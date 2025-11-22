T20 World Cup 2026: भारत - पाकिस्तान पुन्हा भिडणार! भारतात होणाऱ्या वर्ल्ड कपबाबत महत्त्वाची अपडेट

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात असतील. भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या या स्पर्धेत २० संघ सहभागी होतील. अंतिम सामना अहमदाबादमध्ये होण्याची शक्यता आहे..टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा पुढच्यावर्षी ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान खेळवली जाणार आहे. ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका हे दोन देश मिळून आयोजित करणार आहेत. २०२४ प्रमाणेच २०२६ च्या टी२० वर्ल्ड कपमध्येही २० संघ सहभागी होणार असून स्पर्धेचे स्वरुपही सारखेच असणार आहे. या स्पर्धेत सहभागी होणारे सर्व २० संघ निश्चित झाले आहेत. मुख्य स्पर्धेसाठी १२ संघ थेट पात्र ठरले होते, तर ८ संघांनी पात्रता स्पर्धा खेळून स्पर्धेचे तिकीट मिळवले आहे..U19 World Cup 2026 स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर! भारताचे सामने कुठे आणि कधी होणार? जाणून घ्या.दरम्यान, आधी या २० संघांत पहिली साखळी फेरी खेळवली जाणार आहे. या फेरीसाठी २० संघांची ४ गटात विभागणी होते. क्रिकबझच्या वृत्तानुसार आता ही गटवारी जवळपास निश्चिच असून भारत आणि पाकिस्तान हे एकाच गटात असतील. ही गटवारी २५ नोव्हेंबरला मुंबईत जाहीर होऊ शकते.दरम्यान, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यासमोर सर्वात सोपा गट आहे. कारण त्यांच्या गटात केवळ हे दोनच कसोटी खेळणारे संघ आहेत. भारत आणि पाकिस्तानसह नेदरलँड, नामिबिया आणि अमेरिका हे एकाच गटात असतील. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कोलंबोमध्ये १५ फेब्रुवारीला सामना होण्याची शक्यता आहे. भारताचा पहिला सामना अमेरिकाविरुद्ध होईल, त्यानंतर नामिबिया, पाकिस्तान आणि नेदरलँड्सविरुद्ध होईल..यजमान श्रीलंकेसह एकाच गटात ऑस्ट्रेलिया, झिमाब्वे, आयर्लंड आणि ओमान असतील. दोनवेळच्या विजेत्या वेस्ट इंडिजसह बांगलादेश, इटली, इंग्लंड आणि नेपाळ एकाच गटात असतील. गतउपविजेता दक्षिण आफ्रिकेसाठी मात्र कठीण आव्हान आहे, त्यांचा गट सर्वाधित तुल्यबळ दिसून येत आहे. दक्षिण आफ्रिकेसह न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, युएई आणि कॅनडा आहे. या गटात तीन कसोटी सामने खेळणारे संघ आहेत..टी२० वर्ल्ड कपचे सामने भारतात मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली आणि अहमदाबादमध्ये होण्याची शक्यता आहे. तसेच श्रीलंकेत कोलंबो आणि कँडी या दोन शहरात होतील. अंतिम सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाण्याची दाट शक्यता असून मुंबई आणि कोलकाता येथे उपांत्य सामने होऊ शकतात. पण जर उपांत्य फेरीत किंवा अंतिम फेरीत पाकिस्तान संघ पोहचला, तर त्यांचे सामने कोलंबोमध्ये होऊ शकतात..Womens World Cup : आंबेगावच्या कन्येमुळे भारत झाला महिला क्रिकेट विश्वचषक विजेता; कणर्धार हरमनप्रीतने दिले मायशा शिंदेला श्रेय.स्पर्धेचे स्वरुपपहिल्या साखळी फेरीतील सामन्यानंतर चार गटातून प्रत्येकी अव्वल दोन संघ सुपर आठ फेरीत प्रवेश करतील. त्यानंतर ८ संघांचीही दोन गटात विभागणी होईल. त्यानंतर दोन्ही गटातील प्रत्येकी दोन अव्वल संघ उपांत्य फेरीत पोहचतील. उपांत्य फेरीतील दोन विजेते संघ अंतिम सामना खेळतील.२० संघ या स्पर्धेसाठी भारत आणि श्रीलंका यजमान म्हणून थेट पात्र ठरले, तर २०२४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये अव्वल ७ संघ (यजमान संघांना वगळून) ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश, अमेरिका आणि अफगाणिस्तान हे २०२६ वर्ल्ड कपसाठी थेट पात्र ठरले. याशिवाय टी२० क्रमवारीत अव्वल १२ संघांमध्ये असल्याने पाकिस्तान, न्यूझीलंड आणि आयर्लंड यांनीही थेट पात्रता मिळवली. पण कॅनडा, नेदरलँड्स, इटली, नामिबिया, झिम्बाब्वे, नेपाळ, ओमान आणि युएई यांनी पात्रता फेरीतून टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे तिकीट मिळवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.