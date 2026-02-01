U19 World Cup, IND vs PAK: वैभव सूर्यवंशी स्वस्तात बाद, पण वेदांत त्रिवेदीचं झुंजार अर्धशतक; भारताचे पाकिस्तानसमोर मोठं लक्ष्य

India vs Pakistan U19 World Cup Semifinal Qualification Scenario: भारत आणि पाकिस्तान युवा संघात १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील अखेरचा सुपर सिक्समधील सामना बुलावायो येथे खेळवला जात आहे. हा सामना उपांत्य फेरीचं तिकीट मिळवण्याच्या दृष्टीने दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानसमोर (IND vs PAK) २५३ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारतासाठी वेदांत त्रिवेदीने झुंजार अर्धशतक केले. या सामन्यात विजय मिळवल्यास भारतीय संघ थेट उपांत्य फेरी (Semifinal) गाठेल. पण पाकिस्तानला उपांत्य फेरी गाठण्यासाठी ३३.३ षटकात लक्ष्य गाठावे लागणार आहे. जर त्यांनी त्यापेक्षा अधिक षटके खेळली, तर भारताचे उपांत्य फेरीतील स्थान नेट रन रेटच्या जोरावरच पक्कं होईल. .U19 WC, IND vs PAK: ५ बॉलमध्ये मोठा ड्रामा! वैभव सूर्यवंशीला एकाच बॉलवर दोनदा जीवदान अन् मग भारताच्या पडल्या तीन विकेट्स.या सामन्यात पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. भारताकडून ऍरॉन जॉर्ज आणि वैभव सूर्यवंशीने सुरुवात चांगली केली होती. जॉर्ज संयमी खेळत असताना सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र ८ व्या षटकाने भारताला मोठे धक्के दिले. तिसऱ्या चेंडूवर वैभवचा झेलही सुटला आणि धावबाद करण्याची संधीही हुकली. त्यामुळे त्याला जीवनदान मिळाले, मात्र त्यांनंतर पुढच्याच चेंडूवर तो २२ चेंडूत ३० धावा करून बाद झाला. त्यानंतर याच षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर कर्णधार आयुष म्हात्रेला मोहम्मद सय्यमने शून्यावर माघारी धाडले. .९ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर जॉर्जही १६ धावांवर अब्दुल सुभानच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. त्यामुळे भारताची अवस्था ३ बाद ४७ धावा अशी झाली होती. मात्र त्यानंतर उपकर्णधार विहान मल्होत्रा आणि वेदांत त्रिवेदी यांनी डाव सावरला. त्यांनी ६२ धावांची संयमी भागीदारी केली. विहान २४ व्या षटकात अहमद हुसैनच्या गोलंदाजीवर त्यालाच झेल देत २१ धावांवर बाद झाला..नंतर काहीवेळ अभिग्यान कुंडूने वेदांतची साथ दिली. पण अभिग्यान १६ झावा करून बाद झाला. नंतर वेदांत त्रिवेदी आणि आरएस आंब्रिश यांनी डाव पुढे नेत संघाला १८० धावा पार करून दिल्या. यादरम्यान वेदांतने अर्धशतकही केले. पण अखेर त्याला ४१ व्या षटकात मोमिन कमरने बाद केले. वेदांतने ९८ चेंडूत ६८ धावा केल्या. त्यानंतर आरएस आंब्रिश २९ धावा करून बाद झाला. .U19 World Cup, IND vs PAK: पाकिस्तानने जिंकला टॉस! भारतीय संघात वैभव सूर्यवंशीसह 'या' खेळाडूंना संधी; पाहा प्लेइंग-११.कनिष्क चौहान आणि खिलान पटेल यांनीही शेवटच्या षटकांमध्ये चांगले योगदान दिले. खिलान १५ चेंडूत २१ धावा करून बाद झाला, तर कनिष्क २९ चेंडूत ३५ धावा करून बाद झाला. या दोघांनाही शेवटच्या षटकात अब्दुल सुभानने बाद केले. तसेच दीपेश देवेंद्रन १ धावेवर शेवटच्या षटकात धावबाद झाला. त्यामुळे भारतीय संघ ४९.५ षटकात २५२ धावांवर सर्वबाद झाला.पाकिस्तानकडून अब्दुल सुभानने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सय्यमने २ विकेट्स घेतल्या. अली रझा, अहमद हुसैन, मोमिन कमर आणि अली हसन बलोच यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.