IND vs PAK: आज एक नाही, तर भारत-पाकिस्तानचे दोन T20 सामने; कधी आणि कुठे पाहाणार? जाणून घ्या

क्रिकेट चाहत्यांसाठी रविवारचा दिवस पर्वणी असणार आहे, कारण टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी आमने-सामने असणार आहेत. भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना जेव्हाही मैदानात होतो, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात रोमांच आणि उत्सुकता दिसून येते. चाहत्यांची उत्सुकताही शिगेला पोहचलेली असते. त्यातही गेल्या काही वर्षात दोन देशांमधील बदललेल्या संबंधांचा परिणाम मैदानावरही दिसत आहे, त्यामुळे या सामन्याकडे क्रिकेट जगताचे लक्ष असते. दरम्यान लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की रविवारी केवळ एक नाही, तर भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India vs Pakistan) असे दोन क्रिकेटचे सामने होणार आहेत. .T20 WC, IND vs PAK: भारतीयांसमोर पाकच्या फिरकीचे आव्हान; सायंकाळपर्यंत पावसाचा अंदाज, मात्र त्यानंतर खेळ होण्याची शक्यता.आशिया कपमधील सामना...सध्या थायलंडमध्ये महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ (Women's Asia Cup Rising Stars) ही टी२० स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत भारत अ महिला संघ सामील झाला आहे. या स्पर्धेत पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाने युएई महिला संघाला ७ विकेट्सने पराभूत करत स्पर्धेची सुरुवात विजयाने केली आहे. आता भारत अ महिला संघ विरुद्ध पाकिस्तान अ महिला संघ (India A Women vs Pakistan A Women) रविवारी (१५ फेब्रुवारी) आमने-सामने असणार आहेत. या स्पर्धेतील दोन्ही संघांचा हा दुसरा सामना आहे. पाकिस्तान अ महिला संघाने त्यांच्या पहिल्या सामन्यात नेपाळ महिला संघाला पराभूत केले होते. या स्पर्धेत भारतीय संघाचे नेतृत्व राधा यादव करणार आहे, तर पाकिस्तान संघाचे नेतृत्व हाफसा खालीद करणार आहे..कुठे पाहाणार?दरम्यान भारत अ महिला विरुद्ध पाकिस्तान अ महिला संघात रविवारी होणारा सामना दुपारी १२.३० वाजता सुरू होणार आहे. हा सामना टेर्डथाई क्रिकेट ग्राऊंड, बँकॉक येथे होणार आहे. हा सामना टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर पाहाता येणार आहे. तसेच SonyLiv या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरीही हा सामना लाईव्ह पाहाता येईल..टी२० वर्ल्ड कपमधील सामनापुरुष टी२० वर्ल्ड कप २०२६ (T20 World Cup 2026) स्पर्धेतील बहुचर्चित भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना रविवारी संध्याकाळी ७ वाजता कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर सुरू होईल. सूर्यकुमार यादव भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दिसेल, तर सलमान अली आघा पाकिस्तानचा कर्णधार आहे. हा सामना दोन्ही संघांचा या स्पर्धेतील तिसरा सामना आहे. दोन्ही संघांनी आपापले पहिले दोन्ही सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे रविवारी होणाऱ्या सामन्यात अ गटात वर्चस्व राखण्याचीही लढाई असेल. हा सामना जो जिंकेल, तो अ गटात अव्वल क्रमांक मिळवेल. भारताने अमेरिका आणि नामिबियाला, तर पाकिस्तानने नेदरलँड्स आणि अमेरिका संघांना पराभूत केले आहे..T20 WC, IND vs PAK: भारतीयांसमोर पाकच्या फिरकीचे आव्हान; सायंकाळपर्यंत पावसाचा अंदाज, मात्र त्यानंतर खेळ होण्याची शक्यता.कुठे पाहाणार?दरम्यान, टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील भारत आणि पाकिस्तान सामना भारतात स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर लाईव्ह पाहाता येईल, तर जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही हा सामना पाहाता येणार आहे.