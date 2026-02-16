Rohit Sharma चे खिलाडूवृत्तीचं ज्ञान पाजळणाऱ्या पाकिस्तानला कृतीतून उत्तर! IND vs PAK मॅचआधी वसीम अक्रमशी गळाभेट; Video Viral

Rohit Sharma meets Wasim Akram: हस्तांदोलन न करण्याच्या कारणाने भारतीय क्रिकेट संघाच्या खिलाडूवृत्तीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पाकिस्तानला रविवारी भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने (Rohit Sharma) त्याच्या कृतीतून उत्तर दिले आहे. रविवारी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान आमने-सामने होते. कोलंबोच्या आर प्रेमदासा स्टेडियमवर हा सामना झाला. या सामन्यासाठी रोहित शर्मा टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा ब्रँड अँबेसिडर (T20 World Cup Brand Ambassador) म्हणून स्टेडियममध्ये उपस्थित होता. यावेळी तो याच भूमिकेतून सर्वांना भेटला. त्यामुळे त्याने सामन्यापूर्वी पाकिस्तानचा दिग्गज गोलंदाज वसीम अक्रमसोबतची (Wasim Akram) गळाभेट घेतली, जी चर्चेचा विषय ठरली. .IND vs PAK : प्लॅन फसला! पराभवानंतर पाकिस्तानच्या कॅप्टननं स्पिनर्सवर फोडलं खापर; म्हणाला, चुकांची किंमत मोजली.रोहित या सामन्यासाठी चार्टर्ड प्लेनने कोलंबोला पोहोचला होता. त्याने सामन्यापूर्वी भारतीय संघाचीही (Team India) जाऊन खास भेट घेतली आणि संघाला शुभेच्छा दिल्या. याव्यतिरिक्तही त्याने या सामन्यासाठी उपस्थित असलेल्या बऱ्याच अधिकाऱ्यांची आणि समालोचन करणाऱ्या माजी क्रिकेटपटूंचीही भेट घेतली..दरम्यान, रोहित स्पर्धेचा ब्रँड अँबिसिडर असल्याने टी२० वर्ल्ड कपची ट्रॉफी मैदानात घेऊन जाण्याची जबाबदारी त्याच्यावर होती. तो यावेळी त्याच्यासोबत समालोचनाची जबबादारी सांभाळत असलेल्या वसीम अक्रम देखील असणार होते. तसेच या दोघांसोबत आयसीसीचे सीईओ संजोग गुप्ताही होते. त्यांना ट्रॉफी मैदानात घेऊन जायची होती. यावेळी रोहित शर्मा वसीम अक्रम यांनाही भेटला. त्यांच्याशी हस्तांदोलन करत त्याने त्यांना मिठी मारली. यानंतर काही क्षण त्यांनी चर्चाही केली. वसीम अक्रम यांनी संजोग गुप्ता यांचीही गळाभेट घेतली. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या तुफान व्हायरल होत आहे..तथापि, सामन्यात भारतीय संघ पाकिस्तानवर वरचढ ठरला. भारताने या सामन्यात ६१ धावांनी विजय मिळवला आणि सुपर ८ मधील स्थानही पक्के केले. भारताचा हा या स्पर्धेतील सलग तिसरा विजय ठरला. पाकिस्तानचा हा पहिलाच पराभव होता. दरम्यान, भारताविरुद्धचा पाकिस्तानचा हा सलग १० वा पराभव होता..IND vs PAK T20 WC: हा विजय भारतीयांसाठी! पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळल्यानंतर सूर्यकुमार यादवचं 'मन' जिंकणारं विधान....या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना इशान किशनच्या ७७ धावांच्या खेळीच्या जोरावर २० षटकात ७ बाद १७५ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर १७६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संघ १८ षटकातच ११४ धावांवर सर्वबाद झाला भारताकडून हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर कुलदीप यादव आणि तिलक वर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.