T20 World Cup : भारत-पाकिस्तान यांच्यात पुन्हा सामना होणार; सूर्यकुमार यादवची टीम बघा कोणत्या तारखेला शेजाऱ्यांना परत हरवणार

Possible Date and Scenario for India vs Pakistan Rematch : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला पराभवाची चव चाखवली. या सामन्याची जेवढी हवा केली गेली, त्यातुलनेत हा सामना एकतर्फीच झाला. कोलंबो येथे लढत होण्याचा पाकिस्तानला सर्वाधिक फायदा होईल, अशा वावड्या उठवल्या गेल्या, परंतु सूर्यकुमार यादवचा संघ पाकड्यांना पुरून उरला. भारताने सलग तिसऱ्या विजयाची नोंद करून Super 8s मध्ये आपले स्थान पक्के केले. पाकिस्तानला शेवटच्या लढतीत विजय मिळवून पुढील फेरी गाठता येणार आहे. तसे झाले, तर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान सामना पुन्हा पाहायला मिळू शकतो..जेतेपद कायम राखण्याच्या निर्धाराने मैदानावर उतरलेल्या भारतीय संघाने अ गटात सलग तीन विजय मिळवले. रविवारी त्यांनी इशान किशनच्या ७७ धावांच्या जोरावर १७५ धावा उभ्या केल्या आणि नंतर गोलंदाजांनी पाकिस्तानला ११४ धावांवर गुंडाळून ६१ धावांनी विजय मिळवून दिला. आता भारताला पुढील फेरीत तगड्या प्रतिस्पर्धींचा सामना करावा लागणार आहे. या स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) संघांना सीडिंग म्हणजेच मानांकनं दिली होती. त्यानुसारच सुपर ८ मध्ये संघांची विभागणी होणार आहे..Team India Super 8s Schedule : भारतीय संघाचे 'सुपर ८' मधील वेळापत्रक ठरले; बघा कोणत्या तीन संघांचा सामना करणार अन् कधी....Pre-Seedings and Super 8 Structureआसीसीने भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका या संघांना अनुक्रमे X1, X2, X3, X4 अशी सीडिंग दिली आहे, तर न्यूझीलंड, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि इंग्लंड यांना अनुक्रमे Y1, Y2, Y3, Y4 असे सीडिंग दिले आहे. सीडिंग देण्यात आलेले सर्व संघ सुपर ८ साठी पात्र ठरले तर X सीडिंगचे संघ ग्रुप १ मध्ये दिसतील तर उर्वरित संघ ग्रुप २ मध्ये... म्हणजे सुपर ८मध्ये भारत-पाकिस्तान सामना होणे शक्यच नाही..अशा प्रसंगी उपांत्य फेरी किंवा अंतिम फेरीत उभय संघ समोरासमोर येऊ शकतात. स्पर्धेच्या वेळापत्रकानुसार ग्रुप १ मधील अव्वल आणि ग्रुप २ मध्ये दुसरा संघ उपांत्य फेरीत ( ४ मार्च) समोरासमोर येईल. तेच ग्रुप २ मधील अव्वल व ग्रुप १ मधील दुसरा संघ ( ५ मार्च), यांच्यात उपांत्य फेरीचा सामना होईल. या परिस्थितीत भारत-पाकिस्तान समोरासमोर येण्याची शक्यता आहे. इथेही संधी हुकल्यास, उभय संघ थेट फायनलला (८ मार्च) समोरासमोर येतील.