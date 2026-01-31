U19 World Cup: भारताविरुद्ध जिंका, नाहीतर गाशा गुंडाळा, पाकिस्तानसमोर 'करो वा मरो'ची परिस्थिती; जाणून घ्या समीकरण

१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू असून आता अखेरच्या टप्पा सुरू होणार आहे. सध्या सुपर सिक्स फेरी सुरू असून या फेरीतून अंतिम ४ संघ निश्चित होणार आहेत. या फेरीत १२ संघांचे दोन गट करण्यात आले आहेत. या दोन गटातून प्रत्येकी २ संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील. यातील अ गटातून ऑस्ट्रेलिया आणि अफगाणिस्तान या संघांनी उपांत्य फेरीतील प्रवेश निश्चित केला आहे, तर ब गटातून इंग्लंडने उपांत्य फेरीतील प्रवेश निश्चित केला आहे. आता उपांत्य फेरीसाठी केवळ एक जागा शिल्लक असून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात त्यासाठी चूरस आहे. त्यामुळे रविवारी (१ फेब्रुवारी) होणारा भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. .India vs Pakistan लढतीपूर्वी पाकिस्तानी यष्टिरक्षकाचे 'नाक' कापले! हॉस्पिटलमध्ये पोहोचला, U19 World Cup कप स्पर्धेबाहेर गेला .ब गटात इंग्लंड सध्या ८ गुणांसह अव्वल क्रमांकावर आहे, तर भारत ६ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तान असून त्यांचे ४ गुण आहेत. हे गुण पाहाता भारतीय संघच उपांत्य फेरीत पोहचण्याची दाट शक्यता आहे. .भारताने पाकिस्तानविरुद्ध रविवारी विजय मिळवला, तर भारताचेही ८ गुण होतील. याशिवाय भारतीय संघ इंग्लंडला नेट रन रेटच्या फरकामुळे मागे टाकून गटात अव्वल क्रमांकही मिळवले आणि उंपात्य फेरीत थेट प्रवेश करेल. पण जर पाकिस्तानविरुद्ध पराभव झाला, तरी भारताला नेट रन रेटच्या जोरावर उपांत्य फेरी गाठता येऊ शकते. पण त्यासाठी भारताला कमी फरकाने हार पत्करावी लागेल. सध्या भारताचा नेट रन रेट ३.३३ आहे, तर इंग्लंडचा १.७५ आहे. तसेच पाकिस्तानचा १.४८ आहे..पाकिस्तानसमोरील समीकरणपाकिस्तानसाठी मात्र रविवारचा सामना करा वा मरो असाच असणार आहे. त्यांना उपांत्य फेरीत जाण्यासाठी भारताविरुद्ध फक्त विजयच नाही, तर मोठा विजय गरजेचा आहे. कारण त्यांना नेट रन रेटचं गणितही सोडवावं लागेल. जर पाकिस्तानने भारताविरुद्ध प्रथम फलंदाजी केली, तर त्यांना किमान १०५ धावांनी विजय मिळवावा लागेल, तरच ते भारताचा नेट रन रेटला मागे टाकू शकतील. तसेच जर धावांचा पाठलाग करत असतील, तर तो अत्यंत जलद गतीने करावा लागेल. उदाहरणार्थ जर २५१ धावांचा पाठलाग ते भारताविरुद्ध करत असतील, तर हा पाठलाग त्यांना जास्तीत जास्त २९.४ षटकांमध्येच पूर्ण करावा लागेल. जर यापेक्षाही लक्ष्य कमी असेल, तर आणखी जलदगतीने धावांचा पाठलाग करावा लागेल. .U19 World Cup Scenario: अफगाणिस्तान, इंग्लंड हेही उपांत्य फेरीत पोहोचले; आता India vs Pakistan लढतीत चौथा संघ निश्चित होणार.एकूणच हे समीकरण पाहाता भारताला उपांत्य फेरीतील स्थान मिळवण्याची दाट शक्यता आहे, पण या समीकरणामुळे अद्यापही पाकिस्तान शर्यतीत आहे. त्यामुळे आता उपांत्य फेरीतील शेवटचे स्थान कोण मिळवणार हे पाहाणे रंजक ठरेल.भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात रविवारी होणारा सामना दुपारी १.३० वाजता सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.