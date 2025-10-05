Cricket
INDW vs PAKW सामन्यात वाद! पाकिस्तानी फलंदाज विकेटनंतरही मैदान सोडेना, कर्णधाराचीही अंपायरसोबत चर्चा; भारताचं मात्र सेलिब्रेशन
Muneeba Ali’s Wicket Controvers: महिला वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये झालेल्या भारत-पाकिस्तान सामन्यात मुनीबा अलीच्या विकेटवर वाद निर्माण झाला. तिच्या विकेटवर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला होता.
Summary
भारत-पाकिस्तान महिला वनडे वर्ल्ड कप सामन्यात मुनीबा अलीच्या विकेटवरून वाद झाला.
तिसऱ्या पंचांनी रिप्ले पाहून तिला बाद दिले, पण पाकिस्तान संघाने निर्णयावर आक्षेप घेतला.
मुनीबाची बॅट हवेत असल्याने नियमानुसार ती बाद ठरली.