U19 World Cup, IND vs PAK: पाकिस्तानने जिंकला टॉस! भारतीय संघात वैभव सूर्यवंशीसह 'या' खेळाडूंना संधी; पाहा प्लेइंग-११

पाच वेळा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप क्रिकेट स्पर्धेत विजेतेपद मिळवणाऱ्या भारतीय संघाचा पाकिस्तानविरुद्ध रविवारी (१ फेब्रुवारी) सामना होत आहे. गेल्या महिन्यात आशिया करंडक स्पर्धेत अंतिम सामन्यात झालेल्या पराभवाची परतफेड करण्याची संधी भारतासमोर आहे. अमिरातीमध्ये झालेल्या आशिया करंडक स्पर्धेत साखळी सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला होता, परंतु हाच संघ अंतिम सामन्यात कमजोर ठरला होता आणि पाकिस्तानने १९१ धावांनी विजय मिळवला होता. त्या पराभवाची परतफेड आता वर्ल्ड कप स्पर्धेत करण्याची संधी आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर सीनियर तसेच ज्युनियर भारतीय संघाने पाकिस्तान संघाबरोबर ना हस्तांदोलन धोरण कायम ठेवले आहे.पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकलीरविवारी बुलावायो येथे होत असलेल्या सामन्यात पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरेल. या सामन्यासाठी भारताच्या संघात एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. उद्धव मोहनच्या जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दीपेश देवेंद्रन याला संधी देण्यात आली आहे. तसेच पाकिस्ताननेही एक बदल करताना अली हसन याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली आहे.अशी आहे प्लेइंग इलेव्हन -भारत - आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अंब्रिश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रनपाकिस्तान - हमजा जहूर (यष्टीरक्षक), समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान युसफ (कर्णधार), हुजैफा अहसान, अली हसन बलोच, अब्दुल सुभान, मोमीन कमर, मोहम्मद सय्यम, अली रझा .