T20 World Cup 2026: भारत - पाकिस्तान पुन्हा भिडणार! भारतात होणाऱ्या वर्ल्ड कपबाबत महत्त्वाची अपडेट

T20 World Cup 2026 Group Updates: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ भारत आणि श्रीलंकेत पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच खेळवला जाणार असून या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा आमने-सामने दिसणार आहेत.
  • टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात असतील.

  • भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या या स्पर्धेत २० संघ सहभागी होतील.

  • अंतिम सामना अहमदाबादमध्ये होण्याची शक्यता आहे.

