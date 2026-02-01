U19 World Cup, IND vs PAK: भारताला आशिया कपच्या पराभवाचा हिशोब चुकता करण्याची संधी, पाकिस्तानविरुद्धचा Live मॅच कुठे पाहाणार?

Where to Watch IND vs PAK, U19 World Cup 2026? : १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सुपर सिक्स फेरीचा अखेरचा सामना रविवारी (१ फेब्रुवारी) पार पडणार आहे. हा सामना कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान या दोन संघात खेळवला जाणार आहे. बुलावायो येथे हा सामना होणार असून उपांत्य फेरीत स्थान मिळवण्यासाठी हा सामना दोन्ही संघांना महत्त्वाचा आहे. उपांत्य फेरीतील तीन संघ आधीच निश्चित झाले आहेत, मात्र चौथा संघ रविवारच्या सामन्यानंतर निश्चित होणार आहे. .U19 World Cup: भारताविरुद्ध जिंका, नाहीतर गाशा गुंडाळा, पाकिस्तानसमोर 'करो वा मरो'ची परिस्थिती; जाणून घ्या समीकरण.भारताला विजय मिळवून थेट उपांत्य फेरी गाठण्याची संधी आहे, तर पराभव झाला, तरी तो फार मोठ्या फरकाचा नसेल, याची काळजी भारताला घ्यावी लागेल. मात्र पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत पोहोचायचे असेल, तर मात्र अत्यंत मोठा विजय मिळवावा लागेल, ज्यामुळे ते भारताचा नेट रन रेट मागे टाकून बी गटात दुसरा क्रमांक मिळवतील. बी गटातून इंग्लंडने यापूर्वीच उपांत्य फेरीतील स्थान निश्चित केले आहे..भारताला वचपा काढण्याची संधीडिसेंबर २०२५ च्या अखेरीस भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) हे युवा संघ १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात आमने-सामने होते. या सामन्यात पाकिस्तानने १९१ धावांनी मोठा विजय मिळवत विजेतेपद मिळवले होते. आता या सामन्यानंतर पहिल्यांदाच दोन्ही युवा संघ रविवारी आमने-सामने असणार आहेत. त्यामुळे आता भारताला आशिया कपच्या अंतिम सामन्यातील पराभवाचा वचपा काढण्याची संधी रविवारी आहे..वैभव सूर्यवंशी अन् आयुष म्हात्रेवर असेल लक्षया स्पर्धेत आत्तापर्यंत भारतीय संघ अपराजित राहिला आहे. भारताकडून वैभव सूर्यवंशी, कर्णधार आयुष म्हात्रे, विहान मल्होत्रा, अभिग्यान कुंडू, हेनिल पटेल, आरएस आंब्रिश यांनी आत्तापर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे या खेळाडूंकडे अनेकांचे लक्ष असणार आहे. विशेषत: १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीकडे, त्याने जवळपास प्रत्येकवेळी संघाला आक्रमक सुरुवात करून दिली आहे. याशिवाय कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि उपकर्णधार विहान मल्होत्रा यांनीही चांगली कामगिरी केली आहे. मल्होत्राने शतकही ठोकले आहे..IND vs PAK U19, Final: वैभव सूर्यवंशी - आयुष म्हात्रे पाकिस्तानी खेळाडूंना भिडले; विकेट्सनंतर घडली चकमक; Video Viral.कुठे आणि कधी पाहाणार सामना?भारत आणि पाकिस्तान या १९ वर्षांखालील संघात वर्ल्ड कपचा (U19 World Cup 2026) सामना रविवारी बुलवायोमधील क्विन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी १ वाजता सुरू होईल, त्याआधी दुपारी १२.३० वाजता नाणेफेक होणार आहे.हा सामना भारतात टेलिव्हिजनवर स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर पाहाता येईल, तसेच जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही हा सामना लाईव्ह पाहाता येणार आहे.यातून निवडली जाईल प्लेइंग इलेव्हनभारत - आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), कनिष्क चौहान, आरएस आंब्रिश, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, उद्धव मोहन, हरवंश पंगालिया, मोहम्मद एनान, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंगपाकिस्तान - हमजा जहूर(यष्टीरक्षक), समीर मिन्हास, उस्मान खान, फरहान युसफ(कर्णधार), अहमद हुसैन, हुजैफा अहसान, मोहम्मद शायन, अब्दुल सुभान, मोमीन कमर, मोहम्मद सय्यम, अली रझा, उमर झैब, अली हसन बलोच, दानियाल अली खान, निकाब शफीक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.