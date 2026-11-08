IND U19 vs PAK U19, Live Streaming: भारताने जिंकला टॉस! पाकिस्तानचे हिशेब चुकते करण्याची संधी, Playing XI मध्ये द्रविड-सेहवाग

U19 Asia Cup 2026, India vs Pakistan: १९ वर्षांखालील आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत आज (८ नोव्हेंबर) भारताचा पाकिस्तानविरुद्ध साखळी सामना होत आहे. हा सामना अल अमेरत क्रिकेट मैदानात खेळले जात आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी याने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .IND U19 vs NEP U19 : आर्यवीर सेहवागच्या वादळी ७० धावा; लक्ष्यसोबत भारताला Asia Cup मध्ये मिळवून दिला विजय, आता पाकिस्तानला चोपणार....पराभवाची परतफेड करण्याची भारताला संधीगतवेळच्या १९ वर्षांखालील आशिया करंडक स्पर्धेत झालेल्या पराभवाची परतफेड करण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज झाला आहे. आयुष म्हात्रे कर्णधार असलेल्या गतवेळच्या संघात वैभव सूर्यवंशीचाही समावेश होता. दुबईत झालेल्या त्या सामन्यात पाकिस्तानने भारतावर १९१ धावांनी विजय मिळवला होता. दोन्ही संघांत आता गतवेळच्या खेळाडूंचा समावेश नसला तरी भारतीयांना हिशेब चुकते करायचे आहेत. यंदाच्या या संघात राहुल द्रविड आणि वीरेंद्र सेगवाग यांचे सुपुत्र अनुक्रमे अन्वय द्रविड आणि आर्यवीर सेहवाग यांचा समावेश आहे. त्यामुळे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध वडिलांप्रमाणे ही मुले कशी कामगिरी करतात याकडे लक्ष असेल..नेपाळविरुद्ध आर्यवीरने ५२ चेंडूत ७० धावा केल्या होत्या. तर यष्टीरक्षक फलंदाज असलेल्या अन्वयला फलंदाजीची संधी मिळाली नव्हती. स्पर्धेच्या पहिल्या साखळी सामन्यात भारताने नेपाळवर १० विकेटने तर पाकिस्तानने अमिराती संघावर नऊ विकेटने मात करून आजच्या सामन्यासाठी चांगली तयारी केली आहे..उपांत्य फेरीही निश्चित करण्याची संधीआजचा सामना जिंकणारा संघ अ गटात अव्वल स्थानी जाईल. त्याचबरोबर उपांत्य फेरीही निश्चित होईल. आर्यवीरसह सलामीला खेळणारा भारताचा कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी यानेही ६३ चेंडूत ५२ धावांची खेळी केली होती. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानच्याही सलामीच्या जोडीने अमिरातीविरुद्ध त्यांचा विजय सोपा केला होता. त्यामुळे आजच्या सामन्यात दोन्ही संघांचे सलामीवीर एकमेकांविरुद्ध कशी कामगिरी करतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पाककडून सलामीवीर उस्मान खान याने १२० चेंडूत १३९ धावा केल्या आहेत. गोलंदाजीत भारताची प्रमुख मदार फिरकी गोलंदाजांवर असेल. डावाच्या मध्यावर त्यांना प्रभाव पाडावा लागेल..U19 Asia Cup: दिवाळीच्याच दिवशी India vs Pakistan सामन्याचा धमाका; भारताच्या सामन्यांचे वेळापत्रक अन् कुठे पाहाणार मॅच, जाणून घ्या.आमने-सामने कामगिरी१९ वर्षांखालील भारत आणि पाकिस्तान हे संघ आत्तापर्यंत ३० वेळा आमने-सामने आले आहेत. यातील १७ सामने भारताने आणि १२ सामने पाकिस्तानने जिंकले आहेत. पण २०२१ पासून झालेल्या ६ सामन्यांमध्ये भारताने दोनच विजय मिळवले आहेत.सामन्याची वेळ : सकाळी १०.३० पासूनथेट प्रक्षेपण : सोनी नेटवर्कच्या टीव्ही चॅनेलवर आणि SonyLiv या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर.प्लेइंग इलेव्हन -भारत - लक्ष्य रायचंदानी (कर्णधार), आर्यवीर सेहवाग, अन्वय द्रविड (यष्टीरक्षक), अर्जुन राजपूत, इशान सूद, काव्या पटेल, मनाल चौहान, मोहित उलवा, यशवीर गौड, व्हीके विनीत, यशवर्धन चौहानपाकिस्तान - उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रझा, हमजा जहूर (यष्टीरक्षक), हसनैन अब्बास दार, मोहम्मद सय्यम, फरहान युसफ (कर्णधार), निकाब शफीक, रिजवानउल्ला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.