INDW vs PAKW: पाकिस्तानी कर्णधाराने चालू सामन्यात स्प्रे मारला, नंतर सर्वच खेळाडूंना मैदानाबाहेर काढलं; नेमकं काय घडलं?

India vs Pakistan Women Match Halted Due to Insect: कोलंबोतील भारत-पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप सामन्यात एका वेगळ्यात कारणामुळे अडथळा आला. ३४ व्या षटकानंतर १५ मिनिटासाठी दोन्ही देशांच्या खेळाडूंना मैदानातून बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले होते.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत-पाकिस्तान महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप २०२५ सामन्यात कोलंबोच्या मैदानात किड्यांचा त्रास झाल्याने सामना थांबवावा लागला.

  • पाकिस्तानी कर्णधाराने स्प्रे फवारला, पण त्याचा फायदा झाला नाही.

  • अखेर पेस्ट कंट्रोल स्प्रे मारून सामना पुन्हा सुरू झाला.

