींनी पाकिस्तान हरतंय लक्षात येताच केला पोबारा; गाडीत बसून पसार होतानाचा Video Viral

PCB Chief Mohsin Naqvi’s Early Exit: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील भारत - पाकिस्तान सामन्यापूर्वी मोठमोठ्या बाता करणाऱ्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) अध्यक्ष मोहसीन नक्वींनी सामन्यादरम्यान मात्र अचानक काढता पाय घेतल्याचे दिसले. कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानला ६१ धावांनी पराभूत केले. भारताचा हा स्पर्धेतील तिसरा विजय ठरला. त्यामुळे भारताने सुपर ८ फेरीचेही तिकीट मिळवले आहे. दरम्यान गेल्या आठवड्यापर्यंत हा सामना होईल की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह होते. पाकिस्तानने बहिष्काराचा निर्णय घेतला होता, पण नंतर आयसीसीसोबतच्या (ICC) बैठकीनंतर त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला. त्यामुळे रविवारी हा सामना अखेर नियोजित वेळेत पार पडला. .Rohit Sharma चे खिलाडूवृत्तीचं ज्ञान पाजळणाऱ्या पाकिस्तानला कृतीतून उत्तर! IND vs PAK मॅचआधी वसीम अक्रमशी गळाभेट; Video Viral.या सामन्यात भारताने पाकिस्तानसमोर १७५ धावांचे आव्हान ठेवले होते. या आव्हानाचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संघ १८ षटकातच ११४ धावांवर सर्वबाद झाले. भारताच्या फिरकी आणि वेगवान गोलंदाजीसमोरही पाकिस्तानी फलंदाज संघर्ष करताना दिसले. याचदरम्यान, पाकिस्तानच्या विकेट्स झटपट पडत असताना पाकिस्तानचे आंतरिम मंत्री आणि PCB चे अध्यक्ष असलेले मोहसीन नक्वी (Mohsin Naqvi) स्टेडियममधून बाहेर पडताना दिसले. या सामन्यासाठी अनेक अधिकारी उपस्थित होते. यात आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह (Jay Shah) यांचाही समावेश होता. तसेच मोहसीन नक्वी देखील सामन्यासाठी उपस्थित होते..मात्र, पाकिस्तानचे फलंदाज संघर्ष करत असताना नक्वी हे काळ्या रंगाच्या कारमध्ये बसून निघून गेल्याचे दिसले. त्यांनी सामना संपण्याचीही वाट पाहिली नाही. मात्र त्यांच्या निघून जाण्यामागील अधिकृत कारण समोर आले नाही. परंतु, पाकिस्तानची सामन्यातील कठीण परिस्थिती पाहून त्यांनी काढता पाय घेतला असल्याचा अंदाज सध्या क्रिकेट चाहत्यांनी व्यक्त केला आहे..या सामन्यात भारताने २० षटकात ७ बाद १७५ धावा केल्या होत्या. भारताकडून इशान किशनने ४० चेंडूत १० चौकार आणि ३ षटकारांसह ७७ धावांची खेळी केली. तसेच सूर्यकुमार यादवने ३२ धावांची, तर तिलक वर्माने २५ धावांची खेळी केली. शिवम दुबेने अखेरीस १७ चेंडूत २७ धावांची आक्रमक खेळी केली. पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना सईम आयुबने ३ विकेट्स घेतल्या..IND vs PAK T20 WC: हा विजय भारतीयांसाठी! पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळल्यानंतर सूर्यकुमार यादवचं 'मन' जिंकणारं विधान....त्यानंतर १७६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संघ २० षटकेही खेळू शकला नाही. पाकिस्तानकडून उस्मान खानने ३४ चेंडूत ४४ धावांची एकाकी झुंज दिली. त्याच्याशिवाय फक्त शाहिन शाह आफ्रिदीने २० धावांचा टप्पा पार केला. त्याने १९ चेंडूत नाबाद २३ धावा केल्या. भारताकडून ६ गोलंदाजांनी विकेट्स घेतल्या. वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल आणि हार्दिक पांड्या यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर कुलदीप यादव आणि तिलक वर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.