IND vs PAK: आज एक नाही, तर भारत-पाकिस्तानचे दोन T20 सामने; कधी आणि कुठे पाहाणार? जाणून घ्या

India vs Pakistan Live Telecast Details: भारत आणि पाकिस्तान संघातील सामन्यांची उत्सुकता नेहमीच चाहत्यांमध्ये दिसून येते. आता रविवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान असे दोन टी२० सामने पाहण्याची संधी चाहत्यांना आहे.
क्रिकेट चाहत्यांसाठी रविवारचा दिवस पर्वणी असणार आहे, कारण टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी आमने-सामने असणार आहेत. भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना जेव्हाही मैदानात होतो, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात रोमांच आणि उत्सुकता दिसून येते. चाहत्यांची उत्सुकताही शिगेला पोहचलेली असते.

त्यातही गेल्या काही वर्षात दोन देशांमधील बदललेल्या संबंधांचा परिणाम मैदानावरही दिसत आहे, त्यामुळे या सामन्याकडे क्रिकेट जगताचे लक्ष असते. दरम्यान लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की रविवारी केवळ एक नाही, तर भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India vs Pakistan) असे दोन क्रिकेटचे सामने होणार आहेत.

