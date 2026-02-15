T20 WC, IND vs PAK: विजय अन् थेट सुपर-८ चे तिकीट मिळवा; पण पाऊसामुळे सामना रद्द झालं तर काय?

India vs Pakistan Super 8 Qualification Scenarios: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सुपर ८ फेरीसाठी शर्यत रोमांचक झाली आहे. चार गटातून प्रत्येकी अव्वल दोन संघच सुपर ८ मध्ये पोहोचणार आहे. आता रविवारी (१५ फेब्रुवारी) भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) या दोन्ही संघांना सुपर ८ फेरीचं तिकीट मिळवण्याची संधी आहे. भारत आणि पाकिस्तान संघात कोलंबोमध्ये संध्याकाळी सामना होणार आहे. या सामन्यानंतर अ गटातील चित्र जवळपास स्पष्ट होणार आहे. .T20 WC, IND vs PAK: भारतीयांसमोर पाकच्या फिरकीचे आव्हान; सायंकाळपर्यंत पावसाचा अंदाज, मात्र त्यानंतर खेळ होण्याची शक्यता.भारत आणि पाकिस्तान सध्या अ गटात आहेत. त्यांच्यासह अमेरिका, नेदरलँड्स आणि नामिबिया हे तीन संघही या गटात आहेत. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांनी आत्तापर्यंत दोन सामने खेळले असून प्रत्येकी दोन विजयांसह ४ गुण मिळवले आहेत. पण भारताचा नेट रन रेट (३.०५०) हा पाकिस्तानपेक्षा (०.९३२) चांगला आहे, त्यामुळे भारत अव्वल क्रमांकावर आहे, तर पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या गटात अमेरिका आणि नेदरलँड्स प्रत्येकी तीन सामन्यांतील एका विजायासह २ गुण मिळवून अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर आहेत. अमेरिकेचा ०.५३३ नेट रन रेट आहे, तर नेदरलँड्सचा -१.३५२ नेट रन रेट आहे. पाचव्या क्रमांकावर नामिबिया आहे, ज्यांनी दोन्ही सामन्यात पराभव स्वीकारला असल्याने त्यांचे शून्य गुण आहेत..ही आकडेवारी लक्षात घेता अमेरिका, नेदरलँड्स आणि नामिबिया या तिन्ही संघांना जास्तीत जास्त ४ गुणांपर्यंतच पोहचता येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोरील आव्हान अत्यंत कठीण आहे. त्यांना जर सुपर ८ फेरी गाठायची असेल, तर भारत किंवा पाकिस्तान या दोन संघांपैकी एका संघाने त्यांचे पुढील दोन्ही सामने पराभूत व्हावेत अशी आशा करावी लागेल, याशिवाय या तिन्ही संघांना त्यांचे सामने मात्र मोठ्या फरकाने जिंकावे लागतील, तरच हे संघ भारत किंवा पाकिस्तानला नेट रन रेटने मात देत सुपर ८ फेरी गाठू शकतात. त्यातही भारताचा नेट रन रेट सर्वाधिक आहे, त्यामुळे भारताचा नेट रन रेटला मागे टाकणे पाकिस्तानच्या तुलनेत कठीण आहे..एकूणच काय तर सध्या भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांकडे सुपर ८ फेरीत जाण्यासाठी सर्वात सोपा मार्ग आहे. त्यांना त्यांच्या पुढील दोन सामन्यांपैकी एका सामन्यातही विजय मिळवला तरी सुपर ८ चे तिकीट मिळणार आहे. कारण एक जरी विजय मिळवला, तरी ते ६ गुणांपर्यंत पोहचतील. अ गटातील इतर कोणत्याही संघाला ६ गुणांपर्यंत पोहचण्याची संधी नाही. म्हणजेच रविवारी या दोन संघात होणाऱ्या सामन्यात जो संघ विजय मिळवेल, तो या गटातून सुपर ८ मध्ये प्रवेश करणारा पहिला संघ ठरेल, तर पराभूत होणाऱ्या संघाला पुढच्या सामन्यात विजय मिळवून सुपर ८ चे तिकीट मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल..IND vs PAK: आज एक नाही, तर भारत-पाकिस्तानचे दोन T20 सामने; कधी आणि कुठे पाहाणार? जाणून घ्या.पाऊस पडला तर काय?मात्र, कोलंबोमध्ये रविवारी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे जर पावसामुळे भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होऊ शकला नाही, तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण दिला जाईल. पण यामुळे दोन्ही संघांचा फायदाच होणार आहे. कारण तसे झाले, तर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांचे ५ गुण होतील. यामुळे दोन्ही संघांना सुपर ८ चे तिकीट मिळेल. कारण अ गटातील कोणताही संघ आता ४ पेक्षा अधिक गुण मिळवू शकणार नाही. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान ५ गुणांसह देखील सुपर ८ मध्ये जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.