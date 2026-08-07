IND vs SLC XI Warm UP Match: गौतम गंभीरने ज्याला दुर्लक्षित केले, त्याने आज मैदान गाजवले! श्रीलंकेच्या आठ विकेट्स, भारताचे पुनरागमन

Gautam Gambhir Overlooked Him, Kuldeep Yadav Answers in Style: भारतीय संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून आज (७ ऑगस्ट) कोलंबोमध्ये श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनविरुद्ध सराव सामना खेळत आहे. १५ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेपूर्वी हा सराव सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. पहिल्याच दिवशी भारतीय गोलंदाजांनी दमदार पुनरागमन करत श्रीलंकेला मोठा धक्का दिला. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी दुर्लक्षित झालेला कुलदीप यादव आज सर्वांच्या चर्चेचा विषय ठरला..या सामन्यात श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनचा कर्णधार सोनल दिनुषाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला मात्र भारतीय गोलंदाजांना विकेट मिळवण्यासाठी चांगलीच झुंज द्यावी लागली. रविंदु रसांता आणि पासिंदु सूर्यबंदारा यांनी संयमी फलंदाजी करत पहिल्या विकेटसाठी ११० धावांची भागीदारी केली आणि भारताला बॅकफूटवर ढकललं..ICC ODI Ranking: भारताचा दबदबा! गिल, रोहित, विराट टॉप-४ मध्ये; पहिल्या क्रमांकासाठी काट्याची टक्कर.मात्र दुसऱ्या सत्रानंतर सामन्याचं चित्र पूर्णपणे बदललं. भारतीय फिरकीपटूंनी श्रीलंकेच्या फलंदाजीवर जोरदार हल्ला चढवला. सर्वात आधी मानव सुथारने सेट झालेला रविंदु रसांता ७१ धावांवर बाद केला. त्यानंतर कुलदीप यादवने आपल्या फिरकीची जादू दाखवत अहान विक्रमसिंघे (३१) आणि अंजाला भंडारा (१३) यांना माघारी पाठवलं. रवींद्र जडेजानेही दोन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या, तर गुरनूर ब्रारनेही एक बळी मिळवत भारताला सामन्यात जोरदार पुनरागमन करून दिलं..ज्याला डावललं, त्यानेच उत्तर दिलं...इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत कुलदीप यादव संघात असूनही त्याला अंतिम अकरामध्ये एकदाही संधी मिळाली नव्हती. त्यावेळी टीम मॅनेजमेंटच्या निर्णयावर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. पण श्रीलंकेविरुद्धच्या सराव सामन्यात कुलदीपने चेंडू हातात घेताच सगळ्यांना आपल्या कामगिरीने उत्तर दिलं. दोन महत्त्वाच्या विकेट्स घेत त्याने आपण अजूनही भारतीय संघासाठी किती महत्त्वाचा गोलंदाज आहोत, हे दाखवून दिलं..शुभमन गिल दुखापतग्रस्त या सराव सामन्यात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नियमित कर्णधार शुभमन गिल खेळताना दिसला नाही. त्याच्या उजव्या हाताच्या बोटाला दुखापत झाल्यामुळे तो आजचा सामना खेळू शकला नाही. त्यामुळे केएल राहुलने भारतीय संघाचं नेतृत्व स्वीकारलं..IND vs ENG, 2nd ODI: गिलची तंदुरुस्ती अन् रोहितच्या फॉर्मवर लक्ष; इंग्लंडविरुद्ध दुसरा सामना आज रंगणार .पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हापहिल्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनने ९० षटकांत ३६३ धावांवर ८ विकेट्स गमावल्या. दिवसाच्या सुरुवातीला श्रीलंका मजबूत स्थितीत दिसत होती, पण शेवटच्या दोन सत्रात भारतीय फिरकीपटूंनी सामना पूर्णपणे फिरवला.आता दुसऱ्या दिवशी भारताचं लक्ष्य उरलेल्या दोन विकेट्स लवकर घेत श्रीलंकेचा डाव गुंडाळण्याचं असेल. मात्र पहिल्या दिवसानंतर सर्वाधिक चर्चा झाली ती कुलदीप यादवच्या पुनरागमनाची. ज्याला काही दिवसांपूर्वी संधी मिळाली नव्हती, त्यानेच आता आपल्या गोलंदाजीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.