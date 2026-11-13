India vs Pakistan U19 Asia Cup final live streaming details: १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेच्या जेतेपदासाठी भारत-पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी समोरासमोर येणार आहेत. या स्पर्धेच्या साखळी सामन्यात पाकिस्तानकडून झालेल्या पराभवाची सव्याज परतफेड करण्याची भारताला नामी संधी मिळाली आहे. पण, हा सामना केव्हा होणार, कुठे खेळवला जाणार आणि कोणत्या चॅनेलवर भारतीयांना पाहता येणार? .भारताने उपांत्य फेरीत अफगाणिस्तानवर ८ विकेट्स राखून दणदणीत विजय मिळवला. कर्णधार लक्ष्य रायचंदानीने ९३ आणि आर्यवीर सेहवाग ( ५१) आणि व्हीके विनीथ ( नाबाद ५७) यांनी दमदार खेळ करून २३० धावांचे लक्ष्य ३६.५ षटकांत पार केले. गोलंदाजीत इशान सूद ( ३-४३) व आर्यन सवसानी ( २-२९) चमकले. तेच पाकिस्तानने दुसऱ्या उपांत्य फेरीत बांगलादेशवर ९ विकेट्स राखून विजय मिळवत फायनल गाठली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 4th ODI Live: हायव्होल्टेज ड्रामा! गुरनूर ब्रार अन् न्यूझीलंडचा फलंदाज भिडले, विराटने गोलंदाजाला मागे खेचले नाहीतर... Video Viral.या स्पर्धेच्या साखळी फेरीत पाकिस्तानने ३ विकेट्स व ११ चेंडू राखून भारताला पराभूत केले. त्याचा वचपा काढण्याची भारतीय संघाला आयती संधी मिळाली आहे. आता लक्ष्य रायचंदानीच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ विजेतेपद पटकावणार की पाकिस्तान पुन्हा बाजी मारणार, याची उत्सुकता क्रिकेट चाहत्यांना आहे. या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये भारताचा आर्यवीर सेहवाग ( २३०) अव्वल स्थानी आहे. पाकिस्तानच्या उस्मान खानने १५८ धावा केल्या आहेत. गोलंदाजीत ७ विकेट्स घेऊन इशान सूद संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यूएईचा नसीम खान ९ विकेट्ससह अव्वल आहे..सामना कधी व कुठे होणार?भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंतिम सामना शनिवार, १४ नोव्हेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना ओमानमधील अल अमिरात क्रिकेट ग्राउंडवर रंगणार आहे.भारतीय वेळेनुसार सकाळी १०:३० वाजता सामन्याला सुरुवात होईल, तर नाणेफेक सकाळी १० वाजता होणार आहे. भारतातील क्रिकेट चाहत्यांना हा सामना Sony Sports Network च्या वाहिन्यांवर थेट पाहता येईल. तसेच SonyLIV App आणि Website वर सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.