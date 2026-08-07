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IND vs SLC XI Warm UP Match: गौतम गंभीरने ज्याला दुर्लक्षित केले, त्याने आज मैदान गाजवले! श्रीलंकेच्या आठ विकेट्स, भारताचे पुनरागमन

Gautam Gambhir Overlooked Him, Kuldeep Yadav Answers in Style: कुलदीप यादवने 2 विकेट्स घेत दमदार पुनरागमन केले. भारताने श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनच्या 8 विकेट्स घेत सामन्यात पकड मिळवली.
IND vs SLC XI Warm UP Match

IND vs SLC XI Warm UP Match

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Gautam Gambhir Overlooked Him, Kuldeep Yadav Answers in Style: भारतीय संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून आज (७ ऑगस्ट) कोलंबोमध्ये श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनविरुद्ध सराव सामना खेळत आहे. १५ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेपूर्वी हा सराव सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

पहिल्याच दिवशी भारतीय गोलंदाजांनी दमदार पुनरागमन करत श्रीलंकेला मोठा धक्का दिला. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी दुर्लक्षित झालेला कुलदीप यादव आज सर्वांच्या चर्चेचा विषय ठरला.

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