INDW vs PAKW सामन्यात वाद! पाकिस्तानी फलंदाज विकेटनंतरही मैदान सोडेना, कर्णधाराचीही अंपायरसोबत चर्चा; भारताचं मात्र सेलिब्रेशन

Muneeba Ali’s Wicket Controvers: महिला वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये झालेल्या भारत-पाकिस्तान सामन्यात मुनीबा अलीच्या विकेटवर वाद निर्माण झाला. तिच्या विकेटवर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला होता.
  • भारत-पाकिस्तान महिला वनडे वर्ल्ड कप सामन्यात मुनीबा अलीच्या विकेटवरून वाद झाला.

  • तिसऱ्या पंचांनी रिप्ले पाहून तिला बाद दिले, पण पाकिस्तान संघाने निर्णयावर आक्षेप घेतला.

  • मुनीबाची बॅट हवेत असल्याने नियमानुसार ती बाद ठरली.

