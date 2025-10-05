Cricket

World Cup 2025: भारताने जिंकलेला टॉस? पण पाकिस्तानी कर्णधार राहिली चूप; IND vs PAK सामन्यापूर्वीच वादग्रस्त घटना; Video

ICC Women’s World Cup 2025 India vs Pakistan Toss Controversy: भारत-पाकिस्तान महिला क्रिकेट सामन्यात नाणेफेकीच्या वेळी गोंधळ झाला. फातिमा सना खानने केलेला कॉल चुकीचा ऐकला गेला. त्यावेळी नेमकं काय झालं, हे जाणून घ्या.
India vs Pakistan | ICC Women's World Cup 2025

India vs Pakistan | ICC Women's World Cup 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या नाणेफेकीत गोंधळ झाला.

  • हरमनप्रीत कौरने नाणे उडवले, पण फातिमा सना खानने 'टेल्स' म्हटले असतानाही 'हेड्स' ऐकले गेले.

  • त्यामुळे पाकिस्तानला नाणेफेक जिंकली असे घोषित करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Cricket
World Cup
Cricket News
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
Cricket Viral Video
Women Cricket
cricket news today
India vs Pakistan
ICC Women's World Cup
Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com