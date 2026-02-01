U19 WC, IND vs PAK: ५ बॉलमध्ये मोठा ड्रामा! वैभव सूर्यवंशीला एकाच बॉलवर दोनदा जीवदान अन् मग भारताच्या पडल्या तीन विकेट्स

Dramatic Collapse as India Lose 3 Wickets in 5 Balls vs Pakistan: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत सुपर सिक्समधील अखेरचा सामना कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान या दोन संघात होत आहे. बुलावायो येथील क्विन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे होत असलेल्या सामन्यात सुरुवातीलाच नाट्यमय घडामोडी घडताना दिसल्या. या सामन्यात पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून भारताला (Team India) प्रथम फलंदाजीला बोलावले आहे. .U19 World Cup, IND vs PAK: पाकिस्तानने जिंकला टॉस! भारतीय संघात वैभव सूर्यवंशीसह 'या' खेळाडूंना संधी; पाहा प्लेइंग-११.भारताकडून ऍरॉन जॉर्ज आणि वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) यांनी डावाची सुरुवात केली होती. दोघांनी चांगली सुरुवात केली होती. सुरुवातीला दोघेही संयमाने खेळत होते. त्यानंतर वैभवने आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली होती. मात्र ८ आणि ९ व्या षटकारम्यानच्या ५ चेंडूंनी भारतीय गोटात खळबळ उडवली. ८ व्या षटकात तिसऱ्या चेंडूवर वैभव सूर्यवंशीला दोनदा जीवनदान मिळाले आणि त्यानंतर तो बाद झाला. त्यानंतरही दोन विकेट्स भारताने गमावल्या..झाले असे की या चेंडूवर वैभवने पुलशॉट खेळला. पण चेंडू त्याच्या बॅटच्या वरच्या बाजूला लागला आणि हवेत उडाला. पण हुजैफा अहसानला झेल घेता आला नाही. त्यानंतर चोरटी धाव घेण्याचा वैभव आणि ऍरॉनचा प्रयत्न होता, यादरम्यान वैभवला धावबाद करण्याचीही संधी होती. हुझैफाने यष्टीरक्षकाच्या दिशेने चेंडू फेकलाही, पण तिथे असलेल्या क्षेत्ररक्षकाला तो घेता आला नाही. त्यामुळे वैभवला वेळ मिळाला आणि तो क्रीजमध्ये परत आला. मात्र त्याच्यापुढच्याच चेंडूवर मोहम्मद सय्यमने वैभवला हामझा जहूरच्या हातून झेलबाद केले. वैभव ५ चौकार आणि एक षटकारासह २२ चेंडूत ३० धावांवर बाद झाला..त्यानंतर कर्णधार आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) फलंदाजीला आला. त्याने ८ व्या षटकाचा पाचवा चेंडूवर बचावात्मक शॉट खेळला. मात्र सहाव्या चेंडूवर मोहम्मद सय्यमने त्यालाही बाद केले. आयुषच्या बॅटला चेंडूचा स्पर्श झाला आणि चेंडू हामझा जहूरच्या हातात गेला. यावेळी पंचांकडून नो-बॉलही तपासण्यात आला, मात्र अगदी किंचित गोलंदाजाची टात क्रीजच्या मागे असल्याचे दिसण्याने हा चेंडू वैध ठरला आणि आयुषला शून्यावरच माघारी परतावे लागले..U19 World Cup, IND vs PAK: भारताला आशिया कपच्या पराभवाचा हिशोब चुकता करण्याची संधी, पाकिस्तानविरुद्धचा Live मॅच कुठे पाहाणार?.इतकेच नाही, तर ९ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर ऍरॉन जॉर्जही (Aaron George) बाद झाला. त्याला अब्दुल सुभानने १६ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे केवळ ५ चेंडूंच्या अंतरात भारताने तीन विकेट्स गमावल्या. त्यामुळे ४७ चेंडूत ३ विकेट्स अशी अवस्था होती. .या विकेट्सनंतर आता भारताच्या आशा उपकर्णधार विहान मल्होत्रा आणि वेदांत त्रिवेदी यांच्या खांद्यावर आहे. विहानने गेल्याच सामन्यात शतक केले होते, त्यामुळे त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा चाहत्यांना आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.