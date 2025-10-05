World Cup 2025: भारताने जिंकलेला टॉस? पण पाकिस्तानी कर्णधार राहिली चूप; IND vs PAK सामन्यापूर्वीच वादग्रस्त घटना; Video

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या नाणेफेकीत गोंधळ झाला. हरमनप्रीत कौरने नाणे उडवले, पण फातिमा सना खानने 'टेल्स' म्हटले असतानाही 'हेड्स' ऐकले गेले. त्यामुळे पाकिस्तानला नाणेफेक जिंकली असे घोषित करण्यात आले. .महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत रविवारी (५ ऑक्टोबर) भारत आणि पाकिस्तान संघात कोलंबोमध्ये सामना होत आहे. हा या स्पर्धेतील ६वा तर दोन्ही संघांचा प्रत्येकी दुसरा सामना आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन देशातील संबंध आधीच ताणलेले असताना हा सामना होत असल्याने या सामन्याकडे सर्वांचेच लक्ष होते. त्यातच आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत - पाकिस्तान पुरुष संघांमध्ये झालेल्या वादांनंतर या सामन्यावर त्याचे पडसाद उमटणार का, हा देखील प्रश्न होता. .ICC Women's World Cup 2025: पाकिस्तानी फलंदाजाची फजिती! चेंडू सोडला, पण बॅटने बेल्स उडवल्या; ICC ने पोस्ट केला Video अन् लपवावं लागलं तोंड....दरम्यान पुरुष संघाप्रमाणेच महिला संघांच्या कर्णधारांनीही नाणेफेकीवेळी हस्तांदोलन टाळले. भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सना खानकडे दुर्लक्ष करताना दिसली. दरम्यान, नाणेफेकीवेळी एक मोठा गोंधळही झाला. खरंतर नाणेफेक भारतीय संघ जिंकला होता, मात्र पाकिस्तान जिंकल्याचे घोषित करण्यात आले..नेमकं काय घडलं?झाले असे की नाणेफेकीवेळी हरमनप्रीत कौरने नाणे उडवले, त्याचवेळीच फातिमा सनाने 'टेल्स' असा कॉल दिला. तथापि, सामनाधिकारी शांद्रे फ्रिट्स आणि निवेदक मेल जोन्स यांनी 'हेड्स' असं ऐकलं. त्यामुळे त्यांनी फातिमाने हेड्स बोलल्याचे जाहीर केले. नाणे खाली पडले तेव्हा हेड्स आल्याने त्यांनी फातिमाने नाणेफेक जिंकल्याचे सांगितले. मात्र यादरम्यान फातिमा टेल्स म्हटले असल्याचे न सांगता शांत राहिली. तसेच हरमनप्रीत कौरनेही यावर काही आक्षेप घेतला नाही. त्यावेळी तिलाही कदाचित फातिमाने काय कॉल दिला, हे कळाले नसावे. मात्र या गोंधळामुळे पाकिस्तानच्या पारड्यात नाणेफेकीचा कौल पडला आणि फातिमाने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आता या घटनेचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत असून याबाबत चर्चा होत आहे..दोन्ही संघांनी या सामन्यासाठी प्रत्येकी १ बदल केले आहेत. अमनजोत कौर आजारी असल्याने रेणुका सिंग ठाकूरला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे. तसेच सदाफ शमाला औमैमा सौहेलच्या जागेवर पाकिस्तानने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे.ऐ.World Cup 2025: भारताविरुद्ध पाकिस्तानने टॉस जिंकला, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल; हस्तांदोलन झालं की नाही?.या सामन्यात भारताकडून स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी चांगली सुरुवात केली होती. दुसऱ्याच षटकात प्रतिकाने सलग ३ चौकारही मारले होते. या दोघींची भागीदारी रंगत होती. मात्र यादरम्यान ९ व्या षटकात स्मृती मानधनाला २३ धावांवर फातिमा सनाने पायचीत केले. नंतर प्रतिका रावलही ३१ धावांवर त्रिफळाचीत झाली. पण नंतर हरमनप्रीत कौर आणि हर्लिन देओल यांनी डाव सावरत संघाला १०० धावांचा टप्पा पार करून दिला होता. मात्र हरमनप्रीत चांगल्या सुरुवातीनंतर २५ व्या षटकात १९ धावांवर बाद झाली. पण नंतर जेमिमाह रोड्रिग्स आणि हर्लिन देओल यांनी डाव सावरला. ३० षटकात भारताने ३ बाद १३६ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.