India seek revenge against Pakistan in U19 Asia Cup final: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेची फायनल होणार आहे. पाकिस्तानने साखळी फेरीत भारतावर विजय मिळवला होता आणि त्याची व्याजासकट परतफेड करण्याची संधी भारतीय संघाला मिळाली आहे. उपांत्य फेरीत लक्ष्य रायचंदानी व आर्यवीर सेहवागच्या ( Aaryvir Sehwag) अर्धशतकाच्या जोरावर भारताने अफगाणिस्तानचा पराभव केला. तेच दुसऱ्या उपांत्य फेरीत पाकिस्तानने बांगलादेशवर विजय मिळवला. आता स्पर्धेचा अंतिम सामना १४ नोव्हेंबरला खेळवला जाणार आहे. .Pakistan beat Bangladesh to reach U19 Asia Cup finalपाकिस्तानने १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये धडक दिली. रिझवानुल्लाहच्या पाच विकेट्सने उपांत्य फेरीत बांगलादेशची फलंदाजी खिळखिळी केली. बांगलादेशचा पूर्ण संघ ३१.४ षटकांत १३८ धावांत तंबूत परतला. त्यांच्याकडून सलामीवीर अब्दुल्लाह अल मुही ( ५०), रकिबुल होसन ( २६) आणि अली रफी ( २०) यांनी चांगला खेळ केला. पाकिस्तानने २१.५ षटकांत हा सामना जिंकला. सलामीवीर उस्मान खान ( नाबाद ६४) आमि हयाम खान ( ६९) यांच्या अर्धशतकांनी बांगलादेशला पराभूत केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 4th ODI: ऋतुराज गायकवाड-रोहित शर्मा सलामीला, इशान पाचव्या स्थानावर; सामना संपताच वेगवान गोलंदाज वन डे टीम सोडून जाणार, नेमकं काय कारण?.Aaryvir Sehwag, Lakshya Raichandani fifty against Afghanistanअफगाणिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि भारतीय गोलंदाजांनी वर्चस्व गाजवले. इशान सूदने ३ विकेट्स घेताना पुन्हा एकदा आपली उपयुक्तता सिद्ध केली. त्याला आर्यन सव्सनी ( २-२९) सह काव्य पटेल, यशवर्धन चौहान व अर्जुन राजपूत यांनी प्रत्येकी १ विकेट्स घेत चांगली साथ दिली. अफगाणिस्तानकडून नोमान सलारझाई ( ५१) आणि शाह फैझल रहिमी ( ५१) यांच्यासह शुभम झखाइल ( ३१) व कर्णधार सोहैल खान ( ३६) यांनी चांगला खेळ केला. अफगाणिस्तानला ५० षटकांत ८ बाद २२७ धावाच करता आल्या..भारताचे सलामीवीर कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी व आर्यवीर सेहवाग यांनी ११७ धावांची भागीदारी करताना संघाच्या विजयाचा पाया भक्कम केला. आर्यवीरने स्पर्धेतील दुसरे अर्धशतक पूर्ण करताना ५८ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षठकारांसह ५१ धावा केल्या. लक्ष्य शतकाच्या जवळ पोहोचला होता, परंतु ७ धावांनी त्याचे शतक हुकले. तो ९० चेंडूंत १३ चौकार व १ षटकारासह ९३ धावा करून माघारी परतला. भारताने १९४ धावांवर दोन्ही सलामीवीर गमावले आणि उर्वरित सोपस्कार वी के विनीथने पूर्ण केले. व्ही के विनीतने ५७ धावांची नाबाद खेळी करून संघाचा ८ विकेट्सने विजय निश्चित केला आणि आता India vs pakistan असा जेतेपदाचा सामना होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.