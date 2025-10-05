INDW vs PAKW: पाकिस्तानी कर्णधाराने चालू सामन्यात स्प्रे मारला, नंतर सर्वच खेळाडूंना मैदानाबाहेर काढलं; नेमकं काय घडलं?

भारत-पाकिस्तान महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप २०२५ सामन्यात कोलंबोच्या मैदानात किड्यांचा त्रास झाल्याने सामना थांबवावा लागला. पाकिस्तानी कर्णधाराने स्प्रे फवारला, पण त्याचा फायदा झाला नाही. अखेर पेस्ट कंट्रोल स्प्रे मारून सामना पुन्हा सुरू झाला. .रविवारी (५ ऑक्टोबर) भारत आणि पाकिस्तान यांच्या महिला क्रिकेट संघात महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील ६ वा सामना होत आहे. कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर हा सामना होत असून या सामन्यात एक अनोख्या कारणाने व्यत्यय आला होता, ज्यावेळी काही वेळ सामनाही थांबवावा लागला..World Cup 2025: भारताने जिंकलेला टॉस? पण पाकिस्तानी कर्णधार राहिली चूप; IND vs PAK सामन्यापूर्वीच वादग्रस्त घटना; Video.या सामन्यात पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीला उतरला. दरम्यान हा सामना सुरु असतानाच पाकिस्तान आणि भारत दोन्ही संघांचे खेळाडू मैदानात आलेल्या किड्यांमुळे त्रस्त दिसले. सुरुवातीला फार त्रास जाणवला नव्हता. मात्र जशी संध्याकाळ व्हायला लागली आणि मैदानातील लाईट्स लागले, तसा किड्यांचा त्रास अधिक जाणवायला लागला होता.कोलंबोमध्ये शनिवारी मुसळधार पाऊस झाला होता. त्यानंतर कदाचित या मैदानात फ्लडलाईट्सच्या प्रकाशाने किड्यांना आकर्षित केले असावे. मात्र २८ व्या षटकादरम्यान पाकिस्तनची खेळाडू मैदानात एक स्प्रे घेऊन आली. त्यावेळी पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनाने तो स्प्रे मैदानात हवेत फवारला होता. मात्र त्याचा फार काही फायदा झाला नाही..World Cup 2025: भारताविरुद्ध पाकिस्तानने टॉस जिंकला, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल; हस्तांदोलन झालं की नाही?.किड्यांचा त्रास होत होता. अखेर ३४ षटके पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना मैदानातून बाहेर जाण्यास सांगितले ज्यावेळी किड्यांना दूर हटवण्यासाठी पेस्ट कंट्रोल स्पे मारण्यात येणार होता. त्यामुळे सामना १५ मिनिटांसाठी थांबला. संपूर्ण मैदानात स्प्रे करण्यात आल्यानंतर पुन्हा सामना सुरू झाला. सामना थांबला त्यावेळी भारताने ४ बाद १५४ धावा केल्या होत्या. दिप्ती शर्मा २ धावांवर आणि जेमिमाह रोड्रिग्स २८ धावांवर नाबाद होती.दरम्यान बऱ्याचदा क्रिकेट सामना पावसामुळे किंवा प्रकाशामुळे सामना थांबवला जातो. कधी कधी एखादा श्वान किंवा प्राणी मैदानात घुसला तर सामना थांबतो. मात्र हा सामना मैदानात आलेल्या किड्यांमुळे थांबवण्यात आल्याची दुर्मिळ घटना घडली..तथापि, या सामन्यात भारताकडून स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी सुरुवात चांगली केली होती. त्यांनी ४८ धावांची भागीदारी केली होती. पण स्मृती २३ धावांवर आणि नंतर प्रतिका ३१ धावांवर माघारी परतली. हरमनप्रीत कौरही खेळपट्टीवर स्थिरावल्यनंतर १९ धावांवर बाद झाली. नंतर जेमिमाह रोड्रिग्स हर्लिन देओलला साथ देत होती. त्यांच्यात ४५ धावांची भागीदारीही झाली होती. पण हर्लिन ३४ व्या षटकात ४६ धावांवर बाद झाली. पण भारतीय संघ १५० धावांचा टप्पा पार केल्याने मोठी धावसंख्या भारतीय संघ करेल, अशी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.